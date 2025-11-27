Η Ζ. Κωνσταντοπούλου έστησε καβγά στην ΕΡΤ για Ουγγαρέζο και Άδωνι: «Παίρνετε εντολή να μην τα δείχνετε» - «Ναι, μου το είπε ο Πάπας»

Ένταση στον αέρα της εκπομπής της ΕΡΤ «Συνδέσεις» δημιούργησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, όταν η συζήτηση με τους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίτζο και Κατερίνα Δούκα έφτασε κάποια στιγμή στον σύντροφό της, Διαμαντή Καραναστάση και την παραίτησή του.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Κ. Παπαχλιμίντζος της ζήτησε να σχολιάσει και την τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον βουλευτή του κόμματός της, Σπύρο Μπιμπίλα.

Συγκεκριμένα, κάποια στιγμή, ο παρουσιαστής αναφερόμενος στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με τον οποίο η Ζωή Κωνσταντοπούλου λογόφερε on air πριν από μερικές ημέρες, ρώτησε την πρόεδρο της Πλεύσης «γιατί τον λέτε πανελίστα υποτιμητικά;». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε λέγοντας «γιατί το λέτε αυτό ενώ προσπαθώ να αναδείξω την είδηση;».

«Το "πανελίστας" γιατί το λέτε έτσι υποτιμητικά; Είναι συμπαρουσιαστής και δημοσιογράφος» επέμεινε ο κ. Παπαχλιμίντζος.

«Καθόλου υποτιμητικά. Έτσι δεν λέγεται; Γιατί επισημαίνετε αυτό την ώρα που πάω να αναδείξω την είδηση;», ανταπάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Μην βλέπετε μια συνωμοσία πίσω από κάθε λέξη που λέμε, είστε λίγο υπερβολική», της είπε στη συνέχεια ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, με την Ζ. Κωνσταντοπούλου να λέει: «Γιατί με ειρωνεύεστε; (...) Είπατε κάτι άσχετο για να μην ακουστεί αυτό που λέω».

«Για τον κ. Μπιμπίλα θέλετε να απαντήσετε;» την ξαναρώτησε ο Παπαχλιμίντζος με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να του λέει «όχι, θέλω να σας πω αυτό που θέλω, εσείς θέλετε να το πάτε αλλού, σε άλλη συνομωσία».

Ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος live στην εκπομπή