«Καρφί» Αδ. Γεωργιάδη για την Ευρωπαία Εισαγγελέα: Όσο μας επιτρέπει ακόμα η κ. Κοβέσι, έχουμε δημοκρατία

Σε μια αποστροφή του λόγου του στο πλαίσιο της τοποθέτησής του στο «11o Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2026», ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης άφησε μια αιχμή κατά της κ. Κοβέσι.

Σε εκείνο το σημείο ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Ολύμπιος Παπαδημητρίου, παρενέβη λέγοντας: «να ρωτήσω κάτι;», με τον κ. Γεωργιάδη να σχολιάζει πως «βεβαίως, δημοκρατία έχουμε, όσο μας επιτρέπει ακόμα η κ. Κοβέσι έχουμε δημοκρατία».

Κατά τ' άλλα, ο κ. Γεωργιάδης υπερασπίστηκε τη στρατηγική της Ελλάδας στη φαρμακευτική πολιτική, απαντώντας σε κριτικές για τη δημόσια δαπάνη και τη λειτουργία του συστήματος, στο πλαίσιο της τοποθέτησής του στο «11o Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2026».

Υπογράμμισε ότι η διαδικασία συνταγογράφησης καθορίζεται ουσιαστικά από τους γιατρούς, ενώ το κράτος είναι υποχρεωμένο να καλύπτει τις θεραπείες που συνταγογραφούνται.

Αναφερόμενος στη διαχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης, περιέγραψε πρακτικές που, όπως είπε, οδηγούν σε μετατόπιση κόστους εκτός κλειστών προϋπολογισμών μέσω νέων ενδείξεων φαρμάκων, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του συστήματος χωρίς αντίστοιχο δημοσιονομικό έλεγχο. Σε αυτό το πλαίσιο, απέρριψε την απλουστευτική απόδοση ευθυνών, σημειώνοντας ότι η πραγματικότητα είναι σύνθετη και συχνά παρερμηνεύεται.

Παράλληλα, αμφισβήτησε τον «μύθο» ότι η Ελλάδα δαπανά λιγότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για φάρμακα, υποστηρίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται κοντά ή και πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως ποσοστό του ΑΕΠ. Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα παρέχει ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο πρόσβασης σε φαρμακευτικές θεραπείες, συχνά ταχύτερα και ευρύτερα από άλλα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ογκολογικών θεραπειών και της κάλυψης των ανασφάλιστων.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι η πρόκληση για το σύστημα υγείας είναι η εξισορρόπηση της πρόσβασης στην καινοτομία με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε επίσης και στις έντονες διεθνείς πιέσεις που δέχεται η Ευρώπη στον τομέα της φαρμακευτικής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις σε ΗΠΑ και Ασία αναδιαμορφώνουν ριζικά το παγκόσμιο περιβάλλον της καινοτομίας και των επενδύσεων.

Όπως τόνισε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχικά κινδύνευσε να υιοθετήσει ρυθμίσεις που θα υπονόμευαν την ελκυστικότητα της φαρμακευτικής καινοτομίας, κάτι που, όπως είπε, αποφεύχθηκε, με καθοριστική και την ελληνική συμβολή. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι παραμένουν ανοιχτές κρίσιμες προκλήσεις, όπως η ανάγκη αναθεώρησης ή αναβολής ευρωπαϊκών οδηγιών που ενδέχεται να εκτινάξουν το κόστος των φαρμάκων και να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητά τους.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο yπουργός επεσήμανε ότι η ήπειρος έχει χάσει σημαντικό έδαφος στην έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα, γεγονός που απαιτεί άμεση στρατηγική αναστροφή με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων. Ενδεικτικά ανέφερε ότι στις αρχές του 2000 η Ευρώπη είχε σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τα 2/3 των ερευνών και των εφευρέσεων νέων μορίων και ήταν πολύ μπροστά από την Κίνα και την Ινδία. Είκοσι πέντε χρόνια μετά η Αμερική έχει φύγει περίπου 7 φορές πάνω από την Ευρώπη. Η δεύτερη είναι η Κίνα που είναι περίπου στα 2/3 της Αμερικής. Δηλαδή η Ευρώπη έχει χάσει σε 25 χρόνια ένα τεράστιο μερίδιο στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα.