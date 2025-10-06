Κ. Μπακογιάννης: Δικαιώθηκε μετά την αγωγή που κατέθεσε κατά της εφημερίδας «Μακελειό»

Μετά από αγωγή αποζημίωσης του Κώστα Μπακογιάννη, κατά της εφημερίδας «Μακελειό» και των υπευθύνων της, βγήκε πριν λίγες μέρες η απόφαση, η οποία τον δικαιώνει πλήρως.

Πριν από αυτό, είχε προηγηθεί από πλευράς του, μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, με τους ίδιους να προχωρούν τότε σε δήλωση ανάκλησης, ζητώντας συγγνώμη.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Μπακογιάννης, μετά την έκδοση της απόφασης, δήλωσε: «Ο πολιτικός οφείλει να δέχεται τα πάντα· την κριτική και την υπερβολή, ακόμα και τα παραπανίσια. Είναι ο κανόνας του παιχνιδιού. Άλλο όμως η κριτική, όσο αυστηρή κι αν είναι, κι άλλο η συκοφαντία, η λάσπη και το δηλητήριο».

«Η Δικαιοσύνη, μετά από μακρά διαδικασία, έκρινε ότι τα δημοσιεύματα του ''Μακελειού'' σε βάρος μου ήταν συκοφαντικά και εξυβριστικά. Αναγνώρισε ρητά ότι, ως δήμαρχος Αθηναίων, τίμησα με απόλυτη διαφάνεια την εμπιστοσύνη των Αθηναίων, τηρώντας τη νομιμότητα και την αξιοκρατία στη διαμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο κ. Μπακογιάννης σημείωσε ότι «η απόφαση επιδικάζει γενναία αποζημίωση, την οποία για λόγους συμβολικούς αλλά και ουσιαστικούς, θα διαθέσω στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Δημοσιογράφων της ΕΣΗΕΑ, για να στηρίξουμε όσους κάνουν τη δουλειά τους σωστά, με ευθύνη και αξιοπρέπεια, όσο αυστηρή κι αν είναι η κριτική τους».

«Δεν είναι προσωπικό ζήτημα, δεν πανηγυρίζω. Το ουσιώδες είναι ότι, σε μια εποχή που συχνά κυριαρχεί η χυδαιότητα και η παραπληροφόρηση, οι θεσμοί λειτουργούν και αποκαθιστούν την αλήθεια. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κρίσης εμπιστοσύνης και κυνισμού. Η λάσπη έπεσε στο κενό. Η αλήθεια μένει», κατέληξε ο κ. Μπακογιάννης.