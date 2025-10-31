Κ. Κυρανάκης: Θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τη σιδηροδρομική σύνδεση Ηρακλείου - αεροδρόμιο Καστελίου
Eurokinissi
Eurokinissi

Κ. Κυρανάκης: Θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τη σιδηροδρομική σύνδεση Ηρακλείου - αεροδρόμιο Καστελίου

31/10/2025 • 13:02
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/10/2025 • 13:02
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θετική διάθεση για τη διεκδίκηση τυχόν διαθέσιμης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τη σιδηροδρομική σύνδεση του νέου αεροδρομίου Καστελίου με την πόλη του Ηρακλείου εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χ. Μαμουλάκη με θέμα «Ανάγκη μελέτης υλοποίησης έργου μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη - Διερεύνηση δυνατοτήτων ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής βιώσιμων μεταφορών και τουρισμού».

Ο κ. Κυρανάκης, ο οποίος ζήτησε να γίνει σεβαστή η προσήλωση της κυβέρνησης στο ενεργό δίκτυο και τα έργα αποκατάστασης και ασφάλειας «που επειγόντως πρέπει να προχωρήσουν, στη σκιά της πολύ μεγάλης τραγωδίας των Τεμπών», ανέφερε ότι «εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη, βγαίνοντας από τα όρια που η ίδια έχει θέσει για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, να χρηματοδοτήσει έργο σταθερών συγκοινωνιών στην Κρήτη, εμείς το θέλουμε. [. . .] Με χαρά να απευθύνουμε μαζί το ερώτημα στον (αρμόδιο επίτροπο) κ. Τζιτζικώστα για χρηματοδότηση, αν υπάρχουν τέτοια εργαλεία».

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός επεσήμανε ότι μία νέα χάραξη (σιδηροδρομικής γραμμής) θα σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να χάσουν τις ιδιοκτησίες τους και να αποζημιωθούν, προφανώς, με τη μέθοδο των απαλλοτριώσεων.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ
ΒΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ