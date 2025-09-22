Κυρ. Μητσοτάκης: Μπαράζ επαφών στις ΗΠΑ με το βλέμμα στη συνάντηση με Ερντογάν

Ένα μπαράζ πυκνών επαφών σε ανώτατο επίπεδο, με ηγέτες και επενδυτές, ξεκινά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να μετάσχει στις εργασίες της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή, επιχειρώντας να δώσει το στίγμα των ελληνικών θέσεων αναφορικά με τα μεγάλα «ανοιχτά» ζητήματα, σε ένα ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον.

Στόχος η Ελλάδα να προβάλει εκ νέου ως πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και να στείλει μήνυμα σεβασμού του διεθνούς δικαίου απέναντι στις προκλήσεις και τους κινδύνους στα φλέγοντα μέτωπα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Με «ανοιχτό» το Κυπριακό, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, το πρωί της Παρασκευής με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, μια συνάντηση της οποίας θα έχει προηγηθεί το ραντεβού με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού μονοπωλεί το αυριανό τετ α τετ με τον Τούρκο πρόεδρο. Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, σε μια κρίσιμη και δύσκολη συγκυρία, έχοντας στην ατζέντα την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, στη σκιά εξελίξεων, που αφορούν τόσο στις διμερείς σχέσεις, όσο και στην ευρύτερη γεωπολιτική σκακιέρα.

Η κυβέρνηση διαμηνύει σε κάθε τόνο ότι επιθυμεί να διατηρήσει το θετικό κλίμα, βάζοντας στο επίκεντρο την συνέχιση του διαλόγου, παρά τις γνωστές διαφορές, προτάσσοντας ότι οι δύο χώρες δε μπορεί να ζουν μονίμως «στο κόκκινο» και σε περιβάλλον διαρκούς έντασης και στέλνοντας το σήμα ότι ο διάλογος αποτελεί για την Αθήνα συνειδητή επιλογή χωρίς να σημαίνει υποχώρηση στο οτιδήποτε.

Είναι σαφές, ότι η πρόθεση της Τουρκίας να συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE, με την Ελλάδα να έχει διαμηνύσει σαφώς ότι δε νοείται να μετέχει ένα κράτος που απειλεί μία ευρωπαϊκή χώρα με πόλεμο, αλλά και η εμπλοκή που υπάρχει στο θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, αποτελούν τα δύο «καυτά» νέα ζητήματα, που προστίθενται στον κατάλογο της ελληνοτουρκικής ατζέντας και επιβαρύνουν το κλίμα.

Λίγες ώρες πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε σε πρώτο πλάνο, δύο ακόμη θέματα, επιχειρώντας να δώσει στίγμα προθέσεων στην Άγκυρα, ταυτόχρονα, όμως, να απαντήσει και στις επικριτικές φωνές, που ακούγονται στο εσωτερικό.

Ο ίδιος μίλησε για εξελίξεις που αφορούν την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, όπως η έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, μετά την πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών στην Αθήνα, επικαλούμενος, μάλιστα, τη βάση του Διεθνούς Δικαίου και όχι των αυθαίρετων και ανυπόστατων μνημονίων - όπως το τουρκολιβυκό - για τη σύναψη συμφωνιών, με στόχο την περιφερειακή σταθερότητα.

Για την κυβέρνηση έχει ιδιαίτερη σημασία ότι η εκκίνηση της διαδικασίας οριοθέτησης με τη Λιβύη έρχεται χρονικά λίγο μετά την επισημοποίηση της συμμετοχής της Chevron στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να μιλά για «σαφή αναγνώριση εκ μέρους των ΗΠΑ της ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Παράλληλα, η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει στην αγορά 4ης Belharra, προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο «παζλ» της αμυντικής θωράκισης και ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στην οποία η κυβέρνηση έχει επενδύσει. Αυτό το πλαίσιο επηρεάζει εκ των πραγμάτων και το κλίμα της επικείμενης συνάντησης του με τον Τούρκο πρόεδρο.

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν θα διεξαχθεί μόλις δύο 24ωρα πριν την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στον Λευκό Οίκο και το τετ α τετ που θα έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ. Με δεδομένα τα θερμά λόγια, που ο Αμερικανός πρόεδρος επιφύλαξε για να ανακοινώσει τη συνάντηση αυτή, αλλά και την εκ διαμέτρου αντίθετη στάση Τουρκίας και ΗΠΑ απέναντι στο Ισραήλ και τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή, η Αθήνα αναμένει με εξαιρετικό ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψης.

Η κυβέρνηση, πάντως, στέκεται στο γεγονός ότι η αναφορά Τραμπ στα F35 ήταν στο υπαρκτό πλαίσιο της συνέχισης των συνομιλιών, που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη με την Άγκυρα, αντιτείνοντας ότι η Αθήνα έχει ήδη προχωρήσει στην πρώτη φάση της αναβάθμισης των F16 και είναι παρούσα στα F35.

Αύριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ μετά την συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν θα συμμετάσχει στην δεξίωση που παραθέτει στη Νέα Υόρκη προς τιμήν των ηγετών ο Ντόναλντ Τραμπ.

Εκτός από την εξωτερική πολιτική, το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, είναι προσανατολισμένο και στην προώθηση της ελληνικής οικονομίας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας, παρουσιάζοντας τις επενδυτικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, προτάσσοντας τα πρωτογενή πλεονάσματα που πετυχαίνει και τις μειώσεις φόρων στις οποίες προχωρά η κυβέρνηση, σε αντιδιαστολή με τη διεθνή ρευστότητα και αστάθεια.

Δύο στοχευμένες και προσανατολισμένες στην ελληνική οικονομία, παρεμβάσεις του κ. Μητσοτάκη σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, ξεχωρίζουν. Η συμμετοχή του στον κύκλο ειδικών συζητήσεων της Wall Street Journal και σε συζήτηση με τίτλο «Is Greece back?» και η συνέντευξη που θα παραχωρήσει στην τηλεόραση του Bloomberg.

Την Τετάρτη, ο κ.Μητσοτάκης θα έχει δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, ενώ στην ατζέντα του περιλαμβάνονται την ίδια ημέρα, η συνάντησή του με ομογενείς και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου, με τον οποίο θα συναντηθεί νωρίτερα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί τις επόμενες ημέρες με σειρά ηγετών, μεταξύ αυτών, τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev, με τον πρόεδρο της Υεμένης Rashad al Alimi, τον Πρίγκιπα-Διάδοχο του Κουβέιτ, Σεΐχη Sabah Khlaed Al-Hamad Al-Sabah, τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Ahmed Αl-Sharaa, αλλά και εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων.