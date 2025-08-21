Κ. Γκιουλέκας για θάνατο Βεσυρόπουλου: Άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην πολιτική ζωή του τόπου του

Την οδύνη του για την απώλεια του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, εκφράζει με γραπτή του δήλωση ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για τα Μακεδονίας - Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

«Με οδύνη αποχαιρετούμε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, τον συνάδελφο, τον άνθρωπο, τον πολύ καλό φίλο που "έφυγε" απροσδόκητα σε ηλικία 59 ετών. Υπηρέτησε με συνέπεια τη δημόσια ζωή ως βουλευτής Ημαθίας, πρώην Υφυπουργός Οικονομικών και, μέχρι σήμερα, Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο κ. Γκιουλέκας

Υπογράμμισε, δε, ότι «ο Απόστολος Βεσυρόπουλος άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην πολιτική ζωή του τόπου του, γιατί ξεχώριζε για το ήθος του, την εργατικότητα και τον σεβασμό στους συμπολίτες του» και ότι «η συνεργασία μαζί του υπήρξε για όλους μας τιμή και σχολείο ευθύνης». Εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τους συνεργάτες του, τους συμπολίτες του στην Ημαθία, επισημαίνοντας ότι «η ανάμνηση του Απόστολου Βεσυρόπουλου θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στο νου και τις καρδιές μας».