Κ. Χατζηδάκης: Νέα σιδηροδρομική γραμμή και σύγχρονα τρένα από το φθινόπωρο του 2026

Το φθινόπωρο του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί η ανάταξη της βασικής σιδηροδρομικής γραμμής και την ίδια περίοδο – σύμφωνα με το νέο πλαίσιο συνεργασίας με την Ιταλική πλευρά για το οποίο είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις – θα ξεκινήσει η παραλαβή είτε νέων, είτε αναβαθμισμένων τρένων, που θα τρέχουν με υψηλότερες ταχύτητες.

Αυτά επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις στο πλαίσιο συζήτησης στο συνέδριο «Greece Talks», με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Σπύρο Θεοδωρόπουλο, τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Δημήτρη Τσιτσιράγκο και τον επιχειρηματία Νίκο Δρανδάκη.

«Γίνεται μεγάλη προσπάθεια από την κυβέρνηση, το υπουργείο Μεταφορών και τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Σε ό,τι αφορά την ανάταξη της βασικής γραμμής, ανέφερε ότι θα περιλαμβάνει διπλή γραμμή με ηλεκτροκίνηση και τηλεδιοίκηση. «Κάνουμε», πρόσθεσε, «τις τελευταίες ημέρες συζητήσεις με την ιταλική πλευρά και φαίνεται ότι καταλήγουμε σε ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας.

Από τη μια πλευρά θα κλείνει οριστικά τις οικονομικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών και από την άλλη θα ξεκαθαρίζει απολύτως τις υποχρεώσεις της ιταλικής πλευράς για νέα, σύγχρονα τρένα τα οποία θα μπορούν να αναπτύσσουν ταχύτητες μέχρι 200 χλμ. την ώρα», πρόσθεσε.

Όσον αφορά την βελτίωση της παραγωγικότητας, την ερχόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων στη Δικαιοσύνη (νέος δικαστικός χάρτης, Κώδικες) που είναι περισσότερο από θετικά.

«Φαίνεται ότι ο στόχος να πάμε από τις 1500 ημέρες που χρειάζονται σήμερα για να τελεσιδικήσει μια υπόθεση, στις 650 έως το 2027, θα επιτευχθεί. Επιπλέον, το επόμενο διάστημα θα γίνουν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση «ιστοριών καθημερινής τρέλας» που αντιμετωπίζουν πολίτες και επιχειρήσεις στις συναλλαγές με το Δημόσιο», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Και πρόσθεσε πως «παράλληλα ολοκληρώνεται μέσω της πλατφόρμας Μίτος η καταγραφή των διαδικασιών στην επαφή με το Δημόσιο. Έχουν καταγραφεί ως τώρα 4.050 διαδικασίες, εκτιμάται ότι απομένουν άλλες 1.000 και έχουν προτεραιοποιηθεί 400 για να προχωρήσει σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία η απλούστευση ή κατάργησή τους».

«Θεωρώ ότι έχουμε συμφωνήσει πολιτικά με την ΕΕ για το νέο προηγμένο και ευρωπαϊκά αποδεκτό σύστημα που θα εφαρμοστεί από το 2026. Εφέτος πάμε σε ένα υβριδικό σύστημα που θα στηρίζεται, για την κτηνοτροφία, σε έναν αλγόριθμο και στα τιμολόγια αγοράς ζωοτροφών από τη μια και πώλησης κρέατος και γάλακτος από την άλλη», επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και συνέχισε: «Τα χρήματα που θα περισσέψουν από τις επιδοτήσεις που εισέπρατταν όσοι έκαναν ανακριβείς δηλώσεις, θα κατανεμηθούν στη συνέχεια στους έντιμους παραγωγούς είτε μέσω της συνδεδεμένης ενίσχυσης, είτε μέσω οικολογικών σχημάτων είτε μέσω άλλων μεθόδων. Συνεπώς, η μεταρρύθμιση έχει και το στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Καταβάλλουμε καθημερινά πολύ μεγάλες προσπάθειες ώστε η βασική ενίσχυση να καταβληθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα είναι ένα μόνιμο κέρδος για τη χώρα. Όπως τα καταφέραμε σε ένα πολύ πιο δύσκολο πρόβλημα στην οικονομία όπου η Ελλάδα θεωρείτο ''μαύρο πρόβατο'' της Ευρώπης, έτσι θα τα καταφέρουμε και εδώ.»

Για το Ταμείο Ανάκαμψης ακόμη, τόνισε πως η Ελλάδα είναι πρώτη στην ΕΕ στις απορροφήσεις σε σχέση με το ΑΕΠ και στην 6η έως 8η θέση σε απόλυτα ποσοστά. «Με την αίτηση εκταμίευσης που πρόκειται να υποβληθεί σύντομα, θα ανέβει ακόμη περισσότερο στην κατάταξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι εφησυχάζουμε. Είναι σε εξέλιξη η τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος, οι ρυθμοί όπως συμβαίνει και στο ΕΣΠΑ αυξάνονται προς το τέλος και θεωρώ ότι το πράγμα πάει καλά», σημείωσε.

«Αυτή η κυβέρνηση, είτε την συμπαθεί είτε την αντιπαθεί κανείς, της αναγνωρίζεται ότι είναι μια κυβέρνηση που έχει πάρει τις μεταρρυθμίσεις επ’ ώμου, και προχωρά κάνοντας και λάθη ορισμένες φορές. Αλλά πάντως κάνει βήματα μπροστά», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.