Η Μαρία Καρυστιανού και η σύμβουλος της αιματηρής επανάστασης 

Η τιμωρός με την ρομφαία έχει αρχίσει να χάνει την λαμπερή θωριά της. Αποθαρρύνθηκαν και οι συμπαραστάτες της. Οι πολιτικοί κομισάριοι που πίστεψαν ότι θα την χρησιμοποιήσουν ως αγκιτάτορα και ψηφοθηρικό μαγνήτη, προκειμένου να έλξει το κοινό των αγανακτισμένων, που από τον καρό των πλατειών έχε γίνει στυλ πολιτικής έκφρασης.

Ο παρωχημένος κόσμος με έφεση στην θρησκοληψία, τον μυστικισμό και τη μεταφυσική, που είχε αναδυθεί από τις αποκαλύψεις του Νίκου Καραχάλιου (με τη γερόντισσα από την Συρία που μιλούσε τη γλώσσα του Ιησού, την αραμαϊκή, και την αστρολόγο με τα πτυχία από το Χάρβαρντ, ένα πανεπιστήμιο κατ’ εξοχήν ορθολογικών επιστημών), έχει συνέχεια.

Η κουρτίνα σηκώνεται και αναδεικνύονται νέες αναχρονιστικές περσόνες. Η σύμβουλος της νέας αρχηγού επί οικονομικών θεμάτων Μαρία Νεγρεπόντη- Δελιβάνη, πρώην πρύτανης του πανεπιστημίου Μακεδονίας και θιασώτης της επιστροφής στη δραχμή, ευχήθηκε να γίνει στη χώρα μια αιματηρή επανάσταση: «Η λύση για την Ελλάδα είναι η επανάσταση, η οποία θα είναι αιματηρή οπωσδήποτε».

Επιστράτευσε την ιστορική πείρα ως δικαιολογία, λέγοντας «οποιαδήποτε επανάσταση δεν μπορεί παρά να είναι και αιματηρή, όπως γίνονται όλες οι επαναστάσεις». Βέβαια η ίδια, μετά τον θόρυβο που προκάλεσε… δεν είναι υπέρ της αιματηρής επανάστασης αλλά «απ’ ό,τι φαίνεται δεν μας αρκούν οι εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια», άρα «όταν γίνει θα είναι τρομερό».

Όσο για τη δραχμή έχει στο παρελθόν γράψει και βιβλίο με τίτλο «Η εν ψυχρώ δολοφονία της Ελλάδας και η διέξοδος – Η δραχμή». Και σε πρόσφατες δηλώσεις είπε « Το εθνικό νόμισμα είναι μια τρομερά μεγάλη δύναμη. Οι απώλειες για τον λαό από τα μνημόνια ήταν σημαντικά μεγαλύτερες».

Αλλά δεν είναι η μόνη επιστήμων που συνεπικουρεί τη νέα αρχηγό. Καθηγητής ονόματι Αθανάσιος Τσόκας, αναρτά στα σόσιαλ μίντια ότι αποφάσισε οριστικά να σταματήσει τις συνεντεύξεις στα κανάλια και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (αφότου και η Καρυστιανού αποφάσισε το ίδιο).

Διαβεβαιώνει δε, ότι: «θα αφοσιωθώ στην ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ και με το μεστό λόγο μου και τα κρυστάλλινα επιχειρήματά μου, να βοηθήσω τη ΜΑΡΙΑ της Ελλάδας, την Αξιαγάπητη κα Καρυστιανού, να γίνει Πρωθυπουργός και να σώσει την αγαπημένη μας χώρα» (τα κεφαλαία του πρωτότυπου).

Όπως είναι φανερό από τις δημοσκοπήσεις και τις αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, η κα Καριστιανού εξακολουθεί αν είναι «Αξιαγάπητη», σε ένα φανατικό κοινό, αν και έχασε εκείνους που την προόριζαν ως παράσημο για το ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματός τους.

Εξακολουθεί να αρέσει σε όσους θεωρούν όλους τους πολιτικούς ως ξεπουλημένους και προδότες. Οι ίδιοι άκουσαν με αγαλλίαση την απλοϊκή (ως προς τη δυνατότητα επίτευξης) απειλή της για «δήμευση της περιουσίας των διεφθαρμένων πολιτικών».

Όταν η χαροκαμένη μάνα μετουσίωσε τον πόνο της σε διάθεση αυτόνομης πολιτικής παρουσίας, άρχισε το πρώτο μούδιασμα. Και μετά ήρθαν απανωτά χτυπήματα. Το πρόσωπο της Νεμέσεως αποδείχτηκε ότι δεν είχε την παραμικρή σκευή για να ανταποκριθεί στον ρόλο του πολιτικού ταγού.

Ιδεολογία της όπως δήλωσε είναι «να περνάμε όλοι καλά», ενώ μαχαιριά στο «υπογάστριο» όλου του ριζοσπαστισμού και των «Αλληλέγγυων» που την ανέδειξαν, ήταν η θέση της για τις αμβλώσεις.

Αυτό που όλη η δικαιωματική Αριστερά (και οι φιλελεύθεροι) θεωρούσαν ως απαράβατο δικαίωμα της γυναίκας, τη διαχείριση του σώματός της, η νέα αρχηγός το αμφισβήτησε, αναθέτοντάς το στη δικαιοδοσία της λαϊκής πλειοψηφίας!

Πάντως το πιστό κοινό είχε βρει τους δολιοφθορείς. Έφταιγαν οι «πετσωμένοι, αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι» που τη ρώτησαν! Στον κόσμο τους δεν καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχουν απαγορευμένες ερωτήσεις αλλά λάθος απαντήσεις.

Δεν πρωτοτύπησαν βέβαια. Κληρονόμησαν αυτή τη νοοτροπία από το φαν κλαμπ του τότε αντιμνημονιακού Αλέξη. Για κάθε απάντηση που δεν ικανοποιούσε έφταιγαν οι δημοσιογράφοι που ρώτησαν, και που σίγουρα κάποιο ύποπτο σκοπό υπηρετούσαν, κατ’ εντολήν αρχικά του Σαμαρά και μετά του Μητσοτάκη!

Τέλος η νέα αρχηγός, με συμπαραστάτη τον Αρχάγγελο, καθιέρωσε και νέες μεθόδους στη διεθνή διπλωματία, που πριν δεν την είχε σκεφθεί καμία χώρα όποιου πολιτικού συστήματος. Απαίτησε από τον Πρωθυπουργό να ανακοινώσει την ατζέντα της συνάντησής του με τον Ερντογάν για να αποφασίσει ο λαός… αν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η συνάντηση!

Πιστεύουμε ότι αυτό θα το θεσπίσει η ίδια, όταν κατά την ελπίδα της κας Νεγρεπόντη- Δελιβάνη γίνει η αιματηρή επανάσταση, και κατά την ελπίδα του κ. Τσίκα ανακηρυχθεί Πρωθυπουργός.