K. Σεμερτζίδου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Νόμιμες οι επιδοτήσεις που έχουμε πάρει -Δεχόμαστε μια άδικη επίθεση

Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου, τοποθετείται δημόσια για την εμπλοκή του ονόματός της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η κ. Σεμερτζίδου υποστήριξε ότι όλες οι επιδοτήσεις που έχει λάβει είναι απολύτως νόμιμες και ότι οι αρχές έχουν πλήρη γνώση των προσώπων που βρίσκονται υπό έλεγχο.

«Οι αρχές που ασχολούνται με την υπόθεση ξέρουν ποιοι είναι οι δύο που ελέγχονται για τις επιδοτήσεις. Γιατί δεν βγαίνουν να πουν ότι δεν είμαστε εμείς, τη στιγμή που βλέπουν ότι δεχόμαστε μια άδικη και πρωτοφανή επίθεση; Οι επιδοτήσεις που έχουμε πάρει είναι καθ' όλα νόμιμες. Ανεξάρτητα από το τι λέγεται, μέχρι και σήμερα δεν μας έχει ενοχλήσει κανείς από καμία Αρχή, ούτε εμάς ούτε την οικογένειά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο σύντροφός της, Χρήστος Μαγειρίας, δήλωσε στο Star πως τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του είναι «απολύτως καθαροί».

«Έχω ελεγχθεί πάνω από 11 φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλες τις φορές βρέθηκα απολύτως εντάξει», σημείωσε. Αναφερόμενος στο ποσό του 1,4 εκατομμυρίου ευρώ, πρόσθεσε:

«Αυτά είναι πραγματικότητα, δεν τα αποκρύπτουμε. Εγώ πήρα 620.000 ευρώ, η σύντροφός μου 96.000 και η μητέρα μου 890.000, η οποία διαθέτει ζωικό κεφάλαιο με πάνω από 500 αγελάδες. Τα πολυτελή αυτοκίνητα δεν ανήκουν στη σύντροφό μου… Φανταστείτε ότι τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την απέκτησα το 2016 ως μεταχειρισμένη, κάτι που δικαιολογείται πλήρως από τα εισοδήματά μου. Όταν καταλαβαίνετε ότι μόνο σε έξι χρόνια οι επιδοτήσεις είναι αυτά τα ποσά, ο τζίρος μου ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια, όπως καταγράφεται στις φορολογικές μου δηλώσεις».