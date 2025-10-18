Η Τζάκρη προσφεύγει στη Δίωξη μετά τη δημοσιοποίηση της συνομιλίας με τον Κασσελάκη - «Αδιατάρακτες οι σχέσεις μας»

Στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προσφεύγει η Θεοδώρα Τζάκρη, μετά τη διαρροή αποσπάσματος συνομιλίας της με τον Στέφανο Κασσελάκη.

Η κυρία Τζάκρη, σε δήλωσή της, ανέφερε ότι είναι θύμα παραβίασης προσωπικών δεδομένων, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να υπονομεύσουν το Κίνημα Δημοκρατίας.

Η ανάρτηση της Θεοδώρας Τζάκρη:

«Άγνωστο σε εμένα πως, ενώ παρακολουθούσα την δοξολογία για την απελευθέρωση της Έδεσσας στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης, στις 11:01 διαδόθηκε μέσω του προσωπικού μου λογαριασμού στο Facebook απόσπασμα ιδιαίτερης συνομιλίας.

Όποιοι, μέσω άγνωστης μεθόδου, έκαναν κάτι τέτοιο, προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να υπονομεύσουν το Κίνημα Δημοκρατίας είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι. Ηθικά και πολιτικά.

Άλλο ένα συμβάν παραβίασης προσωπικών δεδομένων με θύμα εμένα. Εξυπακούεται ότι θα το ερευνήσω μέχρι τέλους, έχοντας στο πλευρό μου τον Πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανο Κασσελάκη με τον οποίο οι σχέσεις μας ήταν και είναι ισχυρές και αδιατάρακτες.

Μαζί δίνουμε και θα δίνουμε τον αγώνα για την Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου».

Υπενθυμίζεται ότι σε μια γκάφα ολκής υπέπεσε η αντιπρόεδρος του νεοσύστατου Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη, δημοσιεύοντας μια έντονη συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο του κόμματος, Στέφανο Κασσελάκη.

Σύμφωνα με ανάρτηση του γνωστού στιχουργού, Νίκου Μωραΐτη, ο οποίος δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα την σχετική συνομιλία, λέγοντας πως η κυρία Τζάκρη «την ανεβάζει καταλάθος στόρι στο ίνσταγκραμ σε δημόσια θέα (έτοιμη για τη Silicon Valley)», τα δυο κορυφαία στελέχη του Κινήματος Δημοκρατίας δεν φαίνεται να διάγουν την καλύτερη περίοδο ως προς τις μεταξύ τους σχέσεις και συνομιλίες.

«Έχεις διχάσει πολύ κόσμο», φέρεται να λέει στην κ. Τζάκρη ο Στέφανος Κασσελάκης, με την αντιπρόεδρο του κόμματος να ανταπαντά, ζητώντας διευκρινίσεις. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας δεν φαίνεται να αποκρίνεται, λέγοντας της πως «δεν έχει όρεξη».

Όταν δε η Θεοδώρα Τζάκρη ζητά άμεση δια ζώσης συνάντηση από τον πρόεδρο (λέγοντας ότι δεν την καταδέχεται), ο Στέφανος Κασσελάκης της απαντά «Δεν είμαι σε mood τώρα».

Μην πείτε ότι δε σας τα έχω πει εδώ και (περίπου) ένα χρόνο.

Ο Πρόεδρος διακοπές στην Αμερική, η Αντιπρόεδρος τον ψάχνει, εκείνος δεν είναι σε mood να της μιλήσει, εκείνη κάνει print screen τη συνομιλία τους κι αντί να τη στείλει εκεί που θέλει (ποιος ξέρει πού;) την ανεβάζει… https://t.co/hqndrrhPMn — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) October 18, 2025

Ο επίμαχος διάλογος:

Έχεις διχάσει πολύ κόσμο. Να μάθεις να ενώνεις. Αντιπρόεδρος είσαι

- Ποιον κόσμο; Δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Δεν απαντάς;

- Δεν έχω όρεξη τώρα. Να δούμε τα αποτελέσματα που θα φέρεις όσο είμαι εκτός

- Ωραία για να δούμε, για αυτά ήθελα να μιλήσουμε αλλά δεν με καταδέχεσαι

- Δεν είμαι σε mood τώρα

Ε. Αντώναρος: Φαρσοκωμωδία με πρωταγωνιστή έναν πολιτικά άμπαλο

Για «φαρσοκωμωδία» έκανε λόγο με φόντο την συνομιλία ο Ευάγγελος Αντώναρος, άλλοτε ένθερμος υποστηρικτής του Στέφανου Κασσελάκη.