«Κρίσιμο ζήτημα, η ανάκτηση της εμπιστοσύνης όλων στην αξιοπιστία του συστήματος των πληρωμών των ενισχύσεων στους παραγωγούς» τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας κατά τη συζήτηση επί των πορισμάτων της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε πως αυτό είναι «το πιο σημαντικό κεφάλαιο που καλούμαστε να προστατεύσουμε, την αξιοπιστία τους συστήματος των πληρωμών των ενισχύσεων, την εμπιστοσύνη των παραγωγών, την σωστή διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και όχι μόνο η αξιολόγηση της λειτουργίας ενός Οργανισμού».

Αναφερόμενος στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής σημείωσε ότι «μετά από μια μακρά διερεύνηση πέντε μηνών» είναι μια από τις εκτεταμένες κοινοβουλευτικές εργασίες που έχουν γίνει ποτέ για την λειτουργία ενός Οργανισμού και απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί συγκάλυψης λέγοντας ότι «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα καθώς αυτή έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως τον περιορισμό της έρευνας, της παρουσίας μαρτύρων, της κατάθεσης στοιχείων, που σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή συνέβη ακριβώς το αντίθετο» και έθεσε το ερώτημα «εάν υπήρχε πρόθεση συγκάλυψης, εμείς (εν. η ΝΔ) θα ανοίγαμε μια τόσο διευρυμένη και εκτεταμένη διαδικασία διερεύνησης;».

Τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε «αναδείχθηκε ότι δεν είναι συγκυριακά, δεν εμφανίσθηκαν ξαφνικά τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, πρόκειται για παθογένειες που έχουν διαμορφωθεί σε βάθος χρόνου, σε αδυναμίες του στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, σε ελλείψεις τεχνολογικών υποδομών, σε διοικητικές στρεβλώσεις, καθυστερήσεις σε κρίσιμες μεταρρυθμίσεις όπως στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, με άλλα λόγια πρόκειται για ένα σύνθετο θεσμικό πρόβλημα, που δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με απλοϊκές πολιτικές ερμηνείες».

Ο υπουργός, σχολιάζοντας τις αξιολογικές αναφορές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη περί «εγκληματικής οργάνωσης και οργανωμένης δράσης», αναρωτήθηκε εάν και από πού προκύπτει ότι «στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν πρόσωπα οργανωμένα που δίνουν εντολές και πράττουν όσα περιγράφονται στον ορισμό της εγκληματικής οργάνωσης;».

Ο κ. Τσιάρας είπε ότι «εγώ δεν θα προσπαθήσω να επιχειρήσω συμψηφισμούς, για το ποια πρόσωπα ενδεχομένως είχαν κάποια κομματική ιδιότητα ή κάποια στενή, συγγενική σχέση με οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο γιατί νομίζω ότι δεν κρύβεται εκεί η ουσία του προβλήματος, αλλά σε ένα σύστημα που δημιουργήθηκε από διαχρονικές παθογένειες». Και η ευθύνη όλων μας «είναι να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με σοβαρότητα και τεκμηρίωση» και το «επόμενο βήμα θα πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί ως πολιτικό σύστημα».

Ο υπουργός ανέφερε ότι από τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής αυτό που «τελικά προέκυψε είναι ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία καμιάς παράνομης υπουργικής πράξης ή υποκειμενικών ή αντικειμενικών στοιχείων που στοιχειοθετούν την υπόσταση των κατηγοριών που διατυπώθηκαν. Αντίθετα, ακούσαμε μαρτυρίες που επιβεβαίωσαν ότι η λεγόμενη Τεχνική Λύση ήταν μια γνωστή πρακτική στο σύστημα των αγροτικών ενισχύσεων» και επικαλέστηκε τη μαρτυρία που έκανε στην Επιτροπή ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αραχωβίτης αλλά και σε μια σειρά μαρτύρων λέγοντας «πώς, λοιπόν είναι δυνατόν τώρα να προσπαθείτε να αποδώσετε ποινικές διαστάσεις στις πρακτικές της Τεχνικής Λύσης για τους υπουργούς της ΝΔ όταν αυτό ήταν μια διαχρονική πρακτική;».

Ο κ. Τσιάρας είπε ότι η ΝΔ αντιμετώπισε το πρόβλημα ως «ένα θεσμικό πρόβλημα που έρχεται από πολύ βαθιά από το παρελθόν και που απαιτεί πραγματικές λύσεις». Η σαφής εντολής, πρόσθεσε «που έλαβα από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με την ανάληψη των καθηκόντων μου ήταν να εξετάσω σε βάθος την λειτουργία του Οργανισμού και να προσχωρήσουμε στις απαραίτητες διορθωτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Δεν επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο της αποσιώπησης. Αντίθετα, επιλέξαμε τον δύσκολο δρόμο της μεταρρύθμισης, για αυτό προσχώρησε η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Ο υπουργός επισήμανε ότι από τους ελέγχους για όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι δόθηκαν ενισχύσεις που δεν πληρούσαν τους όρους, για τις οποίες υπήρχαν ενδείξεις παρατυπιών, όλες διαβιβάστηκαν στην Δικαιοσύνη και πρόσθεσε ότι «οποιαδήποτε καταγγελία έφτασε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτομάτως διαβιβάστηκε στην 'Αρειο Πάγο και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και αυτό δείχνει την σταθερή θέση που έχει η κυβέρνηση».

Ο κ. Τσιάρας, επικαλούμενος όπως είπε «την εμπειρία όλων των τελευταίων ετών, αυτή δείχνει πως η ποινική διερεύνηση πολιτικών προσώπων συχνά μετατρέπεται σε πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης μέσα στο Κοινοβούλιο. Αυτό, νομίζω -το ξέρετε πάρα πολύ καλά- πως δεν βοηθάει ούτε την Δικαιοσύνη, ούτε την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς. Γι' αυτό και με πρόταση του ίδιου του πρωθυπουργού στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης εξετάζεται η τροποποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματος (περί ποινικής ευθύνης υπουργών) και είμαστε εδώ για να συμφωνήσουμε όλοι στις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν» καθώς «το ζητούμενο δεν είναι να πολλαπλασιάζονται οι Εξεταστικές Επιτροπές αλλά να υπάρχει αποτέλεσμα και κυρίως να προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον».