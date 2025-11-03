Η πρώτη συνάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με το προσωπικό της Αμερικανικής πρεσβείας (pics)
03/11/2025 • 19:13
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Με όλα τα μέλη του αμερικανικού διπλωματικού σώματος συναντήθηκε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπως ενημέρωσε μέσω ανάρτησής της στο X η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα. 

«Η νεοαφιχθείσα Κίμπερλι Γκίλφοιλ συναντήθηκε σήμερα με την ομάδα στην Αποστολή των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μοιραζόμενη ότι η διαρκής δύναμη της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας πηγάζει από τη δέσμευση και την αφοσίωση του προσωπικού της Αποστολής», ανέφερε η ανακοίνωση. 

«Κάθε μέρα, αυτή η ομάδα υποστηρίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα των ΗΠΑ, προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες στην Ελλάδα, εμβαθύνει τους αμυντικούς μας δεσμούς και πολλά άλλα!», προσθέτει. 

Η ανάρτηση της Αμερικανικής πρεσβείας:

