Καρυστιανού: Στις εκλογές θα κατέβουμε με κόμμα - Δεν θα είναι ο Φαραντούρης

Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε σήμερα πως δεν ήταν ο αρχικός της σκοπός η δημιουργία νέου κόμματος, ενώ μίλησε και για τις επικρίσεις που δέχεται από συγγενείς θυμάτων των Τεμπών σχετικά με την πρόθεσή της να πολιτευτεί.

«Προφανώς και δεν ήταν ο αρχικός μου σκοπός η δημιουργία νέου κόμματος», είπε χαρακτηριστικά η Μ. Καρυστιανού, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Απαντώντας σχετικά με το πότε θα γίνει η ανακοίνωση του νέου κόμματος η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθάρισε: «Επειδή παίρνουμε πολύ σοβαρά το έργο μας, όταν είμαστε έτοιμοι και έχουμε ολοκληρωμένο το πρόγραμμα μας θα ανακοινωθεί. Το μόνο σίγουρο ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε κι εμείς».

Ερωτηθείσα,γιατί πήρε τώρα την απόφαση να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, κάτι που είχε απορρίψει στο παρελθόν, η ίδια απάντησε: «Όταν έχουμε φτάσει στο σήμερα, στο 2026 στο οποίο όχι απλά δεν παίρνουμε απαντήσεις και συνεχίζεται η συγκάλυψη, η εμπλοκή μου σε όλα αυτό γίνεται ευθύνη, είμαι σε μια θέση ευθύνης και πρέπει να κάνω κάποια πράγματα περαιτέρω».

Πρόσθεσε δε: «Αφού το θέμα μου από νομικό έχει γίνει πολιτικό, η κατάσταση αλλάζει, συντάσσομαι πλήρως με το κίνημα των πολιτών που δημιουργήθηκε κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς, καθώς θεωρώ ότι το έγκλημα των Τεμπών είναι αναπόσπαστο τμήμα αυτού... Δεν έχει μείνει κάτι άλλο να κάνω στο νομικό κομμάτι».

«Θεωρώ ανήθικο να λέω ότι σας θέλω μαζί μου στον αγώνα μου, αλλά δεν θα είμαι μαζί σας στον αγώνα κατά της διαφθοράς», συνέχισε η ίδια.

«Κάνω έναν αγώνα κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής που σκότωσε το παιδί μου. Δεν μπορώ να καταλάβω που είναι το κακό με ένα κίνημα πολιτών που δεν έχει κομματικό πρόσημο. Θεωρώ ανήθικο να λέω ότι σας θέλω μαζί μου στον αγώνα μου, αλλά δεν θα είμαι μαζί σας στον αγώνα κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς της χώρας», σημείωσε όταν ρωτήθηκε σχετικά με όσους στηλιτεύουν την κίνησή της.

Παράλληλα, είπε ότι «δεν θα έχω καθόλου ανοχή σε όποιον προσπαθεί να στηλιτεύσει τον δικό μου αγώνα. Όταν μου ζητηθεί επισήμως, δηλαδή μέσα από τη νορμάλ διαδικασία και το αποτέλεσμα αυτής, θα παραιτηθώ από τον Σύλλογο. Δεν παραιτούμαι από μόνη μου γιατί παραμένω πιστή σε αυτά που ορίζει ο Σύλλογος σε σχέση με τους λόγους ύπαρξής τους....Από μένα δεν θα ακούσετε το υβρεολόγιο που χρησιμοποιούν κάποιοι συγγενείς και ταιριάζει με το υβρεολόγιο της ΝΔ και των υπόλοιπων κομμάτων πλέον».

Αναφερόμενη στο πολιτικό περιεχόμενο του νέου κόμματος η Μ Καρυστιανού ανέφερε: «Αυτό που πάει δεν είναι καθόλου μια από τα ίδια. Θα δείτε και πρόγραμμα και λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία γιατί εμείς έχουμε όλη τη σκέψη του πολίτη».

Για τον Ν. Φαραντούρη

Μιλώντας, εξάλλου, τον Νίκο Φαραντούρη και την προοπτική συνεργασίας τους η κα Καρυστιανού είπε: «Ο κ Φαραντούρης μας βοήθησε πάρα πολύ στην εκδήλωση που κάναμε για το άρθρο 86. Ευχαριστώ που είχε το θάρρος να κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα τον εκτιμώ σαν άνθρωπο αλλά το καινούργιο εγχείρημα έχει ορισμένα πολύ αυστηρά κριτήρια. Δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτό εν ενεργεία πολιτικοί».

«Καρφιά» κατά Καραχάλιου: Από το πρώτο ραντεβού δεν μου έδωσε στοιχεία επαγγελματισμού και σοβαρότητας

Αναφερόμενη, τέλος, στον Νίκο Καραχάλιο διέψευσε ότι του είχε αναθέσει χρέη επικοινωνιολόγου και στη συνέχεια υποστήριξε: «Από το πρώτο ραντεβού δεν μου έδωσε στοιχεία επαγγελματισμού και σοβαρότητας. Συνολικά συναντηθήκαμε τρεις φορές».