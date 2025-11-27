Η Ζ. Κωνσταντοπούλου έστησε καβγά στην ΕΡΤ για Ουγγαρέζο και Άδωνι: «Παίρνετε εντολή να μην τα δείχνετε» - «Ναι, μου το είπε ο Πάπας»

Ένταση στον αέρα της εκπομπής της ΕΡΤ «Συνδέσεις» δημιούργησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, όταν η συζήτηση με τους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίτζο και Κατερίνα Δούκα έφτασε κάποια στιγμή στον σύντροφό της, Διαμαντή Καραναστάση και την παραίτησή του.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Κ. Παπαχλιμίντζος της ζήτησε να σχολιάσει και την τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον βουλευτή του κόμματός της, Σπύρο Μπιμπίλα.
Συγκεκριμένα, κάποια στιγμή, ο παρουσιαστής αναφερόμενος στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με τον οποίο η Ζωή Κωνσταντοπούλου λογόφερε on air πριν από μερικές ημέρες, ρώτησε την πρόεδρο της Πλεύσης «γιατί τον λέτε πανελίστα υποτιμητικά;». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε λέγοντας «γιατί το λέτε αυτό ενώ προσπαθώ να αναδείξω την είδηση;».
«Το "πανελίστας" γιατί το λέτε έτσι υποτιμητικά; Είναι συμπαρουσιαστής και δημοσιογράφος» επέμεινε ο κ. Παπαχλιμίντζος.
«Καθόλου υποτιμητικά. Έτσι δεν λέγεται; Γιατί επισημαίνετε αυτό την ώρα που πάω να αναδείξω την είδηση;», ανταπάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
«Μην βλέπετε μια συνωμοσία πίσω από κάθε λέξη που λέμε, είστε λίγο υπερβολική», της είπε στη συνέχεια ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, με την Ζ. Κωνσταντοπούλου να λέει: «Γιατί με ειρωνεύεστε; (...) Είπατε κάτι άσχετο για να μην ακουστεί αυτό που λέω».
«Για τον κ. Μπιμπίλα θέλετε να απαντήσετε;» την ξαναρώτησε ο Παπαχλιμίντζος με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να του λέει «όχι, θέλω να σας πω αυτό που θέλω, εσείς θέλετε να το πάτε αλλού, σε άλλη συνομωσία».
Ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος live στην εκπομπή
- Κωνσταντοπούλου: Θέλετε να παίξετε το βίντεο;
- Παπαχλιμίντζος: Όχι.
- Κωνσταντοπούλου: Δεν θέλετε. Γιατί η εντολή είναι να μην το δείξετε, δεν πειράζει.
- Παπαχλιμίντζος: Ναι, υπάρχει εντολή από τον Πάπα, πριν φύγει από την Ιταλία είπε μην παίξετε το βίντεο της Κωνσταντοπούλου, μα τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας;
- Κωνσταντοπούλου: Είμαι σίγουρη ότι και στον κ. Μητσοτάκη έτσι μιλάτε κ. Παπαχλιμίντζο.
- Παπαχλιμίντζος: Αν κάποιος με ειρωνεύεται απαντάω αναλόγως, αν δεν με ειρωνεύεται δεν έχω λόγο να ειρωνευτώ κι εγώ.
- Κωνσταντοπούλου: Έχετε μεγάλη ένταση. Την είχε και ο Γεωργιάδης χθες, εξερράγη και έγινε σαν τον Παπαδόπουλο και τον Χίτλερ.
- Παπαχλιμίντζος: Πού κολλάνε όλα αυτά;
- Κωνσταντοπούλου: Εγώ έχω την ψυχραιμία του δικαίου και της αλήθειας.
- Παπαχλιμίντζος: Εδώ και 4 λεπτά σας ρωτάω για τον κ. Μπιμπίλα και δεν θέλετε να απαντήσετε.
- Κωνσταντοπούλου: Είναι ψέμα όσα λένε για τον Μπιμπίλα. Αν αποδειχθεί ότι δεν ήταν πρώτη (σ.σ.: τα όσα είπε ο Γεωργιάδης για τις κυρίες Δάλλα και Δημοπούλου), θα βγείτε να ζητήσετε συγγνώμη; Λέτε ψέματα. Όταν εγώ έδινα αγώνα για την ΕΡΤ στην οποία έριξαν μαύρο (...) λέτε ψέματα.
- Παπαχλιμίντζος: Ναι, τώρα με πήρε κάποιος τηλέφωνο και μου είπε "πες ψέματα στη Ζωή"...