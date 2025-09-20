Κ. Χατζηδάκης: Αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια για την επιτυχία με τη Chevron - Καθοριστικός ο ρόλος Σκούφια και Στεφάτου

Συνάντηση με τους Ρίκαρντ Σκούφια και Άρη Στεφάτο, πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αντίστοιχα της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) είχε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος κάνει λόγο για δύο «αφανείς ήρωες μιας επιτυχίας» αναφερόμενος στην σύμβολή τους ώστε η Chevron να εκδηλώσει ενδιαφέρον για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη στο Facebook:

Οι δύο κύριοι που είναι δίπλα μου είχαν σημαντικό ρόλο στην απόφαση της Chevron να εκδηλώσει ενδιαφέρον για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης. Είναι ο Ρίκαρντ Σκούφιας και ο Άρης Στεφάτος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αντίστοιχα της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ).

Σημειώνω τα ονόματά τους, διότι έχει πάντοτε σημασία να μην ξεχνάμε τους αφανείς ήρωες μιας επιτυχίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εθνική επιτυχία.

Τους δύο αυτούς έμπειρους τεχνοκράτες τους τοποθέτησα το 2020 στη διοίκηση της ΕΔΕΥΕΠ, ως τότε Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πολλοί αμφέβαλαν όταν εκείνοι έλεγαν ότι έχουμε πιθανότητες να προσελκύσουμε τη Chevron. Ωστόσο τα καταφέραμε! Με τη στήριξη του Κυριάκου Μητσοτάκη και τη συνεισφορά όλων όσων περάσαμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τότε έως σήμερα. Αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια!

Η φωτογραφία είναι από το επενδυτικό συνέδριο που διοργάνωσαν χθες το Υπερταμείο και η BlackRock.