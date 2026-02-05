Κ. Χατζηδάκης για Συνταγματική Αναθεώρηση: Η αξιολόγηση πρέπει να ισχύει για όλους

Για τα κεντρικά θέματα της επικαιρότητας, μεταξύ αυτών, το κεντρικό ζήτημα της Αναθεώρησης του Συντάγματος και τη σύνδεση της αξιολόγησης με τη μονιμότητα, τις 14 παρεμβάσεις κατά της γραφειοκρατίας και την τραγωδία ανοιχτά της Χίου, μίλησε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Η Συνταγματική Αναθεώρηση είναι μια ευκαιρία για όλους μας και για εμάς και για την αντιπολίτευση να προτείνουμε λύσεις οι οποίες θα κάνουν πιο σύγχρονο το κράτος μας και θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη του πολίτη προς το πολιτικό σύστημα, προς την εκτελεστική εξουσία, τη νομοθετική εξουσία, τη δικαστική εξουσία. Και δεν πρέπει να πάει χαμένη αυτή η προσπάθεια», ανέφερε, αρχικά, ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

«Ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, πρέπει να κάνουμε έναν ειλικρινή διάλογο και να δούμε πού μπορεί να υπάρξουν συγκλίσεις και συναινέσεις. Άλλωστε το ίδιο το Σύνταγμα επιβάλλει συναινέσεις σε αυτή τη διαδικασία με τις ειδικές πλειοψηφίες που απαιτεί», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι «το συγκεκριμένο, η μονιμότητα στο Δημόσιο και η αξιολόγηση. Ήταν μια ρύθμιση η οποία είχε θεσπιστεί τότε που ερχόταν μία κυβέρνηση και έδιωχνε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και ξανά μανά και γι’ αυτό είχε προκύψει και η πλατεία Κλαυθμώνος. Δεν είμαστε εκεί».

«Η πρόταση έχει τη λογική ότι πάμε να απολύσουμε τους δημοσίους υπαλλήλους που δεν μας αρέσουν ή δεν μας ψηφίζουν; Κάθε άλλο, φυσικά. Θα έπρεπε να ήμασταν αλλού ταξιδεμένοι, αν θέλαμε στην Ελλάδα του 2026 να επιβάλουμε τέτοιου είδους αντιλήψεις. Και γι’ αυτό ο πρωθυπουργός συνέδεσε και καλά έκανε, την αξιολόγηση που θέλουμε να την έχουμε ως διάσταση πια, επισήμως μέσα στο Σύνταγμα της χώρας, με τη μονιμότητα», σημείωσε.

«Δηλαδή, αξιολογείσαι, να το πω απλά και στο τέλος αποδεικνύεται ότι δεν μπορείς να είσαι στο Δημόσιο. Τι γίνεται; Δηλαδή θα πρέπει να κάνεις, ας πούμε απλά, ένα πειθαρχικό παράπτωμα και μετά από τρία, πέντε χρόνια, να σου επιβληθεί μια ποινή; Εντάξει, προφανώς αυτό θα έπρεπε να ισχύει, αλλά κάθε φορά που εγώ τουλάχιστον συμμετέχω σε δημόσιες συζητήσεις που σου λένε και αν από την αξιολόγηση κάποιος αποδειχθεί ότι δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, τι θα συμβεί, λες θα του κάνω επιμόρφωση. Αλλά αν κάποιος είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως; Και πάλι ξανά η συζήτηση. (…)

Δεν σημαίνει ότι εμείς έχουμε την εξ αποκαλύψεως αλήθεια, αλλά να τα βάλουμε κάτω να κάτσουμε να συζητήσουμε σοβαρά τι γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πώς το προσεγγίζουν το ζήτημα. Οι σκανδιναβικές χώρες, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Ιταλία, να δούμε καλές πρακτικές. Δεν είναι δυνατόν για κάποιες κοινωνικές ομάδες, όποιες κοινωνικές ομάδες, δεν έχω κάτι με τους δημοσίους υπαλλήλους και υπάρχουν και πάρα πολλοί καλοί δημόσιοι υπάλληλοι που δουλεύουν και πέραν του ωραρίου τους και προσφέρουν στην πατρίδα, δεν υπάρχει αμφιβολία, έχω προσωπικές μαρτυρίες να καταθέσω σε αυτό, αλλά πρέπει να κλείνουμε τα μάτια σε προβλήματα για να μη στεναχωρήσουμε τους Χ, ψ οτιδήποτε ψηφοφόρους; Ας κάνουμε μια συζήτηση που να επιτρέπει στην πατρίδα μας να προχωρήσει με γρηγορότερους βηματισμούς. (…)

Και νομίζω ότι και οι πολίτες συνολικά, όταν ακούν ότι κάποιοι δεν πρέπει να αξιολογούνται και κάποιοι άλλοι πρέπει να είναι μόνιμοι, αρχίζουν να το βλέπουν ανάποδα. Διότι, ας το πάρουμε απλά. Γιατί αξιολογείται ο έμπορος από τους πελάτες του, γιατί αξιολογείται ο ιδιωτικός υπάλληλος από τον προϊστάμενό του, γιατί αξιολογείστε εσείς από τους ακροατές σας, γιατί αξιολογούμαι εγώ από όλους τους πολίτες και θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν θα αξιολογούνται και βρέξει χιονίσει θα συνεχίζουν;» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης

«Αν κάποιοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να μην αλλάξει τίποτα και ότι το δημόσιο θα αλλάξει συμπεριφορά απλά και μόνο με προσευχές και με την καλή θέληση όλων, να το πούνε, είναι και αυτό μια άποψη», προσέθεσε.

Για τις παρεμβάσεις στη γραφειοκρατία

Σχετικά με τις 14 παρεμβάσεις που ανακοίνωσε κατά της γραφειοκρατίας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης περιέγραψε τις «στενόμυαλες αντιδράσεις, οι οποίες συχνά παγιδεύουν γενικούς γραμματείς, υφυπουργούς, ότι έτσι το βρήκαμε, τι θες τώρα να το μπερδεύεις» οι οποίες συνυπάρχουν όμως «με τον Συνήγορο του Πολίτη, με βουλευτές, απλούς πολίτες στο ερωτηματολόγιο του υπουργείου Εσωτερικών που σου λένε, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο».

«Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια με τη λεγόμενη διαλειτουργικότητα, να επικοινωνεί η μια υπηρεσία με την άλλη και δίνεται πια το πιστοποιητικό γέννησης ή σε κάποιες περιπτώσεις και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αλλά δεν δίνονται άλλα πιστοποιητικά τα οποία τα έχει το δημόσιο, στρατολογικής φύσεως, πτυχία, Ληξιαρχική πράξη γάμου κτλ. Εδώ λέμε λοιπόν να υπάρχει μια υπεύθυνη δήλωση του πολίτη για να μην ταλαιπωρείται και να περιμένει, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις επείγεται κιόλας και για να μην υπάρξουν πονηρούληδες, γιατί είναι το επιχείρημα και τι θα γίνει αν ο άλλος έρθει και κάνει μια υπεύθυνη δήλωση ψεύτικη. Πρώτον, αν εγώ πάω και δηλώσω ότι είμαι 25 χρονών είναι προδήλως αβάσιμο αυτό που δηλώνω, αλλά εκτός αυτού προβλέπονται καμπάνες, πολύ μεγάλες καμπάνες, ειδικά για αυτές τις δηλώσεις, τις συγκεκριμένες υπεύθυνες δηλώσεις αυτής της κατηγορίας, ανάλογες με το παράνομο όφελος, που πάει να προσποριστεί ο πολίτης» εξήγησε ο κ. Χατζηδάκης.

Ερωτηθείς γιατί δεν έγινε νωρίτερα αυτή η παρέμβαση, παραδέχθηκε ότι πρόκειται για συχνή ερώτηση στην οποία ωστόσο υπάρχει πειστική απάντηση.

«Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά το ελληνικό δημόσιο πραγματικά ήταν και είναι ακόμα, σε σημαντικό βαθμό εξαιρετικά προβληματικό και δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Έγινε ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός. Κανείς δεν το αρνείται. Ξεκινώντας από τους εμβολιασμούς και πηγαίνοντας μέχρι τη ψηφιακή συνταγογράφηση, με πολύ μεγάλο βήμα, αναγνωρίζεται και στο εξωτερικό. Προχωρήσαμε με τον ΕΦΚΑ και την απονομή των συντάξεων σε δύο μήνες κατά μέσο όρο και αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο. Το 1555 στο υπουργείο Εργασίας και στον ΕΦΚΑ και το 1566, το Κτηματολόγιο το οποίο τρέχει, η αξιολόγηση στην οποία θα γίνουν και άλλα βήματα βεβαίως, αλλά έχουν γίνει κάποια. Με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό που έγινε με το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ για να υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία. Όλες αυτές ήταν παρεμβάσεις τελικά για το βαθύ κράτος, αλλά έχουν μείνει πράγματα σαν κι αυτά που ανακοινώσαμε χθες και άλλα, όχι μόνο αυτά» ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

Για την τραγωδία στη Χίο

Σε ό,τι αφορά την τραγωδία στη Χίο και το μπαράζ επικρίσεων προς την κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, η οποία σε ό, τι αφορά την Αριστερά μιλάει ακόμα και για pushbacks επιρρίπτοντας ευθέως ευθύνες για τον θάνατο αυτών των ανθρώπων, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε «εγώ θυμάμαι σε ένα άλλο νησί, στη Μυτιλήνη, αλλά και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας το ‘19-‘20, να γίνεται η αντίθετη κριτική, ότι είχε πλημμυρίσει το νησί και ότι δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν οι ντόπιοι και ότι η χώρα δεν είχε ελέγξει το μεταναστευτικό πρόβλημα και στην κριτική αυτή συμμετείχαν οι ίδιοι που συμμετέχουν τώρα στην κριτική που είπατε τώρα, αλλά από την άλλη πλευρά. Εγώ πιστεύω πρώτα απ’ όλα ότι ήταν ένα δραματικό γεγονός. Κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται είναι κάτι εξαιρετικά αρνητικό. Δύο, θα γίνει έρευνα και θα καταδειχθεί τι έχει συμβεί. Είμαστε κράτος δικαίου, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά από κει και πέρα θέλω να σημειώσω μερικά πράγματα.

Ένα, για μένα, ελπίζω και για άλλους, σίγουρα πάντως για την κυβέρνηση η χώρα δεν είναι και δεν μπορεί να γίνει ξέφραγο αμπέλι. Έχει σύνορα η χώρα. Δεύτερον, πίσω από αυτή τη δραματική εξέλιξη υπάρχουν κάποιοι που νομίζω κανείς δεν διαφωνεί ότι είναι λαθρέμποροι, έμποροι ανθρωπίνων ψυχών. Οι λαθροδιακινητές, να είναι τελείως ξεκάθαρο. Και το τρίτο που θέλω να πω, ανεξάρτητα από την έρευνα, είναι ότι δεν είναι νοητό κάθε τρεις και λίγο για οτιδήποτε να ενοχοποιούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και ειδικά το Λιμενικό. Κάνουν κι αυτοί οι άνθρωποι μια δουλειά. Την κάνουν αυτή τη δουλειά επειδή εμείς τους έχουμε τάξει, όχι εμείς η Νέα Δημοκρατία, οι κυβερνήσεις, το Σύνταγμα, να κάνουν αυτή τη δουλειά. Επομένως, ας μην υπάρχει αυτή η καχυποψία, ο αρνητισμός και το κλίμα καταδίκης κάθε φορά. Δεν το βρίσκω αποδεκτό κάτι τέτοιο και ξεπερνάει ακόμα και τα όρια του δογματισμού».