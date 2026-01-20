Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη διυπουργική - συντονιστική σύσκεψη υπό τον Γ. Κεφαλογιάννη

Διυπουργική - συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται αύριο σε όλη τη χώρα.

Στη σύσκεψη, που πραγματοποιείται αυτή την ώρα, συμμετέχουν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των συναρμόδιων φορέων. Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εξέδωσε σήμερα Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, σύμφωνα με το οποίο κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας αύριο, Τετάρτη, 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026, με κύρια χαρακτηριστικά:

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο,

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.