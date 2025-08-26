Κ. Χατζηδάκης: Ούτε μέρα χαμένη για την αποκατάσταση και ανάταξη της Βόρειας Χίου

Διϋπουργική σύσκεψη για τα ζητήματα αποκατάστασης της Βόρειας Χίου ύστερα από τις πυρκαγιές των προηγούμενων μηνών και ανάταξής της, πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Θέματα της συζήτησης αποτέλεσαν η πορεία χορήγησης της κρατικής αρωγής προς τους πληγέντες της περιοχής, η καταβολή αποζημιώσεων στους παραγωγούς, η υλοποίηση των απαραίτητων αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων και η στήριξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

Στη σύσκεψη αναδείχθηκε η ανάγκη όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της Πολιτείας και της Αυτοδιοίκησης να προχωρήσουν ταχύτατα τις ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη η περιοχή ύστερα από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες και τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, καθώς και όλους τους πόρους που είναι διαθέσιμοι από τις διαφορετικές πηγές.

Με βάση την παρουσίαση στοιχείων από τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη, ενεργοποιείται ένα εκτεταμένο σύνολο μέτρων για τη στήριξη της Βόρειας Χίου. Στα μέτρα περιλαμβάνονται:

• Οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη πρώτων αναγκών των νοικοκυριών, τη στεγαστική συνδρομή για ζημιές σε κατοικίες και την τριετή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κτίσματα που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Σημειώθηκε πως απαιτείται διαρκής ενημέρωση των πληγέντων-δικαιούχων για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, ώστε οι διαδικασίες να προχωρούν χωρίς καθυστερήσεις.

• Κρατική αρωγή προς τις πληγείσες επιχειρήσεις με επιχορήγηση έως 70% του κόστους της ζημιάς, κατόπιν αυτοψιών που πραγματοποιούνται από στελέχη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Σημειώθηκε πως απαιτείται διαρκής ενημέρωση των πληγέντων-δικαιούχων για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, ώστε οι διαδικασίες να προχωρούν χωρίς καθυστερήσεις.

• Έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Χίου, ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ (€) για την αποκατάσταση υδρευτικών δικτύων και υποδομών.

• Ενεργοποίηση του μέτρου «Χίος Pass» για την τουριστική περίοδο του έτους 2026, με στόχο τη στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της Βόρειας Χίου.

• Προώθηση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στην πληγείσα περιοχή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Γενική Γραμματεία Δασών, με το σχετικό προϋπολογισμό να καλύπτεται από την Εθνική Τράπεζα, ως ιδιώτη αναδόχου αποκατάστασης και αναδάσωσης.

• Επιτάχυνση από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) των διαδικασιών ελέγχων και καταβολών αποζημιώσεων για παραγωγικές ζημιές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Σημειώνεται πως οι αποζημιώσεις καταβάλλονται αποκλειστικά στους παραγωγούς που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, ύστερα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης.

• Επιπλέον χρηματοδότηση λόγω νησιωτικότητας για κάλυψη αυξημένου κόστους μεταφοράς και αποκατάστασης ζημιών σε απομακρυσμένες περιοχές.

• Διερεύνηση της δυνατότητας θέσπισης ειδικών μέτρων στήριξης για επιχειρήσεις, ώστε να διατηρηθούν θέσεις εργασίας και να τονωθεί η οικονομία της περιοχής.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν, ύστερα από πρόταση του συμμετέχοντα επίσης στη σύσκεψη Βουλευτή Χίου κ. Νότη Μηταράκη, να συναντηθούν εκ νέου στο τέλος του φθινοπώρου για αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των επιμέρους μέτρων.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «Δεν έχουμε περιθώριο να χάσουμε ούτε ημέρα για τη στήριξη της Βόρειας Χίου, για την αποκατάσταση των ζημιών και των πληγέντων και για την ανάταξη της περιοχής. Τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και εγώ προσωπικά θα παρακολουθούμε συνεχώς την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν και όσων θα αποφασιστούν το επόμενο διάστημα, ώστε η Βόρεια Χίος να σταθεί ξανά στα πόδια της και να αποκτήσει νέα πνοή».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, οι γενικοί γραμματείς Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣ), Δασών Στάθης Σταθόπουλος (ΥΠΕΝ) και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης (ΥΝΑΝΠ), ο Βουλευτής ΝΔ Χίου Νότης Μηταράκης, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου Παντελής Βρουλής, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής και ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. Ανδρέας Λυκουρέντζος.