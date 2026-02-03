Κ. Χατζηδάκης: Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό θα είναι πραγματικότητα το 2027

Στο υπό κατασκευή νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό αναφέρθηκε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αναφέροντας ότι θα είναι έτοιμο την άνοιξη του 2027.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Το νέο σύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό θα είναι πραγματικότητα την άνοιξη του 2027. Το χρωστάμε στον Παναθηναϊκό, διότι οι άλλες δύο μεγάλες ομάδες της Πρωτεύουσας έχουν τα δικά τους σύγχρονα γήπεδα. Κάνουμε, λοιπόν, ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό».

Ο κ. Χατζηδάκης στη συνέχεια γράφει: «Αυτό υπογράμμισα χθες στη συγκινητική εκδήλωση των Παλαίμαχων του Παναθηναϊκού, με τους οποίους μας ενώνει η αγάπη μας για το Τριφύλλι. Και όλους εμάς που δεν είμαστε αθλητές, μας ενώνει βεβαίως και ο θαυμασμός απέναντι στους "μύθους" του Παναθηναϊκού, στους πρωταθλητές μας εδώ και δεκαετίες».