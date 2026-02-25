Κυρ. Μητσοτάκης από Έβρο: Ο φράκτης θα καλύψει το σύνολο των ελληνοτουρκικών συνόρων (vid)

Έμφαση στα ζητήματα ασφάλειας έδωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της παρέμβασης που του πρωθυπουργού κατά το δεύτερο προσυνεδριακό διάλογο της Νέας Δημοκρατίας και ο οποίος έλαβε χώρα στην Αλεξανδρούπολη.

«Το 2020, που η Ελλάδα δέχτηκε μία υβριδική επίθεση στον Έβρο, καταφέραμε και ασφαλίσαμε τότε τη χώρα και αποτρέψαμε μία εξέλιξη η οποία, πιστεύω, ότι θα είχε δραματικές επιπτώσεις όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και συνολικά για την Ευρώπη, τότε, ουσιαστικά, έγινε το πρώτο βήμα για την αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρώπης», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Τίποτε από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη δική σας βοήθεια. Εσείς οι Εβρίτες κρατήσατε τη χώρα και την Ευρώπη ασφαλή», είπε ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους κατοίκους του Έβρου.

Αναφερόμενος στις ενέργειες πού έγιναν για την ασφάλιση των συνόρων, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Είπαμε θα φτιάξουμε φράχτη. Δεν μας δίνει η Ευρώπη λεφτά; Θα τον φτιάξουμε με δικά μας λεφτά. Και τον φτιάξαμε».

Ταυτόχρονα, δεσμεύτηκε ότι ο φράχτης θα συνεχιστεί για να καλύψει όλο το μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων στον Έβρο, ενώ θα προστεθούν άτομα για τη φύλαξη των συνόρων, θα υπάρξει καλύτερος συντονισμός και θα διατεθούν επιπλέον τεχνικά μέσα.

Αναφερόμενος στα γεγονότα του 2019, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα αποφάσισε τότε να υπερασπιστεί τα σύνορά της απέναντι σε «υβριδική απειλή» από την Τουρκία, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες και αποτρέποντας, όπως είπε, μια κατάσταση με δραματικές συνέπειες για τη χώρα και την Ευρώπη. Όπως τόνισε, η παρουσία της ευρωπαϊκής ηγεσίας στον Έβρο αποτέλεσε σημείο καμπής για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα της προστασίας των εξωτερικών συνόρων.

«Κάποιοι ασχολήθηκαν περισσότερο με τη μικρή Μαρία, με την κ. Άρτεμη στο Δέλτα του Έβρου δεν ασχολήθηκε κανείς» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός επιμένοντας πως η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού στηρίζει την απόφαση της κυβέρνησης να ακολουθήσει αυτή την «αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Κάποιοι ασχολήθηκαν περισσότερο με τη μικρή Μαρία, με την κ. Άρτεμη στο Δέλτα του Έβρου δεν ασχολήθηκε κανείς» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός επιμένοντας πως η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού στηρίζει την απόφαση της κυβέρνησης να ακολουθήσει αυτή την «αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στα τροχαία δυστυχήματα, σημείωσε ότι όταν ενημερώθηκε για τα στατιστικά στοιχεία του 2025 σχετικά με τα θανατηφόρα ατυχήματα και τους σοβαρούς τραυματισμούς, αισθάνθηκε «μεγάλη και προσωπική ικανοποίηση», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι κάθε απώλεια ζωής συνιστά τραγωδία.

Όπως ανέφερε, για πρώτη φορά καταγράφηκε σημαντική μείωση στα θανατηφόρα τροχαία, εξέλιξη που –κατά τον ίδιο– δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων κυβερνητικών επιλογών και της εφαρμογής ενός νέου, αυστηρότερου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε και για τις κάμερες κυκλοφορίας και τα πρόστιμα. «Προσδεθείτε, γιατί θα έρθουν πολλά. Το λέω γιατί αν δει κανείς τη συμπεριφορά των οδηγών και αυτά που βλέπουμε από την πιλοτική εφαρμογή» είπε χαρακτηριστικά για να προσθέσει: «Θα είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί στο συγκεκριμένο θέμα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα εκτεταμένα αλκοτέστ, τα οποία –όπως είπε– έχουν πλέον καθιερωθεί στην καθημερινότητα, με την κοινωνία να αποδέχεται τον εντατικό έλεγχο. Μετέφερε επίσης εικόνα από το νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου, σύμφωνα με όσα του ανέφεραν γιατροί, καταγράφεται μείωση στα βαριά τροχαία περιστατικά.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει συμφωνηθεί μηδενική ανοχή σε παραβάσεις που συνδέονται με θανάτους και βαριές αναπηρίες. Ειδική μνεία έκανε στη χρήση κράνους, σημειώνοντας ότι πλέον είναι σπάνιο να εντοπίζεται αναβάτης χωρίς αυτό, καθώς και στη μείωση του ορίου ταχύτητας από τα 50 στα 30 χλμ./ώρα εντός αστικού ιστού. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη αυστηρών ελέγχων για κατανάλωση αλκοόλ και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Οι αναφορές των υπουργών

Σημειώνεται ακόμα πως προηγήθηκαν τοποθετήσεις υπουργών της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης.

«Ο Έβρος είναι απόρθητος και οι μεταναστευτικές ροές έχουν απολύτως μηδενιστεί», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο φράχτης έχει κατασκευαστεί σε μήκος 75 χιλιομέτρων και το επόμενο διάστημα θα καλύψει και άλλα 5 χιλιόμετρα, ενώ για τη φρούρηση των συνόρων υπάρχουν 1.200 συνοριοφύλακες, είπε ο υπουργός.

Ανέφερε, ακόμα, ότι πέρυσι έγιναν 13.000 συλλήψεις σε όλη την Ελλάδα για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και μηδενίστηκαν οι καταλήψεις στα Πανεπιστήμια και η βία στα γήπεδα.

«Μόνο για ένα έτος το 2015-2016 οι μεταναστευτικές ροές ήταν 859.000 και αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά το Ανατολικό Αγαίο και τον Έβρο, βρίσκονται σε μείωση 60%. Από 48.000 ροές που είχαμε στα νησιά μας και στον Έβρο το 2024, το 2025 ήμασταν στις 21.000 και σήμερα οι αιτήσεις ασύλου που εκκρεμούν είναι 26.000», τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

«Το 2019 το Πυροσβεστικό Σώμα αριθμούσε 13.900 άτομα και το 2025 φτάσαμε τους 18.000 και το 2026 θα φτάσουν τα 19.000 άτομα, άρα 5.000 επιπλέον άτομα», είπε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Όσο για τον προϋπολογισμό του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σημείωσε ότι το 2022 ήταν 515.000.000 ευρώ και στο φετινό προϋπολογισμό ανέρχεται σε 1,42 δισ. ευρώ.

Τις εργασίες του προσυνεδρίου άνοιξε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου της ΝΔ, Θοδωρής Ρουσσόπουλος, και χαιρετισμούς απηύθυναν ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Γιάννης Ζαμπούκης, ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής της ΝΔ, Σπύρος Μιχαλόπουλος, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Κώστας Σκρέκας, ο γενικός διευθυντής, Γιάννης Σμυρλής και ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου.