Μέχρι την έναρξη σχολικής χρονιάς 431 σχολεία ανακαινίζονται μέσω προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου, με επισκευές, αναβατόρια και γήπεδα, ενώ στόχος είναι πάνω από 2.500 σχολεία με νέα δωρεά 300 εκατ. ευρώ, τόνισε σε ανάρτησή του ο Κωστής Χατζηδάκης, επισκεπτόμενος ένα από αυτά, το 29ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, μαζί με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και τον υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου.

Όπως σημειώνει, στόχος είναι τα σχολεία να παραμένουν ανοιχτά και για τα παιδιά της γειτονιάς και προσθέτει πως η νέα δωρεά 300 εκατ. ευρώ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών προβλέπει την ανακαίνιση πάνω από 2.500 σχολείων, δείχνοντας την πρακτική ευαισθησία της κυβέρνησης.

Η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη

«431 σχολεία σε όλη την Ελλάδα θα έχουν ανακαινιστεί μέχρι την έναρξη αυτής της σχολικής χρονιάς, μέσω του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου. Επισκεφτήκαμε ένα από αυτά, το 29ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, μαζί με την Υπουργό Παιδείας Sofia Zacharaki και τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου.

To πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» είναι ένα πολύ χρήσιμο πρόγραμμα: Ελαιοχρωματισμοί μετά από πολλά χρόνια παντού. Επισκευή των τουαλετών. Αναβατόριο για τα παιδιά με αναπηρία. Και ανακατασκευή και των γηπέδων εσωτερικά, στα οποία τα παιδιά μπορούν να παίζουν μπάσκετ. Εμείς λέμε και τα παιδιά της γειτονιάς τα απογεύματα, διότι θέλουμε να είναι ανοιχτό το σχολείο. Με την καινούργια δωρεά 300 εκατ. ευρώ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στόχος μας είναι να επισκευαστούν πάνω από 2.500 σχολεία. Είναι κάτι απολύτως αναγκαίο και δείχνει και την ευαισθησία της κυβέρνησης στην πράξη!