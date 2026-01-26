Η θεσμική μεταρρύθμιση και η νέα «συνθήκη» των επόμενων εκλογών

Για πρώτη φορά από το 2023, στην ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου επιστρέφει θέμα με άρωμα... εκλογών, με την κυβέρνηση, στον τελευταίο πλήρη χρόνο της θητείας της, να στρέφει το ενδιαφέρον της στους Έλληνες του εξωτερικού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για μια θεσμική μεταρρύθμιση, «διαβατήριο της σύγχρονης Ελλάδας», ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Εσωτερικών προχωρά σε διαβούλευση για την «επέκταση του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού, εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους και στις επόμενες εθνικές εκλογές, του 2027».

Στην προωθούμενη ρύθμιση προβλέπεται η πλήρης ισότητα των ψηφοφόρων, καθώς δημιουργείται ειδικής τριεδρική Περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού, όπου οι εκτός συνόρων εγγεγραμμένοι εκλογείς θα ψηφίζουν όποιον ή όποια επιθυμούν, θα υπάρχει δηλαδή σταυροδοσία, πριμοδοτώντας ουσιαστικά και των ανταγωνισμό ανάμεσα στις γεωγραφικές περιφέρειες. Ύστερα από τη ρύθμιση αυτή, οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12, όπως ίσχυε από το 1974 έως το 2019, ενώ το όριο εισόδου στη Βουλή παραμένει κανονικά στο 3%.

Η νέα ρύθμιση, κατά τον πρωθυπουργό, ξεπερνά δυσλειτουργίες, που παρατηρήθηκαν, όπως για παράδειγμα, ότι η πρόβλεψη για φυσική παρουσία στις κάλπες δεν διευκόλυνε τελικά τους ψηφοφόρους στο εξωτερικό, καθώς συχνά έπρεπε να ταξιδέψουν πολύ μεγάλες αποστάσεις για να ψηφίσουν. «Πιστεύω ότι έχουμε ενσωματώσει και τη θετική εμπειρία των ευρωεκλογών για να μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα είναι οι Έλληνες οι οποίοι διαμένουν μόνιμα εκτός Ελλάδος να μπορούν όχι απλά να επιλέξουν το κόμμα της προτίμησής τους αλλά και συγκεκριμένο βουλευτή ως εκπρόσωπό τους» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για «αυτονόητη εθνική επιλογή πέρα και πάνω από κομματικά τείχη», καλώντας ουσιαστικά την αντιπολίτευση να την στηρίξει.

«Ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει κοινή απόφαση όλου του πολιτικού κόσμου» τόνισε χαρακτηριστικά, μιλώντας για έναν ακόμη «που ενώνει τη μητέρα πατρίδα με τα εκατομμύρια των Ελλήνων του εξωτερικού».

Η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη νέα χρονιά, πραγματοποιήθηκε στη σκιά των διεθνών εξελίξεων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετείται και εντός συνόρων για τις αναταράξεις που καταγράφονται στις ευρωατλαντικές σχέσεις και να επαναφέρει σε πρώτο πλάνο την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας στη χώρα. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «ιδιαίτερα ρευστό» το περιβάλλον στη διεθνή σκηνή, «με γεωπολιτικές μετατοπίσεις, με οικονομικές απειλές, με προκλήσεις ασφάλειας, που συχνά τέμνονται μεταξύ τους, και με γεγονότα τα οποία προκαλούν μία συνολική αβεβαιότητα εντός και εκτός των κρατών».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι σημαντικό μια χώρα να μπορεί να διαβάζει τις εξελίξεις με γνώμονα το εθνικό της συμφέρον, επισημαίνοντας η Ελλάδα παραμένει πιστή «στο Διεθνές Δίκαιο, στις ευρωπαϊκές αρχές, αλλά δίχως να υποτιμά δύο πολύ σημαντικά δεδομένα».

Το πρώτο, όπως είπε, ότι «δεν αρκεί μόνο η ισχύς των αξιών μας, αλλά χρειάζεται και η αξία της ισχύος μας», προτάσσοντας την ενδυνάμωση της χώρας «στην άμυνα, τη διπλωματία και ταυτόχρονα, και στα μέτωπα της οικονομίας και της κοινωνίας». Το δεύτερο, η ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, που όπως είπε «μετατρέπεται σε μια εθνική αναγκαιότητα, σε ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα μέσα σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, αλλά και σε μία εγγύηση σιγουριάς και προοπτικής».

Με αυτές τις παραμέτρους να ρίχνουν τη σκιά τους, η κυβέρνηση επιχειρεί να επιστρέψει στους κεντρικούς άξονες της πολιτικής της, όπως η ενίσχυση των εισοδημάτων και ο «πολυδιάστατος εκσυγχρονισμός» του κράτους, έννοια, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στη ρητορική του πριν τις εκλογές του 2023 και τώρα επαναφέρει. Κατά την εισήγησή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο που περιλαμβάνει, όπως είπε, «δέσμη ρυθμίσεων για την βελτίωση της καθημερινότητας» και για μια δημόσια διοίκηση που θα γίνεται πιο αποτελεσματική και πιο φιλική στον πολίτη, μιλώντας για την συνέχεια του gov.gr και για «αναμέτρηση με το βαθύ κράτος τις παθογένειες του παρελθόντος» που είναι συνεχής.

«Δεν έχω την ψευδαίσθηση - το έχουμε πει πολλές φορές- ότι κενά πολλών δεκαετιών θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τόσο εύκολα, αλλά έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτός ο πολυδιάστατος εκσυγχρονισμός, που αποτέλεσε και σημείο αναφοράς της δεύτερης τετραετίας μας, είναι μία άσκηση που προϋποθέτει και χρόνο και συνέπεια και σχέδιο και κυρίως προϋποθέτει επιμονή. Είναι μια μάχη και με τα προβλήματα και με τον δικό μας κακό εαυτό» επεσήμανε, κάνοντας λόγο για αλλαγές που «εξοικονομούν χρόνο, χρήμα και ενέργεια».

Τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται, ουσιαστικά, η εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης, που ο πρωθυπουργός εξήγγειλε στη ΔΕΘ, με την καταβολή των αποδοχών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, με βάση τους μειωμένους συντελεστές, ιδίως για νέους και οικογένειες με παιδιά.

Καλώντας τα στελέχη της κυβέρνησης να στηρίξουν τη μεταρρύθμιση αυτή στον δημόσιο λόγο τους, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για «ανάχωμα στην ακρίβεια που ταλανίζει όλες τις χώρες», επαναλαμβάνοντας ότι «μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν» και ότι «η καλύτερη απάντηση δεν μπορεί να είναι παρά η στήριξη του πραγματικού, διαθέσιμου εισοδήματος μέσα από πλεονάσματα τα οποία μπορεί πια η ελληνική οικονομία να παράγει, να διανέμονται στους πολίτες που τα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα».