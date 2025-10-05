Έμφαση στο ότι η πολιτεία και η κυβέρνηση θα είναι δίπλα στο αλιείς έδωσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας από το Λιμάνι της Αιγιάλης στην Αμοργό, κατά την παρουσίαση του προγράμματος «Αμοργόραμα».

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με αλιείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα το οποίο υπενθυμίζεται πως αφορά την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Αμοργού μέσω θέσπισης ρυθμιστικών μέτρων της αλιευτικής δραστηριότητας.

«Η επιστήμη έρχεται και συναντά την βιωματική εμπειρία των ψαράδων. Τα αποθέματα ψαριών μειώνονται δραματικά, η υπεραλίευση θέτει σε κίνδυνο την ίδια την βιωσιμότητα της αλιείας. Αυτή είναι η αρνητική πλευρά του ζητήματος. Η θετική όμως είναι πως η επιστήμη και πάλι έρχεται και αποδεικνύει πως όταν εμείς οι ίδιοι θέτουμε λελογισμένους περιορισμούς στην αλιεία, αυξάνουμε γρήγορα το απόθεμα ψαριών» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε πως οι διαδικασίες για το επόμενο παρόμοιο πρόγραμμα θα «τρέξουν» πολύ πιο γρήγορα από τους ρυθμούς του τρέχοντος προγράμματος.

Παράλληλα, είπε πως θα υπάρχει εθνική επιτήρηση για τα ρυθμιστικά μέτρα της αλιευτικής δραστηριότητας.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εξαγγελίες που έχει ήδη κάνει η κυβέρνηση για τον καθορισμό των Θαλασσίων Πάρκων, λέγοντας πως «για εμένα τα Θαλάσσια Πάρκα είναι ένα προσωπικό στοίχημα».

Στην εκδήλωση μίλησαν ακόμα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών Κώστας Καδής, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνος Τσιάρας, ενώ στην εκδήλωση βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- και ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης.