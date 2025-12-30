Κάμερες στους δρόμους: Κατέγραψαν ήδη 10.000 παραβάσεις - Πότε ξεκινούν τα πρώτα «ραβασάκια»

Στις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης που έχουν τοποθετηθεί στους δρόμους και στα όσα έχουν καταγράψει αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Έχουν μπει δύο κατηγορίες καμερών: 100 της Περιφέρειας Αττικής για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη και 8 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, που μπορεί να γράψουν και για ζώνη ασφαλείας, χρήση κινητού κ.ά.», ανέφερε σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ.

«Από τις λίγες δεκάδες κάμερες έχουν καταγραφεί 10.000 παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη», σημείωσε, προαναγγέλλοντας ότι «από τα μέσα Ιανουαρίου θα μπούμε κανονικά σε λειτουργία για να βεβαιώνονται κλήσεις».

Διευκρίνισε ότι «οι κάμερες του κόκκινου γράφουν από πίσω και την πινακίδα, ενώ οι κάμερες ΑΙ, που μπορούν να αντιληφθούν τη ζώνη, το κράνος, μπορούν να γράψουν και από μπροστά».

«Στόχος μέσα στο 2026 να μπουν πάνω από 2.000 έξυπνες κάμερες»

Αναφερόμενος στις κλήσεις που θα βεβαιώνονται, ο υπουργός είπε ότι θα σου έρχεται στο κινητό με έναν κωδικό RF που θα αποστέλλεται στο gov.gr wallet. «Θα μπορείς να δεις τις φωτογραφίες, να κάνεις ένσταση και, αν δεν ευδοκιμήσει, να κάνεις την πληρωμή ηλεκτρονικά» είπε, προσθέτοντας: «Στόχος είναι μέσα στο 2026 να μπουν πάνω από 2.000 έξυπνες κάμερες... Είναι φανερές κάμερες, δεν μας πειράζει που φαίνεται η τοποθεσία τους και στις εφαρμογές».