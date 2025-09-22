Γενική Συνέλευση ΟΗΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που μεταβαίνει σε λίγες ώρες στη Νέα Υόρκη θα πραγματοποιήσει ένα πρόγραμμα από την Τρίτη έως την Παρασκευή με σημαντικές διμερείς συναντήσεις, συνομιλίες με επενδυτές, καθώς και την καθιερωμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Τι θα πει στην ομιλία του

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το σημείο αναφοράς του ταξιδιού θα είναι η τοποθέτηση του πρωθυπουργού την Παρασκευή το μεσημέρι (ώρα Νέας Υόρκης), όπου θα αναδείξει τον ρόλο της Ελλάδας ως «πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας» σε μια περιοχή που δοκιμάζεται από γεωπολιτικές εντάσεις.

Στην ομιλία του αναμένεται να γίνουν εκτενείς αναφορές σε κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι προοπτικές στον τομέα της ενέργειας.

Η συνάντηση με Ερντογάν

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός την Τρίτη (23/09) θα έχει συνάντηση και με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Το κλίμα ανάμεσα στις δύο χώρες έχει επιβαρυνθεί λόγω των προκλητικών δηλώσεων Τούρκων αξιωματούχων με αφορμή το τουρκολιβυκό μνημόνιο, των ερευνών του Πίρι Ρέϊς, αλλά και τη δυσαρέσκεια της άλλης πλευράς για τη συμμετοχή της Chevron στην εξόρυξη υδρογονανθράκων σε Κρήτη και Πελοπόννησο και το πρόγραμμα SAFE για την ευρωπαϊκή άμυνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ πρόκειται για την πρώτη ελληνοτουρκική επαφή στη Νέα Υόρκη μετά το 2024, σε ένα διαφορετικό κλίμα από εκείνο της περσινής χρονιάς. Κυβερνητικά στελέχη υπογραμμίζουν ότι «καμία συνάντηση των δύο ηγετών δεν είναι εθιμοτυπική», ενώ στο επίκεντρο αναμένεται να τεθούν ζητήματα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, οι ελληνικές πρωτοβουλίες για θαλάσσια πάρκα, αλλά και η ενεργειακή προοπτική της Ανατολικής Μεσογείου. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο «έμπρακτο ενδιαφέρον» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κοιτάσματα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Γκουτέρες και επενδυτές

Στο μεταξύ, την Πέμπτη (25/09) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Η ατζέντα της συνάντησης χαρακτηρίζεται «ευρεία», με ιδιαίτερη έμφαση σε διεθνή ζητήματα, ενώ εκτιμάται ότι θα τεθεί και το Κυπριακό, όπως συνηθίζει ο πρωθυπουργός στις παρεμβάσεις του στη Γενική Συνέλευση.

Πέρα από τις διεθνείς συναντήσεις, ο πρωθυπουργός θα έχει σειρά επαφών με επενδυτές, παρουσιάζοντας τη νέα οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης. Το Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα είναι αυξημένο, και επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει τη θετική εικόνα της χώρας, απευθύνοντας πρόσκληση σε κεφάλαια να στραφούν προς την ελληνική οικονομία.

Με τον τρόπο αυτό, η ελληνική πλευρά επιδιώκει να στείλει διπλό μήνυμα: αφενός ότι η χώρα παραμένει σταθερός εταίρος και αξιόπιστος συνομιλητής στη διεθνή σκηνή, αφετέρου ότι μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας στην ευρύτερη περιοχή.