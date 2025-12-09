Η μάχη του προϋπολογισμού και η δημοσκοπική άνοδος στη σκιά των αγροτικών κινητοποιήσεων

Με τις αγροτικές κινητοποιήσεις σε πλήρη εξέλιξη, η κυβέρνηση δείχνει να επιλέγει το δρόμο των χαμηλών τόνων, στέλνοντας μήνυμα διαλόγου και ζητώντας από τους αγρότες να προσέλθουν με συντεταγμένη εκπροσώπηση και σαφή αιτήματα, ξεκαθαρίζοντας, παράλληλα, ότι λάθη του παρελθόντος, όπως αποτυπώθηκαν σε πρακτικές «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά», δεν πρόκειται να επαναληφθούν.

Παράλληλα, το Μέγαρο Μαξίμου επισημαίνει ήδη τον κίνδυνο κοινωνικών αντιδράσεων, αν τα μπλόκα φθάσουν σε κρίσιμες υποδομές, αναμένοντας και το κλίμα στην κοινή γνώμη να αποκρυσταλλωθεί. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της Interview, το 76% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι οι αγρότες έχουν δίκιο, ωστόσο το 53% τάσσεται υπέρ των μπλόκων, δημιουργεί και το πλαίσιο μέσα στο οποίο καθορίζει τη στρατηγική της η κυβέρνηση. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για «ενδεχομένως δικαιολογημένα αιτήματα», ζητώντας αποφυγή ακραίων αντιδράσεων και ανοιχτούς δρόμους.

Το σκηνικό των αγροτικών κινητοποιήσεων εξελίσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο που καταδεικνύει από τη μία πλευρά ενίσχυση της κυβέρνησης, βάσει των δημοσκοπήσεων, από την άλλη την ένταση στον χώρο της κεντροαριστεράς, που επίσης αντικατοπτρίζεται στα δημοσκοπικά ποσοστά των κομμάτων.

Η δημοσκόπηση της Interview επιβεβαίωσε την κυβέρνηση σε ποσοστό άνω του 30% - σημαντικό πήχη κατά πολλούς - με οριακή άνοδο και ταυτόχρονα διεύρυνση της «ψαλίδας» στις 17 ποσοστιαίες μονάδες, από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,8%, το ΠΑΣΟΚ 13,8% και ακολουθούν Ελληνική Λύση 7,7%, Πλεύση Ελευθερίας 7,5%, ΚΚΕ 6,5%, Φωνή Λογικής 6,3%, ΣΥΡΙΖΑ 4%, Κίνημα Δημοκρατίας 4%, ΜέΡΑ25 4%, Νέα Αριστερά 1,5%, Νίκη 1,1%, ενώ ένα μεγάλο, πλέον, ποσοστό, της τάξεως του 12,8% απαντά «άλλο κόμμα».

Με τα πρόσωπα να έχουν το δικό τους ειδικό βάρος, στο κυβερνητικό επιτελείο κρίνουν σημαντικά και τα δεδομένα, που προκύπτουν για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς στην ερώτηση «ποιον πολιτικό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρα», ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει ποσοστό 30,8%, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ακολουθεί με ποσοστό 8,1% και να έπονται, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε κοντινή απόσταση με 6,9%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,5%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,1%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 3,6%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 3,3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 1,9%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 1,4% και ο Δημήτρης Νατσιός με 1%.

Τα δημοσκοπικά ευρήματα προκαλούν συγκρατημένη αισιοδοξία στο κυβερνητικό επιτελείο, που κρίνει ότι παρά μέτωπα, όπως το αγροτικό, η κυβέρνηση έχει μπροστά της ένα τρίμηνο «θετικών ειδήσεων», κυρίως σε οικονομικό επίπεδο, με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας, την επικείμενη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως και των συντάξεων.

Το βάρος πέφτει πλέον στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού, όπου αναμένεται να εξελιχθεί σε σύγκρουση κορυφής εφ’ όλης της ύλης, μεταξύ του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών. Τα τελευταία 24ωρα πριν αρχίσει η κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, που ενέχει τη μορφή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, το υπουργείο οικονομικών προχώρησε σε δύο σημαντικές, αλλά και συμβολικές κινήσεις.

Με τροπολογία, που κατέθεσε προβλέπεται η σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς με τις εκάστοτε χορηγούμενες ετήσιες αυξήσεις των κυρίων συντάξεων, ενώ δεύτερη υπουργική τροπολογία προβλέπει μέτρα στήριξης των συγγενών θυμάτων και των πληγέντων της πυρκαγιάς στο Μάτι το 2018 και της πλημμύρας στη Μάνδρα το 2017, μεταξύ αυτών η θεσμοθέτηση ειδικής σύνταξης ύψους 1.700 ευρώ μηνιαίως, η πλήρης θωράκιση των αποζημιώσεων που έχουν επιδικαστεί και που είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες, η καθολική διαγραφή οφειλών προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και Τοπική Αυτοδιοίκηση και η πλήρης υγειονομική κάλυψη για τους εγκαυματίες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι «με τις ρυθμίσεις αυτές, οι πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα αντιμετωπίζονται με την ίδια θεσμική φροντίδα και προστασία που ισχύει και για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών».

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι ο προϋπολογισμός του 2026 διασφαλίζει τη συνέχιση των πολιτικών με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται στο 2,4%, έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη, το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από τα 248,7 δισ. ευρώ το 2025 σε 260 δισ. ευρώ το 2026 και ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 2,6% φέτος στο 2,2%.

Στον προϋπολογισμό - που περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων, που έχουν ήδη ψηφιστεί με έναρξη εφαρμογής τον Ιανουάριο - προβλέπονται ακόμη αύξηση των επενδύσεων, περαιτέρω μείωση της ανεργίας, ενώ το πρωτογενές αποτέλεσμα αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,7% του ΑΕΠ για το 2025 και σε 2,8% το 2026.