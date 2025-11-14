Καραχάλιος κατά Καμμένου: Ήθελε να ενωθούν σε κόμμα οι ΑΝΕΛ και το ΚΥΜΑ της Μαρίας Καρυστιανού

Σε σειρά αναρτήσεων εναντίον του Πάνου Καμμένου προχώρησε το πρωί της Παρασκευής ο Νίκος Καραχάλιος αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι ο πρώην υπουργός ήθελε «να μας προσφέρει το κουφάρι των ΑΝΕΛ και η Μαρία (σ.σ. Καρυστιανού) να το συγχωνεύσει με ΤΟ ΚΥΜΑ» κάνοντας λόγο για «ανισόρροπη ιδέα».

Συνεχίζοντας, δε, την επίθεσή του, ο Νίκος Καραχάλιος υποστηρίζει πως ο Πάνος Καμμένος όταν «όταν είδε ότι εγώ αρνούμαι τη "συγχώνευση" εφηύρε την προσέγγιση Μαρίας+Αντώνη» αναρωτώμενος «πουλάει υπηρεσία στον Μητσοτάκη γιατί έχει μείνει πολιτικά άστεγος? Επιτίθεται στον Σαμαρά κατ'εντολή ή αυτόκλητα? Είδομεν».

ΚΑΝΕΛ=

ΚΥΜΑ+ΑΝΕΛ!!!

Αυτό είναι

both fake news🚫

+παλαβομαρες

Αυτή ήταν συμβολικά

η ανισόρροπη ιδέα

του Πάνου!

Να μας προσφέρει το κουφάρι των ΑΝΕΛ

+η Μαρία

να το συγχωνεύσει

με ΤΟ ΚΥΜΑ

+σε ρόλο Αντιπροεδρου(!!)

άλλη σεβαστή κυρια..

Τα έκανε όλα μπάχαλο!

Κριμα

Χαοτικός

— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) November 14, 2025

Κατά την εκτίμησή του - με αφορμή και τις βαριές κουβέντες του Πάνου Καμμένου για τον Αντώνη Σαμαρά - «το μόνο που καταφέρνουν με τις -ακρίτες-ανιστόρητες-χυδαίες (η υβριστική αναφορά στον Άντωνη+μάλιστα μετά από την απώλεια (σ.σ. της κόρης του πρώην πρωθυπουργού) ήταν εκτός κάθε ορίου) μυθοπλαστικές επιθέσεις τους» είναι να «φουντώνουν ΤΟ ΚΥΜΑ».

«Θα καταλάβει η Μαρία την καμμένη πλεκτάνη. Εμείς την περιμένουμε» γράφει ο Νίκος Καραχάλιος.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Νίκος Καραχάλιος ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στις δημόσιες αντιπαραθέσεις γύρω από την υπόθεση των Τεμπών εξαπέλυσε αιχμές κατά του Πάνου Καμμένου, κατηγορώντας τον για «ροπή προς τη μυθολογία» και υποστηρίζοντας ότι η εμπλοκή του πρώην υπουργού στην υπόθεση «ανέτρεψε πλήρως τις ισορροπίες».

Ο Νίκος Καραχάλιος, μιλώντας στο «Βεργίνα TV» για τον πρώην υπουργό Άμυνας, υποστήριξε ότι ο Πάνος Καμμένος έχει «μια ροπή προς τη μυθολογία», σημειώνοντας πως αυτό μπορεί να είναι ευχάριστο στην κοινωνική ζωή, αλλά επικίνδυνο στην πολιτική.

«Ο Πάνος έχει μια ροπή προς τη μυθολογία. Πού είναι ευχάριστη όταν κάνεις κοινωνικά παρέα, αλλά όταν μπλέκεις τη μυθολογία με την πολιτική μπορούν να τιναχτούν πράγματα στον αέρα και όχι μόνο τρένα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «από τη στιγμή που ενεπλάκη στην υπόθεση των Τεμπών, όλα γύρισαν ανάποδα».

Οταν είδε ότι εγώ αρνούμαι τη "συγχωνευση"

εφηύρε την προσέγγιση Μαρίας+Αντώνη

Τη διέρρευσε+αυτός?

(με αρωγη άλλων #kooligans

+#kyriakistas

του Μαξιμου?)

Πουλάει υπηρεσία

στον Μητσοτακη

γιατι έχει μείνει πολιτικα άστεγος?

Επιτίθεται στον Σαμαρα κατ'εντολη ή αυτόκλητα?

Είδομεν

— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) November 14, 2025



Σύμφωνα με τον ίδιο, η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου φαίνεται να επηρέασε τη στάση της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία, όπως είπε, «άρχισε να βλέπει το ΚΥΜΑ όχι ως κύμα που θα τη βελτιώσει, αλλά ως κύμα που θα την πνίξει». Ο κ. Καραχάλιος υποστήριξε ακόμη ότι «η Καρυστιανού έκανε μήνυση στην Κοβέσι, είπε ότι θα κάνει κίνημα και ο Καμμένος, τον άνθρωπο που τα είχε σχεδιάσει αυτά μαζί της, δηλαδή εμένα, τον έβαλε απέναντι».

Περιγράφοντας το σκηνικό ως «ένα περίεργο δίπολο», ο πρώην συνεργάτης των δύο πρώην πρωθυπουργών τόνισε πως «εδώ έχουμε ένα δίπολο πολιτικών. Εγώ και ο κ. Σαμαράς είμαστε πολιτικά πρόσωπα, ενώ υπάρχει και ένα δίδυμο γυναικών, οι κυρίες Καρυστιανού και Κοβέσι. Μέχρι την εμφάνιση του Πάνου, εμφανίζονταν στην ίδια γραμμή, ζητώντας δικαίωση. Ξαφνικά, με την εμπλοκή του, η Καρυστιανού στράφηκε εναντίον της Κοβέσι».

Υγ.Το μόνο πάντως

που καταφέρνουν με τις -ακρίτες

-ανιστορητες

-χυδαιες

(η υβριστικη αναφορα στον Αντωνη+μαλιστα μετα από την απωλεια ηταν εκτός κάθε οριου) -μυθοπλαστικες

επιθέσεις τους είναι

1.Φουντώνουν ΤΟ ΚΥΜΑ

2.Θα καταλάβει η Μαρια την καμμένη πλεκτάνη

— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) November 14, 2025

Υπενθυμίζεται ότι, σε τηλεοπτική του συνέντευξη το βράδυ της Δευτέρας, ο Πάνος Καμμένος είχε αφήσει αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά, αναφερόμενος παράλληλα στο ενδεχόμενο επιστροφής των Ανεξάρτητων Ελλήνων στην πολιτική σκηνή. «Ξέρετε, το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή και είναι ο Αντώνης Σαμαράς, που ανέτρεψε το 1993 τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τώρα επανέρχεται να κάνει το ίδιο. Δεν μπορεί αυτός που παρέδωσε τη ΝΔ στο ΠΑΣΟΚ να λέει για σημιτικό μόρφωμα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας υποστήριξε ακόμη ότι «ο Σαμαράς προσπαθεί να εξουδετερώσει οποιαδήποτε δύναμη βρίσκεται δεξιά της ΝΔ», κάνοντας λόγο για «απίστευτη επίθεση κατά της κυρίας Καρυστιανού». Όπως ανέφερε, «κάποια συμφέροντα χρησιμοποιούν τον Σαμαρά για να ελέγξουν τη σημερινή κυβέρνηση ή να εκτελέσουν τις όποιες δυνάμεις επιχειρούν να αναπτυχθούν». Επικαλέστηκε μάλιστα δημοσκόπηση σύμφωνα με την οποία «η Καρυστιανού είχε τριπλάσια ποσοστά από τον Σαμαρά», υποστηρίζοντας ότι «με το που βγήκε αυτή η μέτρηση, βγήκε ο Καραχάλιος σε τρεις συνεντεύξεις στο ίδιο κανάλι με τον Σαμαρά, για να τα βάλουν με μια μητέρα που έχασε το παιδί της»