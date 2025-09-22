Κ. Βλάσης: Σχεδόν ένας στους τέσσερις νέους εκπαιδευτικούς ζήτησε και πήρε άδεια δημιουργώντας κενά στα σχολεία

Στις άδειες που λαμβάνει μεγάλο ποσοστό των νεοδιορισμένων εκπαιδευτικών, οι οποίες δημιουργούν σημαντικά κενά στις σχολικές μονάδες, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης μιλώντας σε εκπομπή στο Βεργίνα TV.

Ο υφυπουργός Παιδείας τόνισε ότι μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να κατατεθεί η νομοθετική ρύθμιση για τη λειτουργία των Κέντρων Μελέτης και σημείωσε πώς από την 1η Σεπτεμβρίου διορίστηκαν 10.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ήδη βρίσκονται στις αίθουσες.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, δεδομένου ότι από το 2020 μέχρι σήμερα έχουν διοριστεί συνολικά περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, πρόσθεσε και συμπλήρωσε ότι στις αρχές του μήνα ήρθε το πρώτο κύμα αναπληρωτών, με 24.000 εκπαιδευτικούς να καλύπτουν τα υπάρχοντα κενά, τα οποία όμως συνεχίζουν να υπάρχουν.

Ωστόσο, επεσήμανε ότι πολλοί από τους νεοδιορισμένους εκπαιδευτικούς είτε δεν αποδέχονται τον διορισμό τους είτε ζητούν άδειες άνευ αποδοχών ή παρατάσεις για την ορκωμοσία τους, ενώ κάποιοι άλλοι απουσιάζουν για σοβαρούς προσωπικούς λόγους.

Το αποτέλεσμα είναι ότι περίπου το 23% των φετινών διορισθέντων εκπαιδευτικών έλαβε άδεια άμεσα, για λόγους όπως ανατροφή τέκνου, κύηση ή επαπειλούμενη κύηση, τόνισε.

Ο κ. Βλάσης έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα: «Σε έναν μόνο νομό διορίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και οι 6 ζήτησαν άδεια. Σε ένα μικρό νησί, η μοναδική νηπιαγωγός έλαβε άδεια αμέσως και αναγκαστήκαμε να στείλουμε άλλον εκπαιδευτικό για να μην μείνουν τα παιδιά χωρίς δάσκαλο».

Ο ίδιος χαρακτήρισε την κατάσταση «δύσκολη εξίσωση», καθώς οι υπολογισμοί και οι πραγματικές ανάγκες διαφέρουν σημαντικά και δεν μπορούν να προβλεφθούν επακριβώς. Παρά ταύτα, ανακοίνωσε ότι έως την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο κύμα διορισμών αναπληρωτών, δασκάλων και καθηγητών, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε την αξία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τονίζοντας ότι γίνεται προσπάθεια για την αναβάθμισή της και την ενίσχυση της σύνδεσής της με την αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τον κ. Βλάση, πρέπει να αλλάξει η αντίληψη που θέλει την επαγγελματική εκπαίδευση ως επιλογή για όσους δεν καταφέρνουν να εισαχθούν σε πανεπιστήμια.

«Υπάρχουν επαγγέλματα που προκύπτουν από ανώτατα πανεπιστήμια και παρέχουν ωραία πτυχία, αλλά δεν προσφέρουν επαγγελματική αποκατάσταση. Πιο δύσκολα θα βρει δουλειά ένας φιλόλογος ή θεολόγος παρά ένας ηλεκτροσυγκολλητής. Υπάρχουν ελκυστικά επαγγέλματα με υψηλές αποδοχές, πάνω από 3.000 ευρώ το μήνα, που χρειάζονται εξειδικευμένους επαγγελματίες. Σε αυτό επενδύουμε», σημείωσε.

Όσον αφορά τα Κέντρα Μελέτης, ο κ. Βλάσης σημείωσε ότι υπάρχει νομικό κενό, καθώς λειτουργούν σήμερα χωρίς θεσμικό πλαίσιο και επίσημη εποπτεία.

Αυτή την περίοδο συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες ώστε η υπουργός να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, η οποία αναμένεται να κατατεθεί για ψήφιση μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.