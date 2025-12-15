Προϋπολογισμός 2026

Με έμφαση στην «μεγάλη εικόνα» για τη χώρα, όπως αντικατοπτρίζεται στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup και για τους πολίτες, όπως αποτυπώνεται στη φορολογική μεταρρύθμιση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει, κλείνοντας την πενθήμερη συζήτηση επί του Προϋπολογισμού, να δώσει το στίγμα της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, της αλλαγής σελίδας και της προοπτικής για τα επόμενα χρόνια.

Στην κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία για κάθε κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός προσέρχεται εν μέσω των αγροτικών κινητοποιήσεων, που ρίχνουν τη σκιά τους και στο πολιτικό κλίμα, αλλάζοντας εν πολλοίς τις συνθήκες μέσα στις οποίες το Μέγαρο Μαξίμου θα ήθελε να κλείνει η φετινή χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρωθυπουργός έβαλε στην κυβερνητική ρητορική το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, όπως λέει.

Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ένα πρώτο στίγμα του κλίματος, που θα αποπνέει η ομιλία του, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, όταν έκανε λόγο για αδιανόητη εθνική και συλλογική επιτυχία, αναφερόμενος στην εκλογή Πιερρακάκη, θυμίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπιζόταν ως «μαύρο πρόβατο» και αδύναμος κρίκος μέχρι πριν λίγα χρόνια και σημειώνοντας ότι η ανάταξη της οικονομίας και της αξιοπιστίας της επιτεύχθηκε χάρη στις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση από το 2019 και μετά.

«Παρά τα προβλήματα που ασφαλώς εξακολουθούν να υπάρχουν, είναι μια απόδειξη ότι η χώρα αλλάζει πίστα», έγραψε ο κ. Μητσοτάκης κι αυτό θα είναι το «πνεύμα» και της ομιλίας του, στην οποία θα αναφερθεί αναλυτικά σε όσα η κυβέρνηση έχει να επιδείξει από το 2019 έως σήμερα και δίνοντας το περίγραμμα των προτεραιοτήτων του για την επόμενη κρίσιμη χρονιά.

Η νέα φορολογική κλίμακα, που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου - με το βάρος να πέφτει στη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά που θα δουν σημαντική μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα εισοδήματά τους - οι αλλαγές για τους συνταξιούχους με τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς - με τον πρωθυπουργό να σημειώνει ότι η κυβέρνηση τους στηρίζει έμπρακτα, με καθαρές λύσεις και σεβασμό - οι αναφορές σε μέτρα στήριξης μόνιμου χαρακτήρα, που ήδη δόθηκαν και έχουν προϋπολογιστεί και για την επόμενη χρονιά - όπως το επίδομα των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και η επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές - θα αποτελέσουν παρεμβάσεις στις οποίες θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος.

Ξεχωριστό κεφάλαιο θα αποτελέσει το στεγαστικό, για το οποίο ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη δηλώσει ότι προτίθεται να παρουσιάσει δέσμη νέων μέτρων έως το τέλος του χρόνου. Ήδη, στην κυριακάτικη ανάρτησή του έκανε εκτενή αναφορά σε όσα ήδη έχουν προβλεφθεί, αναφέροντας ότι «τα τελευταία 2.5 χρόνια, με 43 διακριτές κρατικές παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6,7 δισ. ευρώ και με περισσότερους από 1,5 εκ. δικαιούχους, προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις».

Με προβολή στην επόμενη χρονιά, σημείωσε ότι έχουν καθοριστεί και οι επόμενοι στόχοι για το 2026, με αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων, κατασκευή προσιτών κατοικιών, ενεργοποίηση προγραμμάτων για ανακαινίσει και επέκταση του προγράμματος Μετεγκατάστασης.

Κοινός παρονομαστής των κυβερνητικών παρεμβάσεων είναι ο στόχος της αύξησης των εισοδημάτων και της μείωσης των φόρων, όπως θα επιμείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της καθημερινότητας. Γνώμονας των πολιτικών, θα επαναλάβει ότι είναι η δημοσιονομική σταθερότητα και πειθαρχία, ώστε η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, η αύξηση των επενδύσεων και εν κατακλείδι η μετακύλιση όλων αυτών στους πολίτες, που θα αποτυπώνεται στα εισοδήματα και τις θέσεις εργασίας, να μην τεθούν εν αμφιβόλω.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιμείνει ότι η κυβέρνηση ασκεί κοινωνική πολιτική, με την υγεία και την παιδεία να έχουν τον πρώτο ρόλο, ενώ έμφαση θα δοθεί από τον πρωθυπουργό και στις κυβερνητικές πολιτικές για την περιφέρεια, με ειδικές προβλέψεις για ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ, που μαζί με τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, αποτελούν σημαντικούς πυλώνες, όπως επισημαίνεται από το κυβερνητικό επιτελείο.

Η συγκυρία, που φέρνει την ψήφιση του προϋπολογισμού σε χρόνο παράλληλο με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αναμένεται να πυροδοτήσει περαιτέρω τη σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών. Ο κ. Μητσοτάκης θα επιμείνει στον κυβερνητικό σχεδιασμό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα παρουσιάσει τα μέτρα που έχουν ήδη προωθηθεί για τον αγροτικό τομέα, όπως ανακοινώθηκαν από τον Κ. Τσιάρα και περιλαμβάνουν και νέες παρεμβάσεις, θα επιμείνει στην ανάγκη διαλόγου, αναδεικνύοντας ότι ο ίδιος απηύθυνε συγκεκριμένη πρόσκληση η οποία απερρίφθη, ενώ θα καλέσει τους πολιτικούς του αντιπάλους να πάρουν θέση για τη μορφή των κινητοποιήσεων και να απαντήσουν αν τάσσονται υπέρ ή κατά των αποκλεισμών δρόμων και υποδομών, με το βλέμμα στην εορταστική περίοδο.