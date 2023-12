BBC: «Να κοιτάξουμε καλύτερα την γραβάτα του Βασιλιά» - Μήνυμα του Καρόλου στον Σούνακ

Στη σημερινή ενδυματολογική επιλογή του Βασιλιά Καρόλου Γ' και το έμμεσο μήνυμά του, κατά τη Σύνοδο της COP28 που διεξάγεται στο Ντουμπάι, αναφέρθηκε η δημοσιογράφος του BBC Λόρα Κούνσμπεργκ, στην οποία είχε παραχωρήσει την επίμαχη συνέντευξη ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το σχόλιο αυτό έρχεται μετά τις δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ ότι παραμένει σταθερός στη θέση του υπέρ της παραμονής των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο.

«Αξίζει να κοιτάξουμε λίγο καλύτερα τον Βασιλιά σήμερα ο οποίος φόρεσε γραβάτα με την ελληνική σημαία στην COP, ενώ μαίνεται η διπλωματική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Βρετανό και τον Έλληνα πρωθυπουργό», σχολίασε σε ανάρτησή της στο Χ η δημοσιογράφος του BBC.

Worth looking closely, the King today, wearing a Greek flag tie at COP, after days of a simmering diplomatic row btw UK and Greek PM 👀👀👀 pic.twitter.com/CEwaFmBYW4