Κ. Χατζηδάκης: Οι παρεμβάσεις για τη γραφειοκρατία θα είναι άμεσης εφαρμογής

«Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση ''ιστοριών καθημερινής τρέλας'' στο Δημόσιο θα γίνουν πράξη πριν τις εκλογές. Δεν είναι εξαγγελίες, είναι πολιτική που θα εφαρμοστεί αμέσως», ξεκαθάρισε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, σημείωσε ότι προτεραιοποιήθηκαν 14 παρεμβάσεις «που κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των πολιτών προκειμένου να μην αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι αλλά ως άτομα που αξίζουν τον σεβασμό».

Είναι παρεμβάσεις που προέκυψαν από τις εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, προτάσεις βουλευτών και πολιτών που απάντησαν στο σχετικό ερωτηματολόγιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κάλεσε εξάλλου όσους έχουν αντίστοιχες προτάσεις, χωρίς δημοσιονομικό κόστος, στη σφαίρα της κοινής λογικής και στο πλαίσιο του Συντάγματος, να τις καταθέσουν στο πλαίσιο της διαβούλευσης για να εξεταστούν άμεσα και να ρυθμιστούν εφόσον είναι εφικτό.

Επανέλαβε δε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση ασχολείται με αυτά τα θέματα. Και υπενθύμισε τις πρωτοβουλίες για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Δημοσίου, την επιτάχυνση της απονομής συντάξεων από τον ΕΦΚΑ, τα τηλεφωνικά κέντρα 1555 για το υπουργείο Εργασίας και 1566 για το υπουργείο Υγείας, την προώθηση του Κτηματολογίου, το πέρασμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε ορισμένες από τις βασικές ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη, που παρουσιάστηκε αυτήν την εβδομάδα, σημειώνοντας τα εξής: