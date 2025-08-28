«Καρφιά» Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Του λείπουν τα φράγκα της εξουσίας» - Το νέο του κόμμα θα λέγεται «Το Λαγούμι»

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε τηλεοπτική της συνέντευξη, σχολιάζοντας πρόσφατες δηλώσεις του.

Αναφερόμενη στον πρώην πρωθυπουργό, η κ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι «δεν έχει εμφανιστεί στη Βουλή τα τελευταία δύο χρόνια και δύο μήνες, δεν έχει κάνει καμία ομιλία, αλλά εισπράττει κανονικά την αποζημίωση. Κάνει πολυτελή ζωή και προφανώς δεν του αρκεί ούτε αυτή. Όταν λέει ότι του λείπει η πολιτική, εννοεί ότι του λείπουν τα φράγκα της εξουσίας, τα οποία αγάπησε τόσο πολύ».

Πρόσθεσε μάλιστα πως το κόμμα που ενδέχεται να ιδρύσει ο κ. Τσίπρας «θα λέγεται “Το λαγούμι”».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε και έναν συνολικό απολογισμό της διακυβέρνησης Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι αντιλαμβάνεται την πολιτική «ως πεδίο προσωπικής και οικονομικής εκμετάλλευσης».

Όπως είπε, «θα βρεθεί αντιμέτωπος με τα πεπραγμένα του: την παραβίαση του δημοψηφίσματος, το τρίτο μνημόνιο που έφερε, το κυνήγι μαγισσών σε όσους διαφώνησαν, την καταστολή σε όσους διαμαρτυρήθηκαν, την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και την κακοστημένη παράσταση που έδωσε μετά».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε και στην κυβέρνηση, εκτιμώντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές μέσα στο 2025.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην πρόσφατη ψηφοφορία και έθεσε ερωτήματα για τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου. Τόνισε πως «πρέπει να κατατεθεί νέα πρόταση για προανακριτική επιτροπή» και δήλωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα τη στηρίξει «αν υπάρξει και από το ΠΑΣΟΚ ή από άλλα κόμματα».

Τέλος, για το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου και αύξησης του ορίου εισόδου στη Βουλή, προειδοποίησε: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει μόνη της. Αν το επιχειρήσει, θα συντριβεί εκλογικά, γιατί θα δείξει ότι φοβάται την αντιπολίτευση».