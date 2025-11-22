I. Μπούγας: Έχουμε ένα αυστηρό ποινικό δίκαιο – Η πρώτη αποτίμηση του δικαστικού χάρτη είναι απολύτως θετική

Για περιστατικά βίας μεταξύ οδηγών, όπως αυτά που πρόσφατα συγκλόνισαν, το νομικό πλαίσιο προβλέπει ήδη ποινικές κυρώσει, εξήγησε το πρωί του Σαββάτου σε συνέντευξή του, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Μπούγας ανέφερε ότι: «Όλες αυτές οι πράξεις, τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο, έχουν πλημμελήματικό χαρακτήρα. Αυτό τι σημαίνει; Ότι τουλάχιστον την πρώτη φορά, ο δράστης δικαιούται αναστολής ή μπορεί, αν η ποινή του είναι μεγαλύτερη από ένα έτος, να εξαγοράσει την ποινή και να συνεχίσει να οδηγεί ή και να επαναλάβει αυτήν την συμπεριφορά».

«Κατά το παρελθόν, στο χρονικό διάστημα πριν την εφαρμογή του νέου Ποινικού Κώδικα, δυστυχώς τέτοιου είδους συμπεριφορές μπορούσαν κατ’ επανάληψη να επαναλαμβάνονται χωρίς να λαμβάνονται δραστικά μέτρα», δήλωσε

Και εξήγησε: «σήμερα, τουλάχιστον σε ποινικό επίπεδο, μετά την πρώτη πράξη του πλημμεληματικού χαρακτήρα και την δυνατότητα που έχει ο δράστης να πάρει αναστολή, εάν επαναλάβει, δηλαδή εάν είναι υπότροπος και επαναλάβει τέτοιου είδους συμπεριφορές, η αναστολή μπορεί να ανακληθεί και να οδηγηθεί στην φυλακή προκειμένου να εκτίσει την ποινή του, εάν αυτή είναι μεγαλύτερη του ενός έτους και σε κάθε περίπτωση ποινές μεγαλύτερες των δύο ετών εκδίδονται υποχρεωτικά με τον νέο Ποινικό Κώδικα, για χρονικό διάστημα από 1 έως 6 μήνες».

«Έχουμε φύγει από το καθεστώς ατιμωρησίας και έχουμε πάει σε ένα αυστηρό ποινικό δίκαιο, το οποίο με βάση τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας που πρέπει να διέπουν κανονιστικά και το ποινικό μας δίκαιο, λαμβάνει υπόψιν του όλες αυτές τις κοινωνικές συμπεριφορές και εφόσον υπάρχει υποτροπή του δράστη, τις τιμωρεί αυστηρά», πρόσθεσε.

Συμπλήρωσε πως το ποινικό μας δίκαιο σήμερα, είναι από τα αυστηρότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι τόσο σε πρόβλεψη ποινών όσο στην έκτιση των ποινών.

Για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, τόνισε ότι, «η χώρα μας για πρώτη φορά έχει δικαστικό χάρτη. Πριν το 2024, δεν υπήρχε δικαστικός χάρτης και μάλιστα συναντήσαμε σφοδρές αντιδράσεις. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, κάναμε την πρώτη αποτίμηση της εφαρμογής του δικαστικού χάρτη. Η πρώτη αποτίμηση είναι απολύτως θετική, γιατί μόλις 9 μήνες με τις παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν στον τομέα οργάνωσης κι απονομής της δικαιοσύνης με βάση τον Δικαστικό χάρτη, έχουμε απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία γνωρίζουν πλέον και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που βλέπουν τους δείκτες απονομής της Δικαιοσύνης, και ασφαλώς μας αξιολογούν».

«Πριν την εφαρμογή του χάρτη για να εκδοθεί απόφαση από το πρωτόδικο δικαστήριο χρειαζόταν περίπου 720 ημέρες. Σήμερα έχουμε πέσει στις 313. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή ο δικαστικός χάρτης», είπε χαρακτηριστικά.

Ο δικαστικός χάρτης όπως εξήγησε λαμβάνει πρόνοιες για την οργάνωση και απονομή της δικαιοσύνης σε τρία επίπεδα.

«Έχουμε θέσει ένα στόχο: να έχουμε στο τέλος της τρέχουσας κυβερνητικής περιόδου έκδοση τελεσίδικης αποφάσης σε επτακόσιες περίπου μέρες. Επτακόσιες μέρες είναι ο μέσος όρος για την έκδοση απόφασης των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε λοιπόν μέσα σε μια τετραετία, από τις 1.492, να πάμε σε επτακόσιες 700», είπε επίσης ο κ. Μπούγας.

Τόνισε επίσης πως δεν είναι μόνο ο χάρτης, υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός «για να έχουμε την βέλτιστη απόδοση του χάρτη» και πως «έχουμε και σε θεσμικό επίπεδο αλλάξει τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έχουμε αφαιρέσει ύλη από τα δικαστήρια και την έχουμε μεταφέρει στους συμβολαιογράφους και στους δικηγόρους. Αυτό έχει απαλλάξει τους δικαστές μας από έναν πολύ μεγάλο όγκο υποθέσεων και τους δικαστικούς υπαλλήλους και έχει επιδράσει θετικά σε ό, τι αφορά τον ποιοτικό χρόνο που έχουν πλέον οι δικαστές, αλλά και ποσοτικά το χρόνο που έχουν δικαστές στη διάθεσή τους να εκδίδουν αποφάσεις».

Αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα του μάρτυρα-κλειδί στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος δεν προσήλθε, λέγοντας ότι: «ο ίδιος επικαλέστηκε την πιθανότητα να αποδοθεί η κατηγορία σε βάρος του και με βάση αυτή την πιθανότητα, κάνει χρήση του δικαιώματος σιωπής».

Πρόσθεσε πως «ο εισαγγελέας μπορεί να κινήσει δίωξη για απείθεια εναντίον του» και πως «το ενδεχόμενο βίαιης προσαγωγής νομίζω ότι μπορεί να παραμείνει ανοικτό και με βάση τη στάση της εισαγγελίας».

Σχολίασε επίσης πως: «Οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής μεταδίδονται από την τηλεόραση. Έχει λοιπόν τη δυνατότητα κάθε πολίτης να παρακολουθεί τη διαδικασία. Αυτό είναι καλό, διότι συμβάλλει στη διαφάνεια. Όμως έχει και αρνητικές συνέπειες, διότι μια ανακριτική διαδικασία, μετατρέπεται σε ένα τηλεοπτικό σόου. Και βεβαίως υπάρχουν και τα δικαιώματα των ανθρώπων που εμφανίζονται και βλέπουν την προσωπική τους ζωή να γίνεται αντικείμενο ερωτήσεων και καμία φορά άσχετων ερωτήσεων των βουλευτών, προκειμένου να διευκολυνθεί η πολιτική επικοινωνία».

«Αυτά νομίζω ότι πρέπει σε θεσμικό επίπεδο, να τα ξαναδούμε. Η εξεταστική επιτροπή, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να διαφυλάξει δύο πράγματα: Πρώτον, την αλήθεια και την αντικειμενικότητα της έρευνας και δεύτερον, ένα υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε να μην χαθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, σε αυτού του είδους τις διαδικασίες και τους θεσμούς», κατέληξε.