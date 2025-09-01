Κ. Μπακογιάννης: Ο Χάρης Δούκας αντί να λύνει προβλήματα κάνει αντιπολίτευση

«Το έργο της Βασιλίσσης Όλγας προχωράει όπως ακριβώς το είχαμε σχεδιάσει. Εμείς είχαμε προβλέψει να κινείται το τραμ και μια λωρίδα για να κινούνται τα λεωφορεία και να εξυπηρετούνται και οι πάροδοι στην περιοχή.

Ο κ. Δούκας είχε δώσει μια προεκλογική δέσμευση που έλεγε ότι θα ακυρώσει το έργο και θα αναστείλει τις εργασίες, θυμάστε που έλεγε "τι αρχαία είναι αυτά, δεν υπάρχουν αρχαία, τι έχουν ανακαλύψει την αρχαία Ατλαντίδα";», σχολίασε ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, ενώ μαίνεται η κόντρα για τη Βασιλίσσης Όλγας.

Κληθείς να σχολιάσει τις κατηγορίες ότι βρίσκεται πίσω από τις αντιδράσεις των υπουργείων στο ζήτημα της οδού Βασιλίσσης Όλγας, τόνισε στα «Παραπολιτικά 90,1» πως «αυτά τα λέει ο κ. Δούκας, δεν τα λέει κανένας σκεπτόμενος άνθρωπος. Ο κ. Δούκας αντί να λύνει προβλήματα κάνει αντιπολίτευση. Κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, κάνει αντιπολίτευση στον κ. Ανδρουλάκη, κάνει αντιπολίτευση στην προηγούμενη δημοτική Αρχή, η δουλειά του όμως και η δουλειά όλων μας απ' όπου και αν στεκόμαστε στο δημοτικό συμβούλιο είναι να προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματα της πόλης και όχι να κάνουμε αντιπολίτευση για επικοινωνιακούς λόγους.

Από τη δεκαετία του '80 υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο λέει ότι πριν κάνει οποιοσδήποτε οποιαδήποτε αλλαγή στο κυκλοφοριακό και εφόσον αυτή η αλλαγή επηρεάζει τα λεωφορεία, το τρόλεϊ ή το τραμ, θα πρέπει να πάρει τη σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ. Το ίδιο ισχύει για όλους τους δημάρχους εδώ και δεκαετίες, ανεξαρτήτως ποιος είναι στην κυβέρνηση. Εδώ αντιμετωπίζουμε έναν δήμο ο οποίος πρόχειρα και επιπόλαια δεν έκανε τη δουλειά του και έφερε μια απόφαση στο δημοτικό συμβούλιο χωρίς να έχει κάνει τα βασικά, αυτή όμως είναι η αυτοδιοικητική αλφαβήτα. Ο νόμος ρητά προβλέπει ότι ο ΟΑΣΑ πρέπει να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του.

Το έργο (της Βασ. Όλγας) προχωράει όπως ακριβώς το είχαμε σχεδιάσει. Εμείς είχαμε προβλέψει να κινείται το τραμ και μια λωρίδα για να κινούνται τα λεωφορεία και να εξυπηρετούνται και οι πάροδοι στην περιοχή. Ο κ. Δούκας είχε δώσει μια προεκλογική δέσμευση που έλεγε ότι θα ακυρώσει το έργο και θα αναστείλει τις εργασίες, θυμάστε που έλεγε «τι αρχαία είναι αυτά, δεν υπάρχουν αρχαία, τι έχουν ανακαλύψει την αρχαία Ατλαντίδα»; Θυμάστε που έλεγε ότι μέσα σε μερικές μέρες θα ξαναανοίξει όλη την Όλγας και θα την αποδώσει όλη στην κυκλοφορία και θα την κάνει όλη άσφαλτο; Επειδή αυτό δεν μπόρεσε να το κάνει, κυρίως γιατί κατάλαβε ότι θα τον έπαιρναν με τις πέτρες οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες, έρχεται τώρα -για να μπορέσει να ισχυριστεί ότι άνοιξε την Όλγας- και λέει ότι θέλει τα αυτοκίνητα να κινούνται χωρίς κανόνες πάνω στις γραμμές του τραμ αλλά και στη λωρίδα των λεωφορείων. Αυτό θα οδηγήσει στο να μπλοκάρουν τα μέσα μεταφοράς, θα οδηγήσει στο να υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος ατυχήματος στον δρόμο και βεβαίως αυτό οδηγεί σε μια συζήτηση για το ποια πόλη θέλουμε.

Ερωτηθείς για το αν πιστεύει ότι θα πρέπει να γίνουν στο κέντρο της Αθήνας ευρύτερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα η αναστροφή στην Αμαλίας, σημείωσε πως «εμείς την αναστροφή αυτή την έχουμε μελετήσει, έχουμε εξασφαλίσει όλες τις άδειες και θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί το έργο. Θα έπρεπε να έχει γίνει το έργο το καλοκαίρι του 2024. Έχουμε χάσει ήδη δύο καλοκαίρια χωρίς αυτή την αναστροφή. Η αναστροφή έχει πάρει όλες τις εγκρίσεις από παντού.»