Κ. Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα όσοι καταχράστηκαν πόρους

Ορόσημο για τον αγροτικό κόσμο θα αποτελέσουν το τέλος Αυγούστου και οι αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ την περίοδο αυτή αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η επανεκκίνηση των πληρωμών και το ξεπάγωμα των βιολογικών προγραμμάτων.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε αρχικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι ήδη «η ειδική ομάδα που συγκροτήθηκε με τη συμμετοχή της Οικονομικής Αστυνομίας, της ΑΑΔΕ και στελεχών του Υπουργείου έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς». Όπως είπε, «φαίνεται καθαρά μια διαχρονική παθογένεια που ποτέ δεν είχε αντιμετωπιστεί. Για πρώτη φορά, με αυτή την κυβέρνηση, αντιμετωπίζεται μέσα από διαδικασίες που θα δημιουργήσουν τις ανάλογες εξελίξεις». Προανήγγειλε μάλιστα ότι «μέχρι το τέλος Αυγούστου ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που έχουν πάρει παράνομα χρήματα θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη», επισημαίνοντας ότι η εξυγίανση του Οργανισμού αποτελεί για τον ίδιο «απόλυτη πολιτική προτεραιότητα».

Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, ο κ. Τσιάρας αναγνώρισε την ανησυχία των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα, αλλά ξεκαθάρισε ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στους διασταυρωτικούς ελέγχους. «Έχει καθυστερήσει να δώσει πόρους ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχουν γίνει πληρωμές από τον Ιούνιο. Οι πληρωμές θα γίνουν προς το τέλος του μήνα - αρχές του επόμενου, αφού ολοκληρωθούν και οι πλατφόρμες. Πλέον μιλάμε για πραγματικούς ελέγχους», τόνισε. Διαβεβαίωσε πάντως ότι «δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση να διαταραχθεί η ροή αυτών των χρημάτων», προσθέτοντας ότι «χρειάζεται λίγη υπομονή, ώστε να υπάρξει ξεκαθάρισμα των διαδικασιών». Περιέγραψε δε τη δυσκολία της κατάστασης με τη φράση: «Είναι σαν να πρέπει κανείς να επισκευάσει ένα αυτοκίνητο εν κινήσει».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα βιολογικά, όπου, όπως είπε, «βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα που ούτε κι εμείς οι ίδιοι μπορούσαμε να πιστέψουμε». Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «υπήρξε Περιφέρεια με 93.000 δηλωθέντα εκτάρια για βιολογική κτηνοτροφία, όταν η αμέσως επόμενη -με περισσότερα ζώα- είχε μόλις 16.000 εκτάρια», ενώ «αν αθροίζαμε το σύνολο των κυψελών που δηλώθηκαν στη βιολογική μελισσοκομία, θα ισοδυναμούσαν με το σύνολο των κυψελών όλης της χώρας». Οι ουσιαστικοί έλεγχοι, όπως είπε, οδήγησαν σε «ομαδική φυγή παραγωγών από τα προγράμματα, σε απουσίες από τους ελέγχους, αλλά και σε προσωρινή άρση διαπίστευσης οργανισμών που δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους». Ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι «θα ξεπαγώσουν οι πληρωμές των παλαιών βιολογικών προϊόντων στο τέλος του μήνα - αρχές του επόμενου», ενώ, όπως πρόσθεσε, «μέσα στον Σεπτέμβριο θα υπάρχει μια σταθερή ροή πληρωμών».

Την ίδια στιγμή ο Υπουργός προανήγγειλε θετικές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Υπενθύμισε ότι ήδη «προχωρούν δύο μεγάλα αρδευτικά έργα μέσω ΣΔΙΤ στη Θεσσαλία και ένα στην Ξάνθη», ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και περσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, όπως «η πρόσκληση για θερμοκηπιακές καλλιέργειες» και «η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο». Όπως χαρακτηριστικά είπε, «υπάρχουν πάντα θετικές ειδήσεις» και «αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση προκειμένου να υπάρξουν νέες ανακοινώσεις για τον πρωτογενή τομέα».

Αναφερόμενος στην ευλογιά, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι «η κλιματική κρίση σε συνδυασμό με τις ζωονόσους δημιουργεί μια πολύ δύσκολη εικόνα για τον πρωτογενή τομέα». Υπογράμμισε πως «η Ελλάδα, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, ακολουθεί συγκεκριμένα πρωτόκολλα που βασίζονται σε οδηγίες της Ε.Ε.», σημειώνοντας ότι στο σχέδιο εμπλέκονται το Υπουργείο, οι Περιφέρειες και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι. «Το γεγονός ότι έχουμε μια έξαρση το τελευταίο χρονικό διάστημα δημιουργεί την ανάγκη να χτυπήσουν καμπανάκια για όλους μας», είπε χαρακτηριστικά, αναφέροντας ότι έχει ήδη συσταθεί ειδική task force υπό τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα. «Κάνω έκκληση να συνεργαστούμε όλοι σοβαρά για να την εκριζώσουμε το συντομότερο δυνατό. Είναι απολύτως αναγκαίο να κρατήσουμε ψηλά το επίπεδο της κτηνοτροφίας, γιατί η Ελλάδα είναι μια γαλακτοπαραγωγός χώρα και η φέτα αποτελεί εθνικό προϊόν και προστιθέμενη αξία για τις εξαγωγές και την οικονομία», υπογράμμισε.

Στο πολιτικό επίπεδο, σχολιάζοντας τις προθέσεις του Αλέξη Τσίπρα για επιστροφή στο προσκήνιο, ο Κώστας Τσιάρας κάλεσε τους πολίτες να κρίνουν συγκριτικά: «Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του συγκρίνοντας την περίοδο διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τη σημερινή».

Τέλος, με ιδιαίτερη συγκίνηση, ο Υπουργός αναφέρθηκε στον πρόωρο χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου, τον οποίο χαρακτήρισε «σπάνιο άνθρωπο, αφοσιωμένο σε αυτό που έκανε». «Η απώλειά του μας έχει σοκάρει όλους και δημιουργεί βαθιά θλίψη. Εύχομαι η οικογένειά του να βρει τη δύναμη να ξεπεράσει αυτό το γεγονός», σημείωσε. Υπογράμμισε ότι «αγαπούσε υπερβολικά την παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ημαθία» και στάθηκε στη φιλία που τους συνέδεε: «Με την παρουσία του μας έκανε να αισθανόμαστε καλά, πέρα από την πολιτική συνεργασία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στο τέλος της ημέρας. Κάναμε στενή παρέα όλα αυτά τα χρόνια, τόσο στη θητεία του στο ΥΠΟΙΚ όσο και τώρα στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κ.Ο. Είχαμε καθημερινή επαφή και ήθελε πάντα να κάνει το καλύτερο δυνατό».