Κ. Χατζηδάκης: Αν τα χτίσουμε όλα, δεν θα έχει καμία αξία η περιουσία μας

Έμφαση στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Grecce Talks στο Ηράκλειο Κρήτης, σημειώνοντας ότι αυτό συνιστά τον πραγματικό πλούτο της Ελλάδας.

Όπως ανέφερε, αν καταστραφεί το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της χώρας, θα υπονομευθεί και η ίδια η αξία της περιουσίας και των αναπτυξιακών της δυνατοτήτων.

Τόνισε ότι μια περιοχή που υποβαθμίζεται χάνει αξία και δεν μπορεί να αναπτυχθεί με τους ρυθμούς που θα έπρεπε, υπογραμμίζοντας πως η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι απλώς ζήτημα θεσμικών προβλέψεων, αλλά βασική προϋπόθεση οικονομικής προόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε επίσης, ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, ώστε να στηριχθεί ένας βιώσιμος τουρισμός, να ενισχυθούν τα εισοδήματα και να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα.

«Οι δράσεις για την διαχείριση των υδάτων»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε επίσης, και στα μεγάλα έργα υποδομής στην Κρήτη, σημειώνοντας ότι από τη Δαμάστα, κοντά στο Ηράκλειο, λειτουργεί πλέον ο βασικός σταθμός μέσω του οποίου ηλεκτροδοτείται το νησί.

Όπως είπε, η Κρήτη διαθέτει πλέον δύο ηλεκτρικές διασυνδέσεις, μία μικρότερη από τα Χανιά προς την Πελοπόννησο και μία μεγάλη από την Αθήνα, προσθέτοντας ότι το συγκεκριμένο έργο ξεκίνησε όταν ο ίδιος ήταν υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πλέον έχει πάρει σάρκα και οστά.

Ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα σημαντικό, επισημαίνοντας και το θετικό περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, καθώς, όπως ανέφερε, οδηγεί στο κλείσιμο των μονάδων στα Λινοπεράματα. Σημείωσε μάλιστα ότι πρόκειται για μια ανάγκη που, όπως είπε, άκουγε να τίθεται ήδη από τα παιδικά του χρόνια.

Αναφερόμενος στη διαχείριση των υδάτων, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει για περιοχές όπως η Κρήτη να προχωρήσει σε πιο κεντρική διαχείριση, με στόχο να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας, μεγαλύτερη ταχύτητα και αυξημένη αποτελεσματικότητα.

«Διακρατικές συμφωνίες για εργατικό δυναμικό στον τουρισμό από άλλες χώρες»

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι σήμερα η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,5% και ότι έχουν δημιουργηθεί 560.000 θέσεις εργασίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι στον τουρισμό εξακολουθούν να καταγράφονται ελλείψεις προσωπικού, καθώς -όπως είπε- ξενοδόχοι δηλώνουν ότι δεν μπορούν να βρουν Έλληνες εργαζόμενους για συγκεκριμένες θέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η κυβέρνηση προωθεί διακρατικές συμφωνίες τόσο για τον τουρισμό όσο και για τις αγροτικές εργασίες, με στόχο την προσέλκυση εργατικού δυναμικού από άλλες χώρες, υπογραμμίζοντας όμως ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει οργανωμένα και με κεντρική διαχείριση.

«Τα σενάρια για το αν θα επηρεαστεί η Ελλάδα από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή»

Αναφερόμενος στις πιθανές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές εκτιμήσεις: η μία ότι όλοι θα επηρεαστούν, και η άλλη ότι χώρες όπως η Ελλάδα, που βρίσκονται πιο μακριά από το επίκεντρο των εξελίξεων, όχι μόνο δεν θα πληγούν, αλλά ενδέχεται να ωφεληθούν.

Όπως είπε, η Ελλάδα δεν βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων και η κυβέρνηση εργάζεται σταθερά για ένα υψηλής ποιότητας και βιώσιμο τουριστικό προϊόν, ώστε η χώρα να διευρύνει συνεχώς το μερίδιό της, ανεξάρτητα από τις διεθνείς συνθήκες.

«Η Ελλάδα με 38 εκατ. τουρίστες είναι στο top10 των προορισμών παγκοσμίως»

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η περσινή χρονιά ήταν χρονιά-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, με αύξηση 9% στις εισπράξεις και 38 εκατομμύρια επισκέπτες. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στους δέκα κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, παρά το μικρό της μέγεθος, ενώ σημείωσε ως ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο την επέκταση της τουριστικής περιόδου.

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι και οι πρώτοι μήνες του έτους κινούνται θετικά, καθώς τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο οι αφίξεις ήταν αυξημένες πάνω από 10% σε σχέση με πέρσι, γεγονός που, όπως είπε, δείχνει ότι η θετική δυναμική συνεχίζεται.