Η Ζ. Κωνσταντοπούλου έστησε καβγά στην ΕΡΤ για Ουγγαρέζο και Άδωνι: «Παίρνετε εντολή να μην τα δείχνετε» - «Ναι, μου το είπε ο Πάπας»
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Η Ζ. Κωνσταντοπούλου έστησε καβγά στην ΕΡΤ για Ουγγαρέζο και Άδωνι: «Παίρνετε εντολή να μην τα δείχνετε» - «Ναι, μου το είπε ο Πάπας»

27/11/2025 • 13:58
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/11/2025 • 13:58
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στον αέρα της εκπομπής της ΕΡΤ «Συνδέσεις» δημιούργησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, όταν η συζήτηση με τους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίτζο και Κατερίνα Δούκα έφτασε κάποια στιγμή στον σύντροφό της, Διαμαντή Καραναστάση και την παραίτησή του.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Κ. Παπαχλιμίντζος της ζήτησε να σχολιάσει και την τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον βουλευτή του κόμματός της, Σπύρο Μπιμπίλα.

Συγκεκριμένα, κάποια στιγμή, ο παρουσιαστής αναφερόμενος στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με τον οποίο η Ζωή Κωνσταντοπούλου λογόφερε on air πριν από μερικές ημέρες, ρώτησε την πρόεδρο της Πλεύσης «γιατί τον λέτε πανελίστα υποτιμητικά;». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε λέγοντας «γιατί το λέτε αυτό ενώ προσπαθώ να αναδείξω την είδηση;».

«Το "πανελίστας" γιατί το λέτε έτσι υποτιμητικά; Είναι συμπαρουσιαστής και δημοσιογράφος» επέμεινε ο κ. Παπαχλιμίντζος.

«Καθόλου υποτιμητικά. Έτσι δεν λέγεται; Γιατί επισημαίνετε αυτό την ώρα που πάω να αναδείξω την είδηση;», ανταπάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Μην βλέπετε μια συνωμοσία πίσω από κάθε λέξη που λέμε, είστε λίγο υπερβολική», της είπε στη συνέχεια ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, με την Ζ. Κωνσταντοπούλου να λέει: «Γιατί με ειρωνεύεστε; (...) Είπατε κάτι άσχετο για να μην ακουστεί αυτό που λέω».

«Για τον κ. Μπιμπίλα θέλετε να απαντήσετε;» την ξαναρώτησε ο Παπαχλιμίντζος με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να του λέει «όχι, θέλω να σας πω αυτό που θέλω, εσείς θέλετε να το πάτε αλλού, σε άλλη συνομωσία».

Ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος live στην εκπομπή

  • Κωνσταντοπούλου: Θέλετε να παίξετε το βίντεο;
  • Παπαχλιμίντζος: Όχι.
  • Κωνσταντοπούλου: Δεν θέλετε. Γιατί η εντολή είναι να μην το δείξετε, δεν πειράζει.
  • Παπαχλιμίντζος: Ναι, υπάρχει εντολή από τον Πάπα, πριν φύγει από την Ιταλία είπε μην παίξετε το βίντεο της Κωνσταντοπούλου, μα τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας;
  • Κωνσταντοπούλου: Είμαι σίγουρη ότι και στον κ. Μητσοτάκη έτσι μιλάτε κ. Παπαχλιμίντζο.
  • Παπαχλιμίντζος: Αν κάποιος με ειρωνεύεται απαντάω αναλόγως, αν δεν με ειρωνεύεται δεν έχω λόγο να ειρωνευτώ κι εγώ.
  • Κωνσταντοπούλου: Έχετε μεγάλη ένταση. Την είχε και ο Γεωργιάδης χθες, εξερράγη και έγινε σαν τον Παπαδόπουλο και τον Χίτλερ.
  • Παπαχλιμίντζος: Πού κολλάνε όλα αυτά;
  • Κωνσταντοπούλου: Εγώ έχω την ψυχραιμία του δικαίου και της αλήθειας.
  • Παπαχλιμίντζος: Εδώ και 4 λεπτά σας ρωτάω για τον κ. Μπιμπίλα και δεν θέλετε να απαντήσετε.
  • Κωνσταντοπούλου: Είναι ψέμα όσα λένε για τον Μπιμπίλα. Αν αποδειχθεί ότι δεν ήταν πρώτη (σ.σ.: τα όσα είπε ο Γεωργιάδης για τις κυρίες Δάλλα και Δημοπούλου), θα βγείτε να ζητήσετε συγγνώμη; Λέτε ψέματα. Όταν εγώ έδινα αγώνα για την ΕΡΤ στην οποία έριξαν μαύρο (...) λέτε ψέματα.
  • Παπαχλιμίντζος: Ναι, τώρα με πήρε κάποιος τηλέφωνο και μου είπε "πες ψέματα στη Ζωή"...
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΡΤ

Διαβάστε Περισσότερα