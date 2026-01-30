Το Ινστιτούτο Αλ. Τσίπρα δημιουργεί «Ομάδα εργασίας» για σύγκλιση «προοδευτικών δυνάμεων» - Τα μέλη

Στη σύσταση «Ομάδας εργασίας» για την επεξεργασία κειμένου θέσεων για τη «σύγκλιση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας» προχωράει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα (ΙΑΤ), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συντονιστής της Ομάδας θα είναι ο Γιώργος Σιακαντάρης, δρ. Κοινωνιολογίας και συγγραφέας και τα υπόλοιπα μέλη τα εξής: