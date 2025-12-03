Κ. Μπακογιάννης: Λιγότερη τοξικότητα, περισσότερη δουλειά για την Αθήνα

Συνεχίζεται η κόντρα ανάμεσα στο Χάρη Δούκα και τον Κώστα Μπακογιάννη με αφορμή τους κάδους με τα περιττώματα των ζώων.

Ειδικότερα, ο κ. Μπακογιάννης μέσα από σχετική ανακοίνωση ζητά από τον δήμαρχο Αθηναίων λιγότερη τοξικότητα και περισσότερη δουλειά για την πόλη.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η «Αθήνα Ψηλά» του Κώστα Μπακογιάννη, οι Αθηναίοι ενδιαφέρονται για την πόλη τους και τις ζωές τους. «Ας αφήσει λοιπόν τις τοξικότητες και τις συκοφαντίες η δημοτική αρχή και ας κάνει τη δουλειά της».

Συνεχίζει με επίθεση προς τη δημοτική αρχή λέγοντας πως «η αλήθεια είναι απλή και καταγεγραμμένη: εμείς δημιουργούσαμε κοινωνικές δομές - δεν τις κλείναμε. Εμείς μειώναμε τα δημοτικά τέλη - δεν κάναμε αυξήσεις. Εμείς επενδύαμε στην πόλη σε μικρά και μεγάλα έργα, ενισχύοντας παράλληλα τα οικονομικά της - δεν μέναμε σε προσβολές και αντιπερισπασμούς».

Τέλος, η παράταξη του Κώστας Μπακογιάννη επιμένει ότι «ο δήμος της Αθήνας αξίζει σοβαρότητα, διαφάνεια και θεσμική συμπεριφορά. Ας ακυρώσει λοιπόν την προμήθεια των «χρυσών» κάδων για να εξοικονομήσει ένα εκατομμύριο ευρώ και, με αυτά τα χρήματα, να παγώσει τις αυξήσεις, να διασφαλίσει στέγη στους Γιατρούς του Κόσμου και να μειώσει τα δημοτικά τέλη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Μπακογιάννη:

«Οι Αθηναίοι ενδιαφέρονται για την πόλη τους και τις ζωές τους.

Ας αφήσει λοιπόν τις τοξικότητες και τις συκοφαντίες η δημοτική αρχή και ας κάνει τη δουλειά της.

Η αλήθεια είναι απλή και καταγεγραμμένη: εμείς δημιουργούσαμε κοινωνικές δομές - δεν τις κλείναμε. Εμείς μειώναμε τα δημοτικά τέλη - δεν κάναμε αυξήσεις. Εμείς επενδύαμε στην πόλη σε μικρά και μεγάλα έργα, ενισχύοντας παράλληλα τα οικονομικά της - δεν μέναμε σε προσβολές και αντιπερισπασμούς.

Ο δήμος της Αθήνας αξίζει σοβαρότητα, διαφάνεια και θεσμική συμπεριφορά.

Ας ακυρώσει λοιπόν την προμήθεια των «χρυσών» κάδων για να εξοικονομήσει ένα εκατομμύριο ευρώ και, με αυτά τα χρήματα, να παγώσει τις αυξήσεις, να διασφαλίσει στέγη στους Γιατρούς του Κόσμου και να μειώσει τα δημοτικά τέλη».