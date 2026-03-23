K. Μπακογιάννης: Υπό κατάρρευση το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων με ευθύνη του κ. Δούκα (vid)

Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων και φιλοξενούμενων, που κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα στις βασικές υποδομές.

Πριν από λίγες ημέρες, εργαζόμενοι της δομής προχώρησαν στην τοιχοκόλληση ανακοίνωσης στους χώρους του Κέντρου, σε μια προσπάθεια να εξηγήσουν στους φιλοξενούμενους τους λόγους που δεν τους διασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι για οποιαδήποτε βλάβη «την ευθύνη έχει ο Δήμος Αθηναίων», καταγγέλλοντας ουσιαστικά αδυναμία ανταπόκρισης ακόμη και σε βασικές ανάγκες του κτηρίου.

Με αφορμή τα παραπάνω, στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, ο επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», Κώστας Μπακογιάννης, επισήμανε την πολύ κακή κατάσταση του κτηρίου, αλλά και της δομής συνολικά:

«Μια δομή-πρότυπο που είχε αναγνωριστεί ακόμα και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σε δυόμισι χρόνια με την αδιαφορία σας και την ανικανότητά σας, την έχετε φέρει σε αυτή την τραγική κατάσταση».

200 άνθρωποι διαμένουν σε μια δομή υπό κατάρρευση, με τον Δήμο να επικαλείται προσχηματικά οικονομική ασφυξία και τον κ. Μπακογιάννη να αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Την επόμενη φορά που θα μετρήσετε τα χιλιάρικα και τα πεντοχίλιαρα και τα δεκαχίλιαρα —γιατί και γι' αυτά τα ποσά μιλάμε— για να μπορούν οι συνάνθρωποί μας στο Πολυδύναμο να έχουν τα στοιχειώδη, αναρωτηθείτε πόσα χρήματα δίνονται για επικοινωνία στον Δήμο Αθηναίων.

Εμείς τα ξέρουμε τα ποσά. Καιρός να τα μάθετε και εσείς, γιατί η ευθύνη δεν είναι μόνο του Δημάρχου, είναι συλλογική της παράταξής σας. Ειδικά όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές».