Κ. Χατζηδάκης: Η Μακεδονία είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης και αυτό δεν είναι απλά μια διακήρυξη

Για μια χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων με τους δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης εργασίας με τους εκλεγμένους της Αυτοδιοίκησης, ενόψει της αυριανής επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη.

«Φεύγουμε με περισσότερες γνώσεις για τα τοπικά προβλήματα. Η Μακεδονία είναι προτεραιότητά μας, το έχω υπογραμμίσει επανειλημμένως και δεν είναι απλά και μόνο μία διακήρυξη της κυβέρνησης. Το αποδεικνύουμε με το Μετρό της Θεσσαλονίκης, με το flyover, με τα δύο νοσοκομεία, το ένα κατασκευάζεται και το δεύτερο είναι στα σκαριά, με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν για την ανάπλαση της ΔΕΘ και, βεβαίως, με μία σειρά από έργα σε ολόκληρη την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Αύριο που θα έρθει εδώ πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα γίνουν πιο συγκεκριμένα», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Στην έναρξη της συνάντησης ο αντιπρόεδρος απευθυνόμενος στους δημάρχους τόνισε:«Ο ρόλος σας είναι κομβικός και υποχρέωσή μας είναι να είμαστε σε επαφή, θεσμικά και ουσιαστικά, γιατί η αντιμετώπιση των προβλημάτων από τη δική σας πλευρά βοηθά στη συνολική εθνική προσπάθεια.

Για αυτό το λόγο είμαστε εδώ για να ακούσουμε κατευθείαν ποια είναι τα βασικά θέματα που σας απασχολούν. Τέτοιες συναντήσεις επικαιροποιούν την επαφή μας, μας φέρνουν πιο κοντά και μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε καλύτερα πού πρέπει να δώσουμε έμφαση για να μη μιλάμε απλά και μόνο θεωρητικά για την προσπάθεια να πάει ο τόπος μπροστά, αλλά στην πράξη να προχωρούμε με βήματα ουσιαστικά».

«Για τη Μακεδονία και τη Θράκη έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα να μιλάμε για μια περιοχή που άκουγε πολλά και έβλεπε ελάχιστα. Αυτό αντιστρέφεται. Αντιστρέφεται γιατί το έμπρακτο ενδιαφέρον και προσωπικά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και γενικότερα της κυβέρνησης αποδεικνύεται με συγκεκριμένα αποτελέσματα», δήλωσε από την πλευρά του ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας- Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας.

Ενδεικτικά αναφέρθηκε στο Μετρό, το flyover και το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλυρο.

«Έγινε ένας σημαντικός διάλογος με τους δημάρχους για να μπορέσουμε μέσα από τον διάλογο να συναποφασίσουμε τι χρειαζόμαστε για την περιοχή μας. Η Μακεδονία και η Θράκη έχουν ανεξάντλητες δυνατότητες και το πιο σημαντικό, αυτή τη στιγμή, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα και για την κυβέρνηση», επισήμανε.