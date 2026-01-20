Νέα συνάντηση Κ. Τσιάρα σήμερα με τους αγρότες - «Στο χέρι των αγροτών να αποφασίσουν τι θέλουν»

Σε συνέχεια της χθεσινής συνάντησης των εκπροσώπων των αγροτών με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σήμερα, στις 11:00, θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρα στο Υπουργείο, όπως ανακοινώθηκε πριν λίγο.

Η συνάντηση, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, εντάσσεται στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου.

«Στο χέρι των αγροτών είναι να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν» σημείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, σχετικά με το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων αποδίδοντας την ευθύνη για τη συνέχιση των μπλόκων μετά τον διάλογο με την κυβέρνηση στους ίδιους τους αγρότες.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «η κοινωνική ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχιστεί» και ότι υπάρχουν ήδη «σημαντικές οικονομικές συνέπειες».

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσιάρας μιλώντας στην ΕΡΤ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή επιδίωξε τον διάλογο, σημειώνοντας πως, όπως ανέφερε και ο πρωθυπουργός, «η συζήτηση θα μπορούσε να είχε γίνει από τις αρχές Δεκεμβρίου», ώστε να είχε εκτονωθεί νωρίτερα η ένταση.

Αναφερόμενος στη χθεσινή (20/1) συνάντηση Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των αγροτών παρουσιάστηκαν τόσο τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα όσο και οι πρωτοβουλίες που έχει ήδη αναλάβει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα περισσότερα αιτήματα είχαν ήδη απαντηθεί, ιδίως όσα αφορούν στους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, καθώς «οι σχετικές ανακοινώσεις είχαν γίνει σε προηγούμενο χρονικό διάστημα».

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, τέθηκαν τεχνικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων η μείωση του απαιτούμενου χρόνου συνέπειας για την ένταξη στο χαμηλό τιμολόγιο αγροτικού ρεύματος των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα, η αραιότερη έκδοση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και ο επαναπροσδιορισμός των λίτρων αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια για την έκπτωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει τα αιτήματα αυτά σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, ενώ ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ληφθεί απόφαση για τη σύσταση επιτροπής επαναπροσδιορισμού των αναγκών σε πετρέλαιο ανά καλλιέργεια, στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των αγροτών.

Απαντώντας στις δηλώσεις αγροτών ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τη συνάντηση, ο υπουργός εξέφρασε την απορία του, σημειώνοντας ότι το αγροτικό πετρέλαιο πλέον διατίθεται με έκπτωση ΕΦΚ απευθείας στην αντλία, χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ επί του φόρου, ενώ η Ελλάδα, όπως είπε, είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα με ειδικό αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος και μάλιστα με τη χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη.

Ειδική αναφορά έκανε στις καλλιέργειες σιταριού και βαμβακιού, υποστηρίζοντας ότι με βάση πραγματικά οικονομικά στοιχεία έχουν υποστεί καθίζηση και ότι η κυβέρνηση προχωρά σε στοχευμένη στήριξη με πόρους που προέκυψαν μετά από ελέγχους και διασταυρώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για το βαμβάκι, τόνισε ότι αποτελεί δυναμική καλλιέργεια με υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς η Ελλάδα παράγει το 80% της ευρωπαϊκής παραγωγής, ενώ απέρριψε τον ισχυρισμό ότι είναι υπερβολικά υδροβόρα, αποδίδοντας το πρόβλημα σε ελλιπή διαχείριση της άρδευσης.

Ο Υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη νέας στρατηγικής για τη διάθεση του ελληνικού βαμβακιού, ώστε να αναβαθμιστεί ως ευρωπαϊκό προϊόν υψηλής ποιότητας, επισημαίνοντας ότι πάνω από 2 εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργούνται στη χώρα και ότι η καλλιέργεια αυτή στηρίζει τις τοπικές οικονομίες.

Σε ό,τι αφορά στη συνέχιση των κινητοποιήσεων, ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι η κυβέρνηση επέδειξε ανοχή το προηγούμενο διάστημα, αναγνωρίζοντας ότι πολλά αιτήματα ήταν δίκαια, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι «η ταλαιπωρία της κοινωνίας δεν μπορεί να συνεχιστεί» και ότι «ο νόμος ισχύει για όλους».

Τέλος, αναφερόμενος στο ζήτημα της ευλογιάς των ζώων και τη συζήτηση περί εμβολιασμού, ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις καθοδηγούνται αποκλειστικά από την επιστημονική γνώση, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο ευρωπαϊκό εμβόλιο και ότι καμία χώρα που εφάρμοσε εμβολιασμό δεν εξήλθε από το ενδημικό καθεστώς.

Προειδοποίησε ότι τυχόν λανθασμένες επιλογές θα είχαν σοβαρές συνέπειες στις εξαγωγές και στις τιμές των κτηνοτροφικών προϊόντων, θέτοντας ζήτημα ευθύνης για όσους υποστηρίζουν διαφορετική προσέγγιση.

