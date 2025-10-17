Κ. Χατζηδάκης: Όσα χρόνια και αν περάσουν, εμείς εξακολουθούμε να νιώθουμε ακόμα ΟΝΝΕΔίτες

Με ένα σχόλιο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης σχολίασε τη συμπλήρωση 51 ετών από την ίδρυση της ΟΝΝΕΔ.

Ο Κώστής Χατζηδάκης σχολίασε χαρακτηριστικά «51 χρόνια από την ίδρυση της ΟΝΝΕΔ. Εκεί πέρασα μερικά από τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου ως γραμματέας της ΔΑΠ και ως πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ. Τα θυμάμαι βασικά για τους φιλελεύθερους αγώνες που δώσαμε και κερδίσαμε απέναντι στην ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς. Κι όσα χρόνια και αν περάσουν, εμείς εξακολουθούμε να νιώθουμε ακόμα ΟΝΝΕΔίτες!».

