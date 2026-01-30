Το Ινστιτούτο Αλ. Τσίπρα δημιουργεί «Ομάδα εργασίας» για σύγκλιση «προοδευτικών δυνάμεων» - Τα μέλη

Στη σύσταση «Ομάδας εργασίας» για την επεξεργασία κειμένου θέσεων για τη «σύγκλιση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας» προχωράει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα (ΙΑΤ), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Συντονιστής της Ομάδας θα είναι ο Γιώργος Σιακαντάρης, δρ. Κοινωνιολογίας και συγγραφέας και τα υπόλοιπα μέλη τα εξής:
- Νίκος Αλατάς Διεθνολόγος Πολιτικός Επιστήμονας
- Πολυμέρης Βόγλης, Καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας Παν. Θεσσαλίας
- Δώρα Κοτσακά, Πολιτική Επιστήμονας, Αναπληρώτρια Συντονίστρια ΙΝΑΤ
- Φανή Κουντούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Επικοινωνίας Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Νίκος Μαραντζίδης, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Παν. Μακεδονίας
- Ιωάννα Ναούμ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συγκριτικής Γραμματολογίας ΑΠΘ
- Νίκος Ράπτης, Επιχειρηματίας, εκπαιδευτικός
- Φωτεινή Σιάνου, Συνδικαλίστρια -Φεμινίστρια, Πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων.
- 'Αρης Στυλιανού, Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας ΑΠΘ
- Βασίλης Τσαουσίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ.
- Θόδωρος Τσέκος, Ομότιμος Καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
- Λάμπρος Φλιτούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Παν. Ιωαννίνων.