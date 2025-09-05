Σταθερότητα, ανάπτυξη για όλους και μειώσεις φόρων τα στοιχήματα του Κυρ. Μητσοτάκη

Κατά πολλούς, η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι η πιο καθοριστική στιγμή για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είτε η χρονική συγκυρία, καθώς πρόκειται για την τελευταία ΔΕΘ χωρίς προεκλογικά χαρακτηριστικά, είτε το πολιτικό περιβάλλον, όπου η κυβέρνηση δέχεται τις πιο έντονες πιέσεις από την αρχή της εξαετούς θητείας της, μετατρέπουν τις αυριανές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού σε «βαρόμετρο» για την συνέχεια. Το «στοίχημα» που καλείται να κερδίσει αφορά στο ισοζύγιο πεπραγμένων και δυνατοτήτων για το μέλλον, κατά πόσο δηλαδή μπορεί να πείσει ότι διαθέτει το καλύτερο σχέδιο για την επόμενη ημέρα, έχοντας ήδη εκπληρώσει δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και «χτίζοντας» πάνω σε αυτές.

Η σταθερότητα -πολιτική και οικονομική- παράλληλα με την διάχυση της ανάπτυξης στην ελληνική κοινωνία, ώστε όλοι οι πολίτες να είναι συμμέτοχοι και η διαμόρφωση ενός κράτους με σύγχρονα χαρακτηριστικά, που δεν θα βασίζεται στην υπερφορολόγηση για την επιβίωσή του, είναι τρεις κεντρικοί άξονες, στο πολιτικό περίγραμμα της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Το επίκεντρο των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού θα αφορά στον πυρήνα, όπως λένε συνεργάτες του, της φιλελεύθερης ιδεολογικής του κατεύθυνσης, την μείωση των φόρων.

Δεν θα πρόκειται απλώς για μείωση φορολογίας, σημειώνουν από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά για μια φορολογική μεταρρύθμιση, που θα έρθει να προστεθεί στη μείωση 72 άμεσων φόρων, που έχει προηγηθεί. Αυτό που θα προβλέπεται θα είναι η μείωση μιας σειράς φορολογικών συντελεστών, που θα επικεντρώνονται στα μεσαία εισοδήματα και θα αφορούν στο σύνολο των φορολογουμένων -εργαζόμενους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες και συνταξιούχους- χωρίς εξαιρέσεις, όπως επισημαίνεται.

Η μεσαία τάξη θα είναι ο βασικός αποδέκτης των αλλαγών, ταυτόχρονα, όμως, συγκεκριμένες κατηγορίες θα τύχουν ιδιαίτερης μέριμνας. Πρόκειται για τις οικογένειες με παιδιά, για τις οποίες η κυβέρνηση επιδιώκει να προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη, απαντώντας με αυτό τον τρόπο και στην δημογραφική κρίση, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος, θα είναι και η έμφαση που θα δοθεί για την στήριξη της ελληνικής περιφέρειας. Το συνολικό κόστος των μέτρων θα είναι λίγο πάνω από το 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με την κυβέρνηση να επαναφέρει στο προσκήνιο την πρόθεσή της να κινηθεί εντός του δημοσιονομικού χώρου, που υπάρχει, τηρώντας απαρέγκλιτα, όπως τονίζεται, τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Η διαφύλαξη της οικονομικής σταθερότητας προτάσσεται από το Μέγαρο Μαξίμου ως το διακύβευμα των πολιτικών επιλογών, που γίνονται, απέναντι στις προτάσεις και τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης. Η πολιτική σταθερότητα θα τεθεί όταν πλησιάσει η ώρα της κάλπης, ως το μείζον και υπαρξιακό διακύβευμα της εκλογικής αναμέτρησης. Εν μέσω ρευστότητας στο διεθνές περιβάλλον, σε πολιτικό, οικονομικό και γεωστρατηγικό επίπεδο, για το Μέγαρο Μαξίμου η διατήρηση της σταθερότητας θεωρείται το μείζον και ως τέτοιο θα τεθεί στους πολίτες, υπενθυμίζοντας ότι όσα έχουν επιτευχθεί στην οικονομία και την διεθνή εικόνα της χώρας, μπορούν να διασφαλιστούν μόνο υπό αυτές τις συνθήκες.

«Η Ελλάδα όσο έχει μια κυβέρνηση που εκπέμπει σταθερότητα, μεγαλώνει την Ελλάδα και μεγαλώνει την «πίτα», θα βλέπουμε μόνο μέτρα που θα αυξάνουν εισοδήματα πολιτών» κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το βράδυ του Σαββάτου.

Το "στοίχημα" της φετινής παρουσίας του πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη είναι να απευθυνθεί και να πείσει -ότι η κυβέρνησή του έχει εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της και έχει ένα σαφές σχέδιο για την συνέχεια- όλους όσοι αυτή την ώρα έχουν απομακρυνθεί από τους κόλπους της, μεγάλο μέρος των οποίων συγκροτούν την «γκρίζα ζώνη» των δημοσκοπήσεων. Αναγνωρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει φθορά, ότι της ασκείται κριτική και ότι όχι λίγοι ζητούν να διορθώσει κακώς κείμενα και να προχωρήσει σε περισσότερα, στόχος είναι να επιβεβαιώσει ότι η βελτίωση της ζωής των πολιτών και η αύξηση των εισοδημάτων παραμένουν πρώτη προτεραιότητα, παρουσιάζοντας την διαμόρφωση ενός νέου τοπίου, που μπορεί να εξελιχθεί περαιτέρω.

Εκεί θα βασιστεί και η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση, στην ανάδειξη όσων επιτεύχθηκαν -άρα και την εκπλήρωση των δεσμεύσεών της, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη- μέσω του απολογισμού που θα γίνει. Στο Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν ότι η κυβέρνηση θα κριθεί για τα πεπραγμένα της και στην φετινή ΔΕΘ αναμένεται να μπει το τελευταίο κομμάτι του παζλ των δύο τετραετιών, αφού ο επόμενος Σεπτέμβριος θα έχει, σε κάθε περίπτωση, προεκλογικά χαρακτηριστικά.