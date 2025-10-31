Κ. Χατζηδάκης: Θέλουμε να βάλουμε τέλος στις «ιστορίες καθημερινής τρέλας» στις σχέσεις πολιτών με το Δημόσιο

Σε συνέχεια του πρόσφατου Υπουργικού Συμβουλίου, λεπτομέρειες για το πώς το Δημόσιο θα γίνει πιο απλό και φιλικό στις συναλλαγές με τους πολίτες, μειώνοντας αντιστοίχως τη γραφειοκρατία, έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ.

«Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά βήματα στο να κάνει το Δημόσιο πιο φιλικό στους πολίτες», ήταν η εισαγωγική παρατήρησή του φέρνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως: ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του Δημοσίου, η ταχύτερη απονομή των συντάξεων, η ταξινόμηση των περιστατικών στα εφημερεύοντα νοσοκομεία, η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων κ.ά.

Επίσης προανήγγειλε και τις επόμενες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης: πολεοδομίες, ΟΠΕΚΕΠΕ, περαιτέρω απλοποίηση στην αδειοδότηση επιχειρήσεων κ.ά.

«Θέλουμε να κάνουμε και άλλα βήματα για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», διαβεβαίωσε εξ άλλου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και προς το σκοπό αυτό, προσέθεσε, θα αξιοποιηθούν ερωτηματολόγια του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση με τη δημόσια διοίκηση στα οποία απάντησαν δεκάδες χιλιάδες πολίτες, όπως επίσης θα αξιοποιηθούν και οι εισηγήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη. Πρόκειται εξ άλλου για μια διυπουργική πρωτοβουλία, επικεφαλής της οποίας είναι ο Κ. Χατζηδάκης.

Ειδικότερα: «Θα δούμε πώς θα επεκτείνουμε την αντικατάσταση δικαιολογητικών από υπεύθυνες δηλώσεις», σημείωσε και μάλιστα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το Δημόσιο έχει ήδη καταχωρημένα στα ηλεκτρονικά μητρώα του τα στοιχεία των πολιτών.

Άλλο βήμα απλούστευσης των διαδικασιών θα είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών από πιστοποιημένους ιδιώτες ή εταιρείες, και με τον τρόπο αυτό δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν οι πολίτες στις υπηρεσίες του Δημοσίου.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε, τέλος, στην πλατφόρμα Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών «ΜΙΤΟΣ», στην οποία έχουν ήδη καταγραφεί 4.050 διαφορετικές διαδικασίες και υπολογίζεται ότι θα καταγραφούν ακόμη 1.000. Αξιοποιώντας την πλατφόρμα θα υπάρξει μείωση των διαδικασιών και του χρόνου, υπογράμμισε.

Ένα άλλο θέμα που έθιξε ο Κ. Χατζηδάκης είναι οι διεκδικήσεις από το Δημόσιο, ατομικών ιδιοκτησιών, με βάση, μάλιστα, τα οθωμανικά φιρμάνια: «Μέχρι πρόσφατα το Δημόσιο διεκδικούσε την πόλη της Σαρωνίδας κι ας είχαν εκεί ιδιοκτησίες οι άνθρωποι επί δεκαετίες. Το ίδιο γινόταν μέχρι πέρυσι για το Κέντρο της Καρδίτσας. Θέλουμε να τελειώσουμε με τις ιστορίες καθημερινής τρέλας», ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε κλείνοντας.