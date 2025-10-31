Κ. Κυρανάκης: Θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τη σιδηροδρομική σύνδεση Ηρακλείου - αεροδρόμιο Καστελίου

Θετική διάθεση για τη διεκδίκηση τυχόν διαθέσιμης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τη σιδηροδρομική σύνδεση του νέου αεροδρομίου Καστελίου με την πόλη του Ηρακλείου εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χ. Μαμουλάκη με θέμα «Ανάγκη μελέτης υλοποίησης έργου μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη - Διερεύνηση δυνατοτήτων ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής βιώσιμων μεταφορών και τουρισμού».

Ο κ. Κυρανάκης, ο οποίος ζήτησε να γίνει σεβαστή η προσήλωση της κυβέρνησης στο ενεργό δίκτυο και τα έργα αποκατάστασης και ασφάλειας «που επειγόντως πρέπει να προχωρήσουν, στη σκιά της πολύ μεγάλης τραγωδίας των Τεμπών», ανέφερε ότι «εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη, βγαίνοντας από τα όρια που η ίδια έχει θέσει για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, να χρηματοδοτήσει έργο σταθερών συγκοινωνιών στην Κρήτη, εμείς το θέλουμε. [. . .] Με χαρά να απευθύνουμε μαζί το ερώτημα στον (αρμόδιο επίτροπο) κ. Τζιτζικώστα για χρηματοδότηση, αν υπάρχουν τέτοια εργαλεία».

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός επεσήμανε ότι μία νέα χάραξη (σιδηροδρομικής γραμμής) θα σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να χάσουν τις ιδιοκτησίες τους και να αποζημιωθούν, προφανώς, με τη μέθοδο των απαλλοτριώσεων.