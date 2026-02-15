Κ. Χατζηδάκης: Προχωρούμε στη μάχη με το βαθύ κράτος με μικρές και μεγάλες νίκες

Στις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις, τα ελληνοτουρκικά, τη Συνταγματική Αναθεώρηση και τις δημοσκοπήσεις αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Realnews και ξεκινόντας από τα ελληνοτουρκικά ανέφερε: «Με την Τουρκία επιδιώκουμε σταθερά ήρεμα νερά, ενισχύοντας την ίδια στιγμή τη θέση της πατρίδας μας, με μια σειρά από πρωτοβουλίες όπως Belharra, Rafale, παραγγελία F-35, οριοθέτηση ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία, συμφωνία με τη Chevron για εξερεύνηση υδρογονανθράκων», είναι το μήνυμα που στέλνει ο αντιπρόεδρος και συνεχίζει:

«Όλοι θυμόμαστε τις εντάσεις της περιόδου 2020-2021 και τους μετανάστες που προσπαθούσαν να περάσουν τον Έβρο. Πλέον έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση. Έχουμε καλύτερη συνεργασία στα θέματα μετανάστευσης, έχει μειωθεί ο αριθμός των παραβιάσεων, ενώ Τούρκοι τουρίστες επισκέπτονται τα νησιά μας, με το ειδικό καθεστώς βίζας. Όσον αφορά τη μεταξύ μας διαφορά, που για εμάς είναι αποκλειστικά η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, πάγια θέση μας είναι η υπογραφή συνυποσχετικού για την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η αναφορά του Προέδρου της Τουρκίας στο διεθνές δίκαιο, μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει ίσως κάποια σημασία», σημειώνει με νόημα.

Αλλάζοντας θέμα και σε ερώτημα για την παρουσίαση, πρόσφατα, του οδικού χάρτη των κυβερνητικών δράσεων και των μεταρρυθμίσεων για το 2026, ο Κωστής Χατζηδάκης απαντά: «Πράγματι, παρουσιάσαμε με τον 'Ακη Σκέρτσο 30 βασικές μεταρρυθμίσεις και 10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για το 2026. Οι πολίτες έτσι μπορεί να ξέρουν και να μας κρίνουν για τις δεσμεύσεις μας.

Ανάμεσα στις μεταρρυθμίσεις που θα κάνουμε πράξη, είναι η εξέταση και απλοποίηση διαδικασιών της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ, η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο Δημόσιο, η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και η θέσπιση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία, η εφαρμογή νέων ψηφιακών εργαλείων στη Δικαιοσύνη, η εφαρμογή του νέου, οριστικού και ψηφιακού συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Ενώ οι παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, που παρουσίασα προσωπικά, η θεσμοθέτηση του νέου Λυκείου και του Εθνικού Απολυτηρίου, ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης στο Κτηματολόγιο είναι ορισμένες από τις βασικές νομοθετικές μας πρωτοβουλίες».

Όσον αφορά τις προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης, «η Ελλάδα, σε αντίθεση με όσα διαδίδονται, βρίσκεται ψηλά, δηλαδή στην 9η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις εκταμιεύσεις, οι οποίες έχουν φτάσει στο 65%. Κάνουμε αγώνα δρόμου, ώστε να μην χάσουμε ούτε ένα ευρώ», διαβεβαιώνει.

Όσον αφορά το νομοσχέδιο για το βαθύ κράτος, ξεκαθαρίζει: «Δεν έχουμε αυταπάτες ότι θα λύσουμε όλα τα προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών από το Δημόσιο με ένα νομοσχέδιο. Αυτό όμως που θα πετύχουμε με τις παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, που τονίζω ότι θα είναι όλες άμεσης εφαρμογής, είναι να δώσουμε τέλος σε μια σειρά από σκηνικά που εκνευρίζουν δικαιολογημένα τους πολίτες.

Αντί να προσκομίζουν ξανά και ξανά δικαιολογητικά που ήδη έχει η δημόσια διοίκηση, θα αρκεί πλέον μια υπεύθυνη δήλωση. Αντί να διεκδικεί το Δημόσιο περιουσίες πολιτών, με οθωμανικά φιρμάνια, ορίζουμε τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα απέχει» και υπενθυμίζει τις διεκδικήσεις που είχε στο παρελθόν το κράτος, για παράδειγμα για «ολόκληρη τη Σαρωνίδα και τη μισή Καρδίτσα».

Επιπλέον, συμπληρώνει, «αντί να ψάχνουν οι πολίτες με τηλέφωνα στις υπηρεσίες τι γίνεται με την αίτησή τους, θα μπορούν πλέον να το βλέπουν ηλεκτρονικά. Αντί να πηγαίνουν σε υπηρεσίες που ενδεχομένως εκείνη την ώρα να μην εξυπηρετούν το κοινό, θα μπορούν να βλέπουν στην ιστοσελίδα των φορέων το ωράριό τους. Είναι, πιστεύω, ρυθμίσεις κοινής λογικής. Και φυσικά δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία πρωτοβουλία μας στη μάχη με το βαθύ κράτος. Η δική μας κυβέρνηση είναι που πέτυχε τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους, την ταχεία απονομή των συντάξεων, που προώθησε την αξιολόγηση στο Δημόσιο και τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Και έχουμε μπροστά μας τη μεταρρύθμιση του ΟΣΕ που ήδη είναι σε εξέλιξη, τη μεταρρύθμιση στις πολεοδομίες και την εισαγωγή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο Δημόσιο. Προχωρούμε, λοιπόν, στη μάχη με το βαθύ κράτος, έχοντας κερδίσει ήδη μικρές και μεγάλες νίκες», σημειώνει εμφατικά.

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από αυτήν, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρει: «Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι έχουμε μπροστά μας μια ευκαιρία για επανεκκίνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, μετά τις απαραίτητες φυσικά συναινέσεις. Επανεκκίνηση η οποία μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία».

Σε απάντηση δε, των πρόσφατων αιτιάσεων από τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο, δηλώνει πως τον σέβεται και υπενθυμίζει τη συνεργασία που είχαν στην κυβέρνηση Σαμαρά, «σε πολύ δύσκολες για τη χώρα στιγμές. Ωστόσο, η κυβέρνηση ενεργοποιεί μια διαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ακριβώς όπως έχει το δικαίωμα βάσει του ίδιου του Συντάγματος».

Και, ακολούθως, θέτει σειρά ερωτημάτων: «Κατηγορήθηκε άραγε ποτέ στο παρελθόν κάποια άλλη κυβέρνηση που εκκίνησε διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης για λαϊκισμό; Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Το Σύνταγμα δεν υπάρχει εν κενώ, αποτυπώνει τις εξελίξεις της κοινωνίας, αλλά και του κόσμου. Αρνείται κανείς ότι η αναθεώρηση οφείλει να λάβει υπόψη της εξελίξεις όπως η κλιματική κρίση ή η τεχνητή νοημοσύνη; Αρνείται άραγε κανείς ότι υπάρχουν πεδία που η ίδια η κοινωνία ζητά να υπάρξει αλλαγή, όπως η σύνδεση της αξιολόγησης του δημοσίου με την άρση της μονιμότητας ή η αναθεώρηση του άρθρου 16;»

Τούτων δοθέντων, «γιατί λοιπόν κατηγορείται η κυβέρνηση για συνταγματικό λαϊκισμό, αλλά όχι η αντιπολίτευση που αρνείται, λιγότερο ή περισσότερο, τις όποιες αναγκαίες συναινέσεις; Κι ακόμα περισσότερο, όταν η ίδια η αντιπολίτευση επισημαίνει κακώς κείμενα, αλλά αρνείται να τα αλλάξει! Σε κάθε περίπτωση, ελπίζω να μην πάει αυτή η ευκαιρία χαμένη», σημειώνει συμπερασματικά.

Για την ανάπλαση του Ελαιώνα ο Κ. Χατζηδάκης αφού αναφέρει ότι «μιλάμε για μια περιοχή που είναι εγκαταλελειμμένη για δεκαετίες», δεσμεύεται πως «θα αποκτήσει μια νέα, τελείως διαφορετική εικόνα. Το πρότζεκτ περιλαμβάνει: τη μετεγκατάσταση των μεταφορικών εταιριών στη Φυλή, την αλλαγή των χρήσεων γης για να επιτραπεί και η κατοικία, τη μεταφορά του σταθμού των ΚΤΕΛ, αλλά και διάφορες αναπλάσεις στην περιοχή. Ένα τμήμα αυτού του σχεδίου, που μου ανέθεσε ο Πρωθυπουργός να συντονίσω προσωπικά σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Υπουργούς και τους Δήμους της περιοχής, είναι και το γήπεδο του Παναθηναϊκού, που στόχος μας είναι να είναι έτοιμο για χρήση το καλοκαίρι του 2027».

Σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, υπενθυμίζει ότι «ούτε πριν από τις εκλογές του 2023 θα πόνταρε κάποιος άνετα σε μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τελικά πήραμε». Και προσθέτει: «Και τον ίδιο στόχο θα έχουμε και για τις εκλογές του 2027. Όλοι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι ξεκαθαρίζουν ήδη, όπως και το 2023, ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν ούτε με τη Νέα Δημοκρατία ούτε βεβαίως και μεταξύ τους. 'Αρα όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θεωρώ ότι οι πολίτες θα αντιλαμβάνονται ολοένα και περισσότερο ότι από τη μια πλευρά υπάρχει ένας καπετάνιος, μια ομάδα, ένα σχέδιο για την Ελλάδα του 2023 και από την άλλη στείρα άρνηση και έλλειψη κάθε δημιουργικής ατζέντας. Όπως είναι διαμορφωμένο το σκηνικό, μόνο με μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί η Ελλάδα να συνεχίσει να κάνει σταθερά βήματα μπροστά».

Για τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, τέλος, δηλώνει πως «είναι άλλο πράγμα η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην κατάρτιση, που η Ελλάδα κινείται εντός ευρωπαϊκού πλαισίου, και άλλο αν οι διαδικασίες προχωρούν με διαφάνεια ή όχι. Για το δεύτερο ζήτημα, πραγματοποιούνται μια σειρά από ελέγχους από την κυβέρνηση, το Ελεγκτικό Συνέδριο, από την Κομισιόν, από την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Από τους ελέγχους αυτούς άλλωστε προέκυψαν και στοιχεία για τη συγκεκριμένη περίπτωση», καταλήγει.