Κ. Χατζηδάκης για συνάντηση με Αρχιεπίσκοπο Αμερικής: Στήριξη της ομογένειας και επιστροφή των νέων στην Ελλάδα

Τη γνωριμία του με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, που ξεπερνά τα 25 χρόνια, από την εποχή που ο Αρχιεπίσκοπος ήταν στο Φανάρι και ο ίδιος Ευρωβουλευτής, περιγράφει σε ανάρτησή του ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος τονίζει τον σημαντικό ρόλο της Αρχιεπισκοπής και του Αρχιεπισκόπου στη διατήρηση των δεσμών της ελληνικής ομογένειας με την πατρίδα.

Όπως αναφέρει, στη συνάντησή τους συζήτησαν το έργο της Αρχιεπισκοπής και τη λειτουργία της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ ως γέφυρα μεταξύ Αθηνών και Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, επικεντρώθηκαν στις πολιτικές για την επιστροφή των νέων που ζουν στο εξωτερικό, σημειώνοντας ότι το 2023 οι επιστροφές ξεπέρασαν τις αναχωρήσεις.

Ο Χατζηδάκης υπογραμμίζει ότι η αγάπη των Ελλήνων της διασποράς για την πατρίδα, μαζί με την οικονομική πρόοδο, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιστροφή ακόμη περισσότερων νέων στην Ελλάδα.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο γνωριζόμαστε πάνω από 25 χρόνια. Από τότε που εκείνος ήταν στο Φανάρι και εγώ ακόμα Ευρωβουλευτής.

Τόσο η Αρχιεπισκοπή Αμερικής όσο κι εκείνος προσωπικά παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των δεσμών της ελληνικής ομογένειας με την πατρίδα μας. Στη συνάντησή μας, λοιπόν, συζητήσαμε, μεταξύ άλλων, για το έργο της Αρχιεπισκοπής και για την ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ που παραδοσιακά λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ Αθηνών και Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, συζητήσαμε για τις πολιτικές που προωθούμε με στόχο την επιστροφή στην Ελλάδα των νέων παιδιών που ζουν στο εξωτερικό. Ήδη το 2023 για πρώτη φορά αυτοί που γύρισαν πίσω ήταν περισσότεροι από αυτούς που έφυγαν. Και η προσπάθειά μας φυσικά συνεχίζεται. Γνωρίζουμε ότι η αγάπη των Ελλήνων της διασποράς για την πατρίδα, σε συνδυασμό με την πρόοδο στην οικονομία, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για επιστροφή ακόμη περισσότερων νέων».