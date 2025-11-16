Επίσκεψη Ζελένσκι

Με αφορμή την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο υποδέχθηκε κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο, ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε πως «ενισχύουμε τη θέση της Ελλάδας διεθνώς, χωρίς φωνές και αντάρα, με στρατηγική και συγκεκριμένο έργο!»

«Η σημερινή του επίσκεψη συνδέεται με την ενεργειακή στήριξη της Ουκρανίας, μέσω Ελλάδας, πράγμα που αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο τη γεωστρατηγική θέση της πατρίδας μας», πρόσθεσε.

