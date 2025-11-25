«Καρφιά» Βαρουφάκη σε Τσίπρα: Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα των τροϊκανών - Αυτοεξευτελισμός όσα λέει για τα κουπόνια

Άμεση ήταν η απάντηση του Γιάνη Βαρουφάκη στα όσα του καταλογίζει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη», λέγοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός «επιδίδεται σε μια προσπάθεια να μεταμφιέσει την ενοχή σε αφέλεια» και προσθέτοντας πως «έχω πολλά βιβλία να διαβάσω λέω να περιμένω την ταινία».

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι «κάποτε ρώτησαν την Μάργκαρετ Θάτσερ "ποιο ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα" και απάντησε "ο εργατικός Τόνι Μπλερ" Αν ρωτήσετε σήμερα τους πιο βαμμένους τροϊκανούς το ίδιο ερώτημα θα σας πουν ο Αλέξης Τσίπρας. Προσπαθεί να βαφτίσει το κρέας ψάρι και την άγνοιά του που παραδέχεται ότι είχε, σε αφέλεια».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΜεΡΑ25 «ο Τσίπρας έστρωσε τον δρόμο για τον Μητστοτάκη. Αυτή η προσπάθεια rebranding που αποτελεί ενδιαφέρουσα προσπάθεια διαστρέβλωσης όσων έγιναν, έχει ενδιαφέρον να το διαβάσει όποιος θέλει και να κρίνει».

Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι «ο Τσίπρας είχε δίκιο, τις τελευταίες ημέρες τα είχε δώσει όλα. Δεν ήθελαν μόνο να υπογράψει μνημόνιο αλλά να τον εξευτελίσουν. Τον έκαναν να κάνει δημοψήφισμα για να φανεί δημοκράτης και γι' αυτό ήταν σε κατήφεια εκείνο το βράδυ γιατί κέρδισε το όχι. 21 Ιουνίου όταν δεν συμμετείχα στην ομάδα των διαπραγματεύσεων και ήμουν στο Eurogroup ως επίτιμος, τους τα είχε δώσει όλα και του ζητούσαν επιπλέον γιατί ήθελαν να τον κάνουν να υποφέρει για κάποιους σαν εμένα. Το ερώτημα ήταν: έχεις έναν λαό που μας στηρίζει κόντρα σε όλο το μιντιακό σύστημα που έλεγε θα έρθει ο Αρμαγεδδών στο όχι και ο Τσίπρας όλη εκείνη την περίοδ ήλπιζε να παραπλανήσει τον λαό ότι πίστευε στο όχι για να ψηφίσει ναι και τελικά να προσχωρήσει στο μπλοκ των τροικανών. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα στη δημοκρατία και την αριστερά».

Όσον αφορά δε τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στα κουπόνια για τους συνταξιούχους, ο κ. Βαρουφάκης απάντησε: «Όταν άκουσα για όσα γράφει για το iou γέλασα πικρά. Κανείς δεν μίλησε για κουπόνια. Εκείνο το πρωτοποριακό σύστημα πληρωμών που θα βασιζόταν στο taxisnet που έχει εφαρμοστεί σε χώρες όπως στη Βραζιλία ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του το να το λέει κουπόνια είναι αυτοεξευτελισμός για τον ίδιο».

«Η εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος δημόσιων πληρωμών ηταν όρος που του είχα θέσει τον Νοέμβριο του 2014 στη συνάντηση με τον Δραγασάκη για να αναλάβω το ΥΠΟΙΚ που τώρα το ευτελίζει και λέει ότι το έμαθα στο τέλος.. Έχω και τα email που τους έστελνα από το Τεξας», πρόσθεσε ο κ. Βαρουφάκης.

Και συνέχισε: «Ο τίτλος ήταν δημόσιο σύστημα εξωτραπεζικών πληρωμών μέσω taxisnet είναι σαν να βαφτίζεις μια tesla σε fiat. Το να το ευτελίζεις λέγοντας για κουπόνια είναι λόγος που δεν θα διαβάσω το βιβλίο. Αυτή τη στιγμή στη Φρανκφούρτη γίνεται μια συζήτηση για το ψηφιακό ευρώ. Αυτό είναι το σύστημα που πρότεινα. Αλλά να το παρουσιάζει ως κουπόνια που τα έμαθε στο τέλος του εξαμήνου είναι απόδειξη της ποιότητας του ανδρός.»

Ωστόσο, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι «έχω κάνει πολλά λάθη και το μεγαλύτερο είναι της συμφωνίας του Φεβρουαρίου. Έχω κάνει και επικοινωνιακά λάθη. Το Paris Match ήταν ανοησία και ζητώ συγγνώμη στη σύζυγό μου Δανάη Στράτου και θα της το ζητώ αιώνια».

Για την κριτική, όμως, που του ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας για τη φωτογράφιση αυτή, ο Γιάνης Βαρουφάκης είπε ότι «αυτά τα λέει ένας άνθρωπος που πήρε τη λαϊκή εντολή του δημοψηφίσματος, την πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων, διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να τον εμπιστευτεί ο λαός για ένα πρόγραμμα που δεν υπάρχει, για ένα κόμμα που δεν υπάρχει, στη βάση "εγώ είμαι". Θέλει να κάνει κριτική στη βάση της ματαιοδοξίας».

«Ο Τσίπρας ενδιαφέρεται να γίνει πρωθυπουργός, θεμιτό. Θεμιτό να θέλει να σπάσει κανείς το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά δεν είναι εύκολο να το κάνω εγώ στα 65 μου», σχολίασε ο επικεφαλής του Μέρα 25.

Μιλώντας, ακόμα, για την κυβέρνηση του πρώτου εξαμήνου του 2015 είπε «υπήρχαν οι Καμμένοι μέσα αλλά είχαμε και εξαιρετικούς ανθρώπους. Ο μόνος λόγος που εκλεχθήκαμε είναι γιατί η χώρα είχε πτωχεύσει. Φανταστείτε να μπαίνετε στο ΥΠΟΙΚ κάνετε σύσκεψη στο ΓΛΚ ρωτάτε πόσες ημέρες έχουμε ακόμα, σου απαντούσαν δεν είναι τόσο άσχημα 11-23 ημέρες. Πώς να λειτουργήσει σοβαρά μια κυβέρνηση έτσι; Μέχρι τότε από τον Μάιο του 2010 όλες οι κυβερνήσεις είχαν μια άποψη, να πάρουμε την επόμενη πιστωτική κάρτα, το Μνημόνιο, για να πληρώνουμε τα επόμενα. Εμείς ψηφιστήκαμε για να κουρέψουμε το χρέος όχι για νέα πιστωτική κάρτα. Έπρεπε να βρω 22,5 δισ. για αποπληρωμές. Το κούρεμα του χρέους ήταν ο βασικός στόχος που πήγα στο ΥΠΟΙΚ».