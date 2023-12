Η νέα συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη με Στάρμερ, η πρόκληση Σούνακ και το μήνυμα του Καρόλου

Δεύτερο τετ α τετ μέσα σε λίγες μέρες είχαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον ηγέτη των Βρετανών Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Κλιματική Αλλαγή (COP28) που διεξάγεται στο Ντουμπάι.

Η συνάντηση των δύο ανδρών έγινε σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, παρά την ταραχή που έφερε στις ελληνοβρετανικές σχέσεις το διπλωματικό φάουλ του Ρίσι Σούνακ. Υπενθυμίζεται ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης είχε συναντηθεί με τον Κ. Στάρμερ, που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα είναι ο νικητής των εκλογών που θα διεξαχθεί στη Βρετανία μέσα στο 2024, στο Λονδίνο.

Δεν είναι λίγοι όσοι πιστεύουν ότι η συνάντηση Μητσοτάκη-Στάρμερ στο Λονδίνο ήταν εκείνη που έκανε τον Σούνακ να ακυρώσει το ραντεβού του με τον κ. Μητσοτάκη.

Την ίδια στιγμή, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ, παραμένει σταθερός στη θέση του υπέρ της παραμονής των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο, παραπέμποντας στο νόμο του 1963 που απαγορεύει την απομάκρυνση αντικειμένων από τη συλλογή του λονδρέζικου ιδρύματος.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, κατά τη μετάβασή του στη Σύνοδο COP28 στο Ντουμπάι, ρωτήθηκε για τα Γλυπτά του Παρθενώνα από τους Βρετανούς δημοσιογράφους, που τον συνόδευαν στην πτήση, δηλώνοντας αμετακίνητος στη θέση του υπέρ της παραμονής των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η θέση μας είναι πολύ σαφής.

Είναι πολύ ξεκάθαρο ως ζήτημα νόμου ότι τα Γλυπτά δεν μπορούν να επιστραφούν. Νομίζω ότι η ίδια η ιστοσελίδα του Βρετανικού Μουσείου λέει πως για να γίνουν τα δάνεια (εκθεμάτων) ο παραλήπτης πρέπει να αναγνωρίζει τη νόμιμη ιδιοκτησία της χώρας που δανείζει τα εκάστοτε εκθέματα και νομίζω ότι οι Έλληνες δεν έχουν υποδείξει πως είναι υπό καμία έννοια πρόθυμοι να το κάνουν αυτό».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός απέρριψε επίσης τα όσα του καταλόγισε προ ημερών ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν, ο οποίος δεσμεύτηκε να εργαστεί για μια συμφωνία ανταλλαγής που θα επιτρέψει την έκθεση των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, «είτε ο Ρίσι Σουνάκ συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό είτε όχι», απαντώντας «όχι, όχι», συμπληρώνοντας «είπα όσα είχα να πω για αυτό στο κοινοβούλιο τις προάλλες και τώρα επικεντρώνομαι στο να υλοποιήσω τα πράγματα για τα οποία ενδιαφέρεται ο κόσμος», προσέθεσε.

Εκπρόσωπος του ηγέτη των Εργατικών Κιρ Στάρμερ ανέφερε πως ως πρωθυπουργός «δεν θα δαπανούσε καθόλου χρόνο νομοθετώντας επί του ζητήματος», αλλά και ότι «δε θα στεκόταν εμπόδιο» σε μία αμοιβαία επωφελή συμφωνία μεταξύ Βρετανικού Μουσείου και Αθήνας.

Η ενδυματολογική επιλογή του Καρόλου Γ' είναι πιο ισχυρή από ένα ίσως λεκτικό μήνυμα, πόσω μάλλον όταν στάθηκε μπροστά στον Ρίσι Σούνακ.

Η συνάντησή τους – και η ενδυματολογική επιλογή του Καρόλου Γ΄ – στο περιθώριο της COP28 γίνεται λίγες μόλις ημέρες μετά την απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού, Ρίσι Σούνακ, να ακυρώσει την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του, κατόπιν δήλωσης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο BBC για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Εικάζεται ότι η γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες αγοράστηκε σε μια από τις επισκέψεις του βασιλιά Καρόλου στην Αθήνα. Είναι ένα κομμάτι από την «Pagoni Maison des Cravates», μια πολυτελή μπουτίκ που βρίσκεται στο Κολωνάκι της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι ο βασιλιάς της Αγγλίας. Κάρολος Γ', έχει επιλέξει να φορέσει ξανά γραβάτα με την ελληνική σημαία, σε σημαντικές περιστάσεις στο παρελθόν.

Στη σημερινή ενδυματολογική επιλογή του Βασιλιά Καρόλου Γ' και το έμμεσο μήνυμά του, κατά τη Σύνοδο της COP28 που διεξάγεται στο Ντουμπάι, αναφέρθηκε η δημοσιογράφος του BBC Λόρα Κούνσμπεργκ, στην οποία είχε παραχωρήσει την επίμαχη συνέντευξη ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το σχόλιο αυτό έρχεται μετά τις δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ ότι παραμένει σταθερός στη θέση του υπέρ της παραμονής των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο.

«Αξίζει να κοιτάξουμε λίγο καλύτερα τον Βασιλιά σήμερα ο οποίος φόρεσε γραβάτα με την ελληνική σημαία στην COP, ενώ μαίνεται η διπλωματική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Βρετανό και τον Έλληνα πρωθυπουργό», σχολίασε σε ανάρτησή της στο Χ η δημοσιογράφος του BBC.

