💸🔥 Τα μετρητά καίγονται - ο πλούτος αλλάζει μορφή

💸🔥 Το χαρτονόμισμα καίγεται και καθοδηγεί το ράλι των πάντων

Σπάνια στην ιστορία ανεβαίνουν μαζί ομόλογα, μετοχές, χρυσός και ακίνητα. Η εκρηκτική άνοδος του χρυσού, των ακινήτων και των μετοχών δεν είναι απλή συγκυριακή «φούσκα». Είναι το καθαρότερο σήμα ότι το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα, βασισμένο στο fiat χρήμα, περνά φάση δομικής απαξίωσης. Όταν όλα τα assets τρέχουν ταυτόχρονα, ο επενδυτής πρέπει να κοιτάξει όχι τα νούμερα αλλά το μήνυμα πίσω τους: Το χαρτονόμισμα καίγεται.



📍 Η τιμή του χρυσού από το 1970 μέχρι σήμερα ακολουθεί το ράλι των μετοχών.

✦ Ο χρυσός την εβδομάδα που τρέχει ακόμη πέρασε τις 3.600 μονάδες, με +37% YTD και +45% σε δωδεκάμηνο. Οι μετοχές στην Wall Street διαπραγματεύονται σε επίπεδα που θυμίζουν την εποχή της dot-com, ενώ τα ελληνικά ακίνητα ξαναγράφουν ιστορία με yields που δεν δικαιολογούν το ρίσκο. Κι όμως, όλοι αγοράζουν. Γιατί; Γιατί κανείς δεν εμπιστεύεται πλέον το τυπωμένο χρήμα (fiat) ως αποθήκη αξίας.

📍 Φέτος ο χρυσός έχει αφήσει πίσω τον S&P 500…

✦ Το σύστημα χρέους διεθνώς απαιτεί συνεχείς ενέσεις ρευστότητας, νέες εκδόσεις ομολόγων, μόνιμη αναχρηματοδότηση. Οι κεντρικές τράπεζες γίνονται όμηροι των κυβερνήσεων: Η νομισματική πολιτική έχει χάσει την ανεξαρτησία της( βλέπε απειλές Τραμπ κατά Fed). Το αποτέλεσμα είναι πληθωρισμός «διαρκείας» που μπορεί να μετριέται χαμηλότερα στα στατιστικά, αλλά καίει τον πολίτη στο ράφι και τον αποταμιευτή στο λογαριασμό.



📍 Οι κεντρικές τράπεζες ήδη αυξάνουν τα συναλλαγματικά αποθέματα σε χρυσό και μειώνουν την έκθεση σε αμερικανικά ομόλογα.

✦ Η αγορά, με τη σοφία της μάζας, στέλνει μήνυμα:

➡️Ο χρυσός είναι το απόλυτο hedge.

➡️Τα ακίνητα είναι η μόνη βεβαιότητα στον χρόνο.

➡️Οι μετοχές, παρά τις υπερβολές, αντιπροσωπεύουν πραγματικό παραγωγικό πλούτο.

➡️Το fiat; Ένα χαρτί με ημερομηνία λήξης.

✦ Μην κοιτάτε μόνο τις τιμές, κοιτάξτε την κατεύθυνση του χρήματος. Και αυτή είναι ξεκάθαρη: φεύγει από τα χαρτονομίσματα και παρκάρει σε ό,τι μοιάζει σπάνιο, πραγματικό, άφθαρτο.

➡️ Συμβουλές Black Box

📌 Διατηρήστε έκθεση σε χρυσό – μπορεί να αποδειχτεί νόμισμα εμπιστοσύνης.

📌 Επιλέξτε ακίνητα σε prime τοποθεσίες

📌 Μετοχές: προτιμήστε real assets & cash flow companies, όχι φούσκες.

🏗️🚀 Aktor: Πάνω από τον πήχη

Στον Όμιλο AKTOR επικρατεί ενθουσιασμός με τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου. Ο λόγος είναι ότι με την επικείμενη εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και τις επενδύσεις σε ΑΠΕ που θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, ο στόχος για EBITDA σε ετήσια (pro forma) βάση, μεταξύ €180 και €200 εκατ. το 2025 φαίνεται πια εφικτός, και άρα δεν είναι απίθανο ο Όμιλος να ξεπεράσει τις αρχικές του προσδοκίες.Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Οκτώβριο η διοίκηση του Ομίλου μιλούσε για EBITDA ύψους €184 εκατ. το 2025. Έτσι, πιθανότατα η εξέλιξη του 2025 να δικαιώσει και με το παραπάνω τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος επενδύει συστηματικά στην αξιοπιστία και τη συνέπεια έργου και λόγου.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Διακράτηση για μεσοπρόθεσμο ορίζοντα – Ο όμιλος έχει ισχυρά θεμελιώδη και επεκτατικό momentum.

📌 Catalyst η ολοκλήρωση των Παραχωρήσεων – Αναμένεται να δώσει νέο re-rating στη μετοχή και να προσελκύσει θεσμικούς.

🥇🚀💰Χρυσός στα $5.000; Η Goldman Sachs προειδοποιεί

Ράλι του χρυσού που μπορεί να εκτοξεύσει την τιμή του έως και τις $5.000/ουγγιά «βλέπει» η Goldman Sachs, σε περίπτωση που πληγεί η ανεξαρτησία της Fed και οι επενδυτές μεταφέρουν ακόμη και μικρό μέρος των κεφαλαίων τους από τα αμερικανικά ομόλογα στο πολύτιμο μέταλλο.

Σύμφωνα με το σενάριο της επενδυτικής τράπεζας, μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε άνοδο του πληθωρισμού, πίεση σε μετοχές και μακροχρόνια ομόλογα, καθώς και υποχώρηση της εμπιστοσύνης στο δολάριο ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Ο χρυσός, αντίθετα, διατηρεί τον χαρακτήρα του ως «ασφαλές καταφύγιο» που δεν εξαρτάται από την εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

🔑 Τα σενάρια της Goldman Sachs:

Βασικό σενάριο: Άνοδος του χρυσού στις $4.000/ουγγιά έως τα μέσα του 2026.

Εναλλακτικό σενάριο: Στις $5.000/ουγγιά, εάν μόνο το 1% των αμερικανικών κρατικών ομολόγων που κατέχουν ιδιώτες στραφεί προς το μέταλλο.

Ήδη το 2025, ο χρυσός έχει ενισχυθεί σημαντικά, κυρίως λόγω μαζικών αγορών από κεντρικές τράπεζες, αλλά και χάρη στις προσδοκίες για επικείμενες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Η τιμή του βρέθηκε την Τετάρτη στις $3.578/ουγγιά, ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, προειδοποίησε ότι η απώλεια της ανεξαρτησίας της Fed θα συνιστούσε εξέλιξη επικίνδυνη όχι μόνο για τις ΗΠΑ αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο χρυσός παραμένει η απόλυτη «αντιστάθμιση εμπιστοσύνης» απέναντι σε νομισματικούς και πολιτικούς κινδύνους.

📌 Το βασικό σενάριο των $4.000/ουγγιά έως το 2026 είναι ήδη αρκετά επιθετικό — το «tail risk» των $5.000 υποδηλώνει θεσμική κρίση στις ΗΠΑ.

📌 Οι επενδυτές με έκθεση σε ομόλογα θα πρέπει να ζυγίσουν το κόστος του πληθωρισμού έναντι της ασφάλειας του χρυσού.

📌 Οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να λειτουργούν ως «big buyer» και αυτό ενισχύει το μακροχρόνιο ανοδικό story.

🏦 CrediaBank: Ο 5ος τραπεζικός πόλος ανεβάζει ταχύτητα



Μεθοδικά και δίχως φρένο, η διοίκηση της Ελένης Βρεττού προχωρά στον λειτουργικό μετασχηματισμό. Αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινά η ενιαία λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της Attica Bank και της πρώην Παγκρήτιας.

Γιατί είναι κρίσιμο:

Αποτελεί το πρώτο μεγάλο crash test λειτουργικής συγχώνευσης.

Εφόσον πετύχει, οι πελάτες θα έχουν ενιαία εξυπηρέτηση και πρόσβαση σε ολοκληρωμένα προϊόντα.

Στέλνει μήνυμα αγοράς ότι ο νέος τραπεζικός πυλώνας έχει οργανωτική ταχύτητα και μπορεί να σταθεί απέναντι στους 4 συστημικούς.

Προοπτικές – Ανταγωνισμός:

Η CrediaBank δημιουργεί νέο σημείο αναφοράς στο banking, με στόχο να απορροφήσει μικρότερα μερίδια αγοράς και να ενοποιήσει τμήματα retail & SME.

Η ταχύτητα των αλλαγών δείχνει διάθεση να κερδίσει γρήγορα έδαφος σε δάνεια και καταθέσεις.

Η επιτυχία θα πιέσει τις συστημικές να κινηθούν πιο επιθετικά σε ψηφιακά προϊόντα και κόστη.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολουθούμε στενά την πορεία της ενιαίας πλατφόρμας, καθώς θα κρίνει την αξιοπιστία του νέου σχήματος.

📌 Αν ο 5ος πυλώνας σταθεί γερά, θα αλλάξει τις ισορροπίες στον κλάδο και θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό

⭐💎🎰 ΟΠΑΠ: Εξαιρετικά αποτελέσματα, μερισματική απόδοση και ισχυρές προοπτικές

Η διοίκηση του ΟΠΑΠ παρουσίασε ένα μείγμα που εξηγεί γιατί η μετοχή του Οργανισμού συγκαταλέγεται διαχρονικά στις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές στο Χ.Α. Τα συνολικά αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την ισχυρή λειτουργική εικόνα, με ενισχυμένα EBITDA και υψηλή κερδοφορία.

Υπενθυμίζεται ότι το 2023 η συνολική διανομή μερίσματος έφθασε τα 1,4€ ανά μετοχή (απόδοση άνω του 7% στις σημερινές τιμές), με τα φετινά κέρδη ανά μετοχή (fwd EPS) να αναμένονται στο 1,38€, πρακτικά καλύπτοντας εκ νέου την ίδια εικόνα. Αυτό σημαίνει πως ο ΟΠΑΠ λειτουργεί ως «μηχανή μερισμάτων»: κάθε υποχώρηση της τιμής καθιστά τη μετοχή ακόμη πιο ελκυστική, αφού αυξάνει την ποσοστιαία απόδοση.

Στρατηγικά, η εικόνα παραμένει ενισχυμένη:

Το ΤΖΟΚΕΡ και το iGaming έφεραν σημαντική ώθηση στα έσοδα.

Η πλήρης απόκτηση του 15,51% της Stoiximan ενισχύει τον έλεγχο στον online στοιχηματισμό και τη διεύρυνση στο iGaming.

Σε αναμονή βρίσκονται οι εξελίξεις για την παραχώρηση των Κρατικών Λαχείων, που μπορεί να προσθέσει ένα ακόμα «κανάλι» ανάπτυξης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 ΟΠΑΠ παραμένει μετοχή «ασφαλές λιμάνι» για όσους αναζητούν υψηλή μερισματική απόδοση με χαμηλό ρίσκο.

📌 Κάθε διόρθωση της τιμής μοιάζει ευκαιρία επανατοποθέτησης.

📌 Οι θετικές προοπτικές στο iGaming και τα κρατικά λαχεία μπορούν να λειτουργήσουν ως πρόσθετοι καταλύτες για υπεραπόδοση.

🏬📈 Jumbo: Ανάπτυξη με νέα ακίνητα και καταστήματα

Ο Όμιλος Jumbo συνεχίζει τη στρατηγική του οργανικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της ιδιοκτησίας των καταστημάτων του, μειώνοντας έτσι τις λειτουργικές δαπάνες και αυξάνοντας την αποδοτικότητα.

🔹 Το 2025 ολοκληρώθηκε η εξαγορά δύο ακόμη καταστημάτων στην Ελλάδα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη νέες κινήσεις σε Πάτρα και Αθήνα. Με την ολοκλήρωση τους, το 70% του δικτύου των 89 καταστημάτων θα είναι ιδιόκτητο.

🔹 Από το 2021 έως το 2024, ο Όμιλος επένδυσε 39 εκατ. ευρώ για την αγορά πέντε μισθωμένων καταστημάτων σε Ελλάδα και Ρουμανία.

🔹 Στη Ρουμανία, που αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης, λειτουργούν σήμερα 20 καταστήματα και e-shop, με στόχο τον διπλασιασμό τους μέσα στην επόμενη οκταετία. Το νέο κατάστημα στο Baia Mare ενισχύει την παρουσία στην τοπική αγορά.

📊 Επιδόσεις 2025 (Ιαν.-Αυγ.)

Ολικές πωλήσεις: +8%

Ελλάδα: +9% (Αύγουστος +7%)

Κύπρος: +9% (Αύγουστος +12%)

Βουλγαρία & Ρουμανία: +3% έως +8%

Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, την αυξημένη φορολογία στη Ρουμανία και τη διεθνή αβεβαιότητα, ο Όμιλος παραμένει ανθεκτικός και κερδοφόρος, επενδύοντας στη βιώσιμη μεγέθυνση και την κεφαλαιακή αποδοτικότητα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η στρατηγική ιδιόκτητων καταστημάτων μειώνει ρίσκο και κόστος, ενισχύοντας περιθώρια κερδοφορίας.

📌 Η Ρουμανία αποτελεί το “growth story” της επόμενης δεκαετίας για τον Όμιλο.

📌 Η σταθερή αύξηση πωλήσεων δείχνει ανθεκτικότητα απέναντι στον πληθωρισμό και τη φορολογία.

📌 Η μετοχή παραμένει “defensive growth” επιλογή για χαρτοφυλάκια μεσο-μακροπρόθεσμης τοποθέτησης.

📦 📦Trade Estates: Εμπροσθοβαρές πλάνο και νέα projects έως το 2028



Τα 250 εκατ. ευρώ έως το 2028 αγγίζει το business plan της Trade Estates, συνεχίζοντας με έντονη επενδυτική δραστηριότητα συνεχίζει τη στρατηγική της, εκ των οποίων έχουν ήδη αξιοποιηθεί 93,2 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία επικεντρώνεται στην υλοποίηση των ήδη γνωστών επενδυτικών projects ενώ στην κορυφή των προτεραιοτήτων βρίσκεται η ολοκλήρωση του logistics center της Inter Ikea στον Ασπρόπυργο έως το τέλος του 2025. Παράλληλα, «στα σκαριά» είναι και η κατασκευή του retail park στο Ελληνικό, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028.

Επιπλέον, προχωρά η ανέγερση logistics center στην Ελευσίνα, προμισθωμένο στην Κωτσόβολος, με στόχο παράδοση στα μέσα του 2027. Για το β’ εξάμηνο του 2025 προγραμματίζεται επενδυτική δαπάνη 52,3 εκατ. ευρώ για απόκτηση ακινήτων και ανάπτυξη εμπορικών πάρκων και logistics, ενώ απομένουν περίπου 150 εκατ. ευρώ για περαιτέρω projects στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Ταυτόχρονα, συμμετέχει με 20% στο κοινοπρακτικό σχήμα μαζί με τις Goldair και Aktor για τη μετατροπή του Στρατοπέδου Γκόνου στη Θεσσαλονίκη.

Ο διαγωνισμός, που διενεργείται από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Υπερταμείου για λογαριασμό της ΓΑΙΟΣΕ, βρίσκεται ήδη στη β’ φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου, όπου συμμετέχει και ο ΟΛΘ. Ο πρόεδρος της εταιρείας, Βασίλης Φουρλής, επανέλαβε ότι στόχος είναι το GAV του χαρτοφυλακίου να φτάσει τα 720-760 εκατ. ευρώ έως το 2028.

Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί υγιή χρηματοοικονομική θέση, με Net LTV στο 44% και μειωμένο κόστος δανεισμού στο 3,06%.

Έτσι, η Trade Estates διατηρεί το guidance της για το 2025, προβλέποντας αύξηση εσόδων από μισθώματα στα 40 εκατ. ευρώ, προσαρμοσμένο EBITDA 31,3 εκατ. ευρώ και κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) 16,5 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την ανάπτυξη και την αξία του χαρτοφυλακίου της.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η στρατηγική της εταιρείας είναι εμπροσθοβαρής: επενδύει νωρίς και με συνέπεια σε μεγάλα έργα (Ασπρόπυργος, Ελληνικό, Ελευσίνα), “κλειδώνοντας” μελλοντικά έσοδα και αξία.

📌 Ο χαμηλός δανεισμός (Net LTV 44%) και το μειωμένο κόστος χρηματοδότησης (3,06%) παρέχουν ασφάλεια, επιτρέποντας στην εταιρεία να υλοποιήσει επενδύσεις χωρίς πίεση.

📌 Με στόχο GAV έως €760 εκατ. το 2028, η μετοχή θα παρακολουθείται στενά από θεσμικούς που αναζητούν σταθερά cash flows από μισθώματα σε ένα περιβάλλον αστάθειας.

🖤📈Coeur Mining (CDE): Η «Ασημένια Άνοδος» του 2025



Η μετοχή της Coeur Mining (CDE) έχει μετατραπεί σε έναν από τους μεγάλους κερδισμένους της χρονιάς, με άνοδο πάνω από +140% YTD, από τα ~$5,7 στις αρχές του έτους έως σχεδόν $14 σήμερα. Μάλιστα, από τότε που την παρουσίασε το Black Box την άνοιξη για πρώτη φορά, η μετοχή έχει κερδίσει +100%.

🔑 Τι κρύβεται πίσω από το ράλι:

➡️Εξαγορά SilverCrest Metals έναντι $1,7 δισ. – κίνηση που ενίσχυσε το αποτύπωμα της εταιρείας σε υψηλής ποιότητας αποθέματα ασημιού και χρυσού.

➡️Ισχυρά αποτελέσματα Q2 – έσοδα και κέρδη ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις (EPS $0,20 vs $0,18), με τον κύκλο εργασιών να τρέχει ταχύτερα από τον μέσο όρο του κλάδου.

➡️Τιμές μετάλλων – η εκρηκτική άνοδος χρυσού και ασημιού τροφοδότησε τα margins, ενώ η προσδοκία για νέα ιστορικά υψηλά παραμένει ισχυρή.

➡️Αισιοδοξία επενδυτών – ο δείκτης P/S έχει εκτοξευθεί >5x, έναντι ~2,3x του κλάδου, δείχνοντας υψηλές προσδοκίες για μελλοντική ανάπτυξη.

➡️Momentum – εννέα συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις (τέλη Αυγούστου – αρχές Σεπτεμβρίου), με +21% κέρδη σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Όσοι μπήκαν χαμηλά μπορούν να «κλειδώσουν» μέρος κερδών, μιας και οι αποτιμήσεις έχουν ξεφύγει από τον μέσο όρο του κλάδου.

📌 Για μακροπρόθεσμους, η Coeur εξελίσσεται σε καθαρό play πάνω στον κύκλο του ασημιού και χρυσού, με στρατηγικές εξαγορές που ενισχύουν τη θέση της.

📌 Το ράλι ίσως συνεχιστεί όσο το πολύτιμο μέταλλο γράφει ιστορικά υψηλά, αλλά προσοχή: η μεταβλητότητα στις εξορυκτικές μετοχές παραμένει ο «κανόνας».

⚛️ 🚀 NuScale (SMR): Ηγείται του ράλι των μικρών πυρηνικών

Η μετοχή της NuScale (SMR) διανύει μια περίοδο έντονης δυναμικής, που τροφοδοτείται από μια σειρά εξελίξεων με στρατηγικό βάρος. Κομβικό σημείο αποτελεί η πρόσφατη συμφωνία με την Tennessee Valley Authority (TVA) και την ENTRA1 Energy, για την ανάπτυξη έως και 6 γιγαβάτ ισχύος SMR στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανάπτυξης μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (Small Modular Reactors) που έχει ανακοινωθεί ποτέ, με ισχύ ικανή να καλύψει τις ανάγκες μιας μητροπολιτικής περιοχής όπως το Dallas–Fort Worth.

Το επενδυτικό αφήγημα ενισχύεται και από το πολιτικοθεσμικό περιβάλλον στις ΗΠΑ. Ο Inflation Reduction Act και τα προγράμματα του Υπουργείου Ενέργειας παρέχουν φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα που μειώνουν το κόστος και επιταχύνουν την εμπορική ωρίμανση της τεχνολογίας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι SMR παρουσιάζονται ως η πλέον αξιόπιστη λύση για σταθερή παραγωγή μηδενικών εκπομπών, προσφέροντας τη βάση που λείπει από τις διακυμάνσεις των ΑΠΕ.

Προοπτικές δεκαετίας

Η NuScale στοχεύει σε 10–15 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2040, με επέκταση πέραν των ΗΠΑ σε Ρουμανία, Πολωνία, Μέση Ανατολή. Το βασικό της πλεονέκτημα είναι η πλήρης πιστοποίηση από την NRC, η οποία την τοποθετεί ένα βήμα μπροστά από ανταγωνιστές όπως Westinghouse και Rolls-Royce. Παράλληλα όμως, παραμένουν ουσιαστικά ρίσκα:

-πολύ υψηλό κόστος κατασκευής,

-πιθανές υπερβάσεις σε χρονοδιαγράμματα,

-κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις απέναντι στην πυρηνική ενέργεια.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Βραχυπρόθεσμα: Η μετοχή έχει προεξοφλήσει τα καλά νέα· υψηλή μεταβλητότητα θεωρείται δεδομένη.

📌 Μεσοπρόθεσμα: Κάθε νέα συμφωνία ή έργο μπορεί να αποτελέσει αφορμή για νέο ράλι.

📌 Μακροπρόθεσμα: Η πιστοποίηση και οι διεθνείς επεκτάσεις δίνουν στην NuScale τη δυνατότητα να γίνει κορυφαίος παίκτης στην παγκόσμια πυρηνική αγορά.

📉💵 Το Παράδοξο του Δολαρίου

Η αγορά συναλλάγματος ζει μέρες …παράδοξες.

Παρά το υψηλότερο επιτόκιο, το δολάριο χάνει σημαντικό έδαφος – με το ευρώ να έχει ενισχυθεί +12,5% μέσα στο 2025. Κι όμως, το ευρώ δεν είναι «ασφαλές καταφύγιο»: η ΕΚΤ έχει μειώσει καταιγιστικά τα επιτόκια και το «γαλλικό ζήτημα» συνεχίζει να καίει.

Τι κρύβεται πίσω από την πτώση;

🌍 Αποδολαριοποίηση: Κεντρικές τράπεζες μειώνουν τα reserves σε USD, ενισχύοντας ευρώ, γιεν και κυρίως χρυσό.

🏦 Αμφιβολία για Fed: Η αγορά δεν πιστεύει ότι μπορεί να κρατήσει «υψηλά» επιτόκια – προεξοφλεί μειώσεις.



📊 Υπερτίμηση παρελθόντων ετών: Μετά τα ιστορικά υψηλά 2022-23, η διόρθωση μοιάζει φυσιολογική.

🇺🇸 Πολιτικός κίνδυνος ΗΠΑ: Αντί η ευρωπαϊκή αστάθεια να ενισχύει το δολάριο, οι επενδυτές φοβούνται περισσότερο το αμερικανικό πολιτικό σκηνικό και τις πιέσεις στη Fed.

📌 Όλα τα βλέμματα στο 17/9: η Fed θα αποφασίσει για την (επαν)εκκίνηση των μειώσεων. Τότε θα κριθεί αν το παράδοξο συνεχιστεί ή αν δούμε στροφή υπέρ του δολαρίου.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Συναλλαγματικές κινήσεις πλέον κρίνονται περισσότερο από θεσμική εμπιστοσύνη και λιγότερο από «γυμνή» απόδοση επιτοκίου.

📌 Προσοχή σε τοποθετήσεις που βασίζονται αποκλειστικά στο carry trade.

🕊️🏦Fed: Ο Κρίστοφερ Γουόλερ ζητά «πολλαπλές μειώσεις» επιτοκίων από Σεπτέμβριο

Ο Κρίστοφερ Γουόλερ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed και εκ των ισχυρών υποψηφίων για τη διαδοχή του Τζερόμ Πάουελ, τάχθηκε ανοιχτά υπέρ άμεσης και επιθετικής μείωσης των επιτοκίων.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, υπογράμμισε την ανάγκη «πολλαπλών μειώσεων» από αυτόν τον μήνα, επισημαίνοντας ότι «δεν χρειάζεται προκαθορισμένη πορεία», αλλά ευελιξία, με βάση τα δεδομένα πληθωρισμού και αγοράς εργασίας.

Η Fed αναμένεται να προχωρήσει σε πρώτη κίνηση στη συνεδρίαση 16–17 Σεπτεμβρίου, καθώς:

Οι δασμοί επιβαρύνουν την οικονομία.

Η αγορά εργασίας εμφανίζει την ασθενέστερη δυναμική από το 2020.

Ο πληθωρισμός, σύμφωνα με τον Γουόλερ, θα πλησιάσει τον στόχο μέσα στους επόμενους 6–7 μήνες.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι απαιτείται συνολική μείωση 100–150 μ.β., ενώ προειδοποίησε πως η καθυστέρηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε απότομη επιδείνωση της απασχόλησης.

Στο πολιτικό μέτωπο, η Fed βρίσκεται στο επίκεντρο πιέσεων: ο Πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί να αποκτήσει πλειοψηφία στο Δ.Σ., ζητώντας ακόμη και την απομάκρυνση της Λίζα Κουκ. Παράλληλα, το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας με λήξη της θητείας Πάουελ τον Μάιο, φέρνει τον Γουόλερ στο προσκήνιο ως πιθανό διάδοχο.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ρητορική Γουόλερ ενισχύει τις προσδοκίες για επιθετικό easing — σενάριο «Fed pivot» με ταχύτερη μείωση κόστους χρήματος.

📌 Οι αγορές ήδη προεξοφλούν 50–75 μ.β. μείωση ως το τέλος του 2025· κάθε σήμα για 100–150 μ.β. δημιουργεί καύσιμο για μετοχές και πολύτιμα μέταλλα.

📌 Η πολιτική διάσταση (Τραμπ vs Fed) αυξάνει το ρίσκο «διάβρωσης ανεξαρτησίας»· σε τέτοιο σενάριο, ο χρυσός είναι το κύριο καταφύγιο.

📌 Στρατηγικά, η πιθανότητα να διαδεχθεί ο Γουόλερ τον Πάουελ φέρνει το αφήγημα «ισχυρού dovish Fed Chair» πιο κοντά.

📊 Νέα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος: Ενστάσεις και προτάσεις προμηθευτών

Την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στη διαμόρφωση των ενεργειακών προϊόντων που θα ενταχθούν στη νέα κατηγορία «ευέλικτων» τιμολογίων υπογραμμίζουν οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επιστολές τους προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τα λεγόμενα «κόκκινα» τιμολόγια.

Οι Volton, NRG, Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και ΗΡΩΝ Ενεργειακή επισημαίνουν πως η νέα κατηγορία τιμολογίων θα προάγει την καινοτομία, θα ενισχύσει την ελευθερία επιλογής των καταναλωτών και θα ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό. Παράλληλα, ζητούν μεγαλύτερη δυνατότητα ενσωμάτωσης πολλαπλών «ευέλικτων στοιχείων», πέρα από την κατανάλωση, ώστε να μην περιορίζονται τα εμπορικά χαρακτηριστικά των εταιρειών και να ενισχύεται η καινοτομία στα προϊόντα.

Η ΔΕΗ συμφωνεί, τονίζοντας ότι τα ενδεικτικά στοιχεία ευελιξίας, όπως κατανάλωση σε ώρες αιχμής ή μη αιχμής, δεν θα πρέπει να περιορίζουν την ελευθερία των προμηθευτών να σχεδιάζουν διαφοροποιημένα προϊόντα. Παράλληλα, ζητείται η δυνατότητα μονομερούς τροποποίησης των συμβάσεων υπό όρους, προκειμένου να ανταποκρίνονται οι προμηθευτές στις συνεχείς αλλαγές της αγοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο χρώμα των τιμολογίων, με τη ΔΕΗ να προτείνει αποφυγή του κόκκινου, που συνδέεται με κίνδυνο και ενδέχεται να αποθαρρύνει τους καταναλωτές. Επιπλέον, εταιρείες όπως η ΕΛΙΝΟΙΛ ζητούν προσαρμογές στη «φόρμουλα» εκκαθάρισης και την εξάμηνη μεταβατική περίοδο εφαρμογής, ώστε τα πληροφοριακά συστήματα να υποστηρίξουν τα νέα χαρακτηριστικά των ευέλικτων προϊόντων.

Τέλος, οι προμηθευτές επισημαίνουν ότι η ύπαρξη ή μη έξυπνου μετρητή δεν πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα ένταξης σε ευέλικτο ή κυμαινόμενο τιμολόγιο, προτείνοντας την παροχή ετήσιας ανάλυσης κατανάλωσης για πλήρη διαφάνεια προς τον καταναλωτή. Η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ συνεχίζεται, με στόχο την τελική μορφή των νέων ευέλικτων τιμολογίων, που θα συνδυάζουν καινοτομία, ανταγωνισμό και διαφάνεια.

➡️ Η δημόσια διαβούλευση συνεχίζεται. Στόχος: τελικό πλαίσιο που θα ισορροπεί ανάμεσα σε καινοτομία, ανταγωνισμό και προστασία του καταναλωτή.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Περιμένετε τις τελικές αποφάσεις πριν αλλάξετε πρόγραμμα

📌 Επενδυτικά, κερδισμένοι θα είναι όσοι προμηθευτές έχουν ισχυρά πληροφοριακά συστήματα και μπορούν να λανσάρουν γρήγορα νέα προϊόντα.

📌 Για τον κλάδο, η στάση της ΡΑΑΕΥ θα δείξει αν προκρίνεται το «μοντέλο σταθερότητας» ή το «μοντέλο αγοράς» – κρίσιμη επιλογή για τα περιθώρια κέρδους 2026+.

🔥 Motor Oil : Κριτική για ICGB



Η Motor Oil παρεμβαίνει για τον Κάθετο Διάδρομο (Ελλάδα – Βουλγαρία – Ρουμανία – Μολδαβία – Ουκρανία), ζητώντας πλήρη αξιοποίηση και μείωση κόστους.

Τι ζητά η Motor Oil:

❌ Ενιαίο προϊόν δυναμικότητας: Όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά για όλες τις χώρες του διαδρόμου.

❌ Μειώσεις κόστους 25%-46%: Να επεκταθούν παντού, ώστε να αυξηθεί η εμπορική χρήση.

❌ Κριτική για Σιδηρόκαστρο: Η δυναμικότητα 40 GWh/ημέρα οδηγεί σε υποαξιοποίηση του ICGB.

❌ ICGB αγωγός: Επένδυση €450 εκατ., αλλά σήμερα αξιοποιείται μόλις στο 32%.

⚠️ Επιπλέον κόστος: Σε περιόδους συμφόρησης οι χρήστες πληρώνουν +2-3 €/MWh μέσω TAP.

Το μήνυμα:

Η Motor Oil στέλνει σαφές σήμα: χωρίς κοινή τιμολογιακή πολιτική και ουσιαστική μείωση κόστους, ο Κάθετος Διάδρομος κινδυνεύει να παραμείνει «χρυσός αγωγός σε αχρηστία».

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι κινήσεις Motor Oil δείχνουν πρόθεση για ενεργό ρόλο στη χάραξη πολιτικής στον ενεργειακό χάρτη της ΝΑ Ευρώπης.

📌 Αν μειωθεί το κόστος διαμετακόμισης, θα αυξηθεί η εμπορική ελκυστικότητα του ICGB.

📌 Παρακολουθούμε: το debate για τον Κάθετο Διάδρομο είναι πολιτικό + γεωοικονομικό → θα επηρεάσει επενδύσεις, LNG flows και margins.

