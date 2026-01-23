Η υφ. Τουρισμού Άννα Καραμανλή στα εγκαίνια των νέων πτήσεων της IndiGo

Στον αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» παρευρέθηκε η υφυπουργός Τουρισμού, 'Αννα Καραμανλή, με αφορμή την έναρξη των νέων απευθείας δρομολογίων της IndiGo προς την Αθήνα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού, τα νέα δρομολόγια ενισχύουν τη σύνδεση της χώρας μας με τη μεγάλη αγορά της Ινδίας και αναβαθμίζουν συνολικά τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας.

Κατά τον χαιρετισμό της, παρουσία του πρέσβη της Ινδίας, Rudrendra Tandon, εκπροσώπων της IndiGo και άλλων φορέων, η κυρία Καραμανλή τόνισε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις δύο σπουδαίων και ιστορικών εθνών. Η Ελλάδα και η Ινδία - κοιτίδες αρχαίων πολιτισμών που διαμόρφωσαν τη φιλοσοφία, την επιστήμη, την τέχνη και την ανθρώπινη σκέψη - έρχονται σήμερα πιο κοντά από ποτέ».

Στη συνέχεια επεσήμανε τη σημασία των νέων πτήσεων: «Οι πτήσεις αυτές κάνουν πολύ περισσότερα από το να συνδέουν αεροδρόμια. Συνδέουν ζωντανές πόλεις και πολιτισμούς, προσφέροντας στους ταξιδιώτες νέες ευκαιρίες να ανακαλύψουν μοναδικά τοπία, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τη φιλοξενία δύο φιλόξενων εθνών».

Κλείνοντας, η κυρία Καραμανλή συνεχάρη τους εκπροσώπους της IndiGo για την εξαιρετική πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας ότι η κίνηση αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη του ινδικού αερομεταφορέα προς την Ελλάδα και τη δέσμευσή του σε ένα κοινό μέλλον ανάπτυξης και συνεργασίας.